टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली और दी धमकी- 'जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे'
बांद्रा में दो साल पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट घर के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने गोलियां चलाई थी.
Published : October 19, 2026 at 8:10 AM IST
मुंबई: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रविवार शाम जुहू में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. गैंग के एक प्रतिनिधि अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने टाइगर को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और इसलिए, उन्हें इस तरह की कठोर कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा.
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'चाहे कोई भी गैंग शामिल हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह मुंबई है. वे एक बार फिर यहां गैंग वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो उनकी मनमानी और न ही उनकी हरकतों को पुलिस या सरकार बर्दाश्त करेगी. चीफ मिनिस्टर और हम सभी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. मैं सभी सेलिब्रिटीज से अपील करता हूं कि अगर उन्हें ऐसे कोई कॉल आएं तो तुरंत पुलिस को बताएं.'
Mumbai, Maharashtra: On the Lawrence Bishnoi gang claiming responsibility for the attack on actor Tiger Shroff, Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Regardless of which gang is involved, action will be taken against it. This is Mumbai. They are once again trying to revive gang wars here, but neither their high-handedness nor their activities will be tolerated by the police or the government. The Chief Minister and all of us have taken this matter very seriously. I appeal to all celebrities to immediately inform the police if they receive any such calls..."— IANS (@ians_india) October 18, 2026
अनिल पंडित ने चेतावनी दी कि वे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे. उन्होंने कहा, 'जय महाकाल…जय श्री राम...सभी भाइयों को नमस्कार. रविवार को टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम, अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं.
हमने उन्हें फोन करके चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं समझे. इसलिए आज हमने उन्हें और जोर देकर समझाया. मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, वह अगला होगा. इंतजार करो और देखो.
पोस्ट में आगे लिखा था, 'नोट: दूसरे गैंग के जो लोग सोचते हैं कि वे हमारे नाम का इस्तेमाल करके फेमस हो सकते हैं, उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा, और हम उन्हें इस तरह फेमस कर देंगे.' मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा शेयर किए गए एक ऑडियो में अनिल पंडित ने सलमान से लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई कम्युनिटी से माफी मांगने को कहा.
उन्होंने कहा, 'सलमान खान मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर तुमने मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई कम्युनिटी से माफी नहीं मांगी, तो हम तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं छोड़ेंगे. हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे. यह बात ध्यान में रखना. यह मत सोचना कि तुम सिक्योरिटी में हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा.' रविवार शाम को मुंबई के जुहू इलाके में तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर दी.
हालांकि वह बाल-बाल बच गए, हालांकि एक्टर का ड्राइवर घायल हो गया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को मामले की तुरंत जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. आपकी याद ताजा करते हुए 14 अप्रैल 2024 को मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट घर के बाहर गोलियां चलाई थीं.
मुंबईः जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग! बाल-बाल बचे अभिनेता, ड्राइवर सहित दो जख्मी
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: अभिनेता से मिलने के बाद क्या बोले डिप्टी CM शिंदे