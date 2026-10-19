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टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली और दी धमकी- 'जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे'

टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली ( ANI )

मुंबई: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रविवार शाम जुहू में टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. गैंग के एक प्रतिनिधि अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने टाइगर को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और इसलिए, उन्हें इस तरह की कठोर कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा.

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'चाहे कोई भी गैंग शामिल हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह मुंबई है. वे एक बार फिर यहां गैंग वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न तो उनकी मनमानी और न ही उनकी हरकतों को पुलिस या सरकार बर्दाश्त करेगी. चीफ मिनिस्टर और हम सभी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. मैं सभी सेलिब्रिटीज से अपील करता हूं कि अगर उन्हें ऐसे कोई कॉल आएं तो तुरंत पुलिस को बताएं.'