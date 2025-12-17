तमिलनाडु में घट रही जन्म दर, क्या शिक्षा और आर्थिक आजादी बन रही वजह?
अगर तमिलनाडु में हालात ऐसे ही रहे, तो 10 साल बाद युवाओं की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है.
Published : December 17, 2025 at 8:43 PM IST
चेन्नई: किसी देश के विकास के लिए जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है. भारत की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. स्थिति यह है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से भी आगे निकल गया है. लेकिन, तमिलनाडु में जन्म दर हर साल घट रही है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
अगर तमिलनाडु में हालात ऐसे ही रहे, तो 10 साल बाद युवाओं की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रोजगार और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.
तमिलनाडु में जन्म दर के आंकड़े:
तमिलनाडु में साल 2017 में प्रतिदिन औसतन 2,598 बच्चों का जन्म हुआ, और पूरे साल में कुल 9,48,573 बच्चे पैदा हुए. 16 दिसंबर 2025 तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक केवल 7,48,226 बच्चों का जन्म हुआ है. इसमें 3,86,396 लड़के और 3,62,004 लड़कियां शामिल हैं. यह औसत प्रतिदिन 2,049 जन्म बैठता है. अनुमान है कि इस साल के अंत तक लगभग 7,80,000 बच्चे पैदा होंगे, जो कि 2019 की तुलना में 18% की गिरावट को दर्शाता है.
इसी तरह, साल 2024 में 4,37,423 लड़के और 4,10,289 लड़कियों ने जन्म लिया. आंकड़ों के अनुसार लड़कियों की जन्म दर लगातार कम बनी हुई है. इसके अलावा, तमिलनाडु की 7,73,94,000 की कुल आबादी में से 1,06,02,978 लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं.
जन्म दर क्यों घट रही है?
- प्रसव को लेकर बढ़ती जागरूकता, नसबंदी ऑपरेशन और एकल परिवारों (Nuclear families) का बढ़ता चलन.
- महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ने से वे पढ़ाई और काम के कारण शादियों में देरी कर रही हैं, जिससे उनकी शादी की औसत उम्र बढ़ गई है.
- सामाजिक-आर्थिक कारणों और 'हम दो, हमारा एक' जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रमों के सख्ती से पालन के कारण अब लोग ज्यादातर एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं.
क्या कहते हैं विशेषज्ञः
इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा के निदेशक सोमसुंदरम कहते हैं, "आजकल महिलाएं शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे शादी की उम्र में देरी हो रही है. इसे जन्म दर में गिरावट का एक प्रमुख कारण माना जाता है. छोटे परिवार के प्रति जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता और शहरी जीवनशैली में आए बदलाव भी जन्म दर को कम करने में योगदान दे रहे हैं. महिलाओं में उच्च शिक्षा की दर में वृद्धि और 'हम दो, हमारा एक' जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."
