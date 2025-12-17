ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में घट रही जन्म दर, क्या शिक्षा और आर्थिक आजादी बन रही वजह?

चेन्नई: किसी देश के विकास के लिए जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है. भारत की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. स्थिति यह है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से भी आगे निकल गया है. लेकिन, तमिलनाडु में जन्म दर हर साल घट रही है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो भविष्य में तमिलनाडु के सामने गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

अगर तमिलनाडु में हालात ऐसे ही रहे, तो 10 साल बाद युवाओं की संख्या में भारी कमी आने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे रोजगार और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

विभाग द्वारा जारी आंकड़े. (ETV Bharat)

तमिलनाडु में जन्म दर के आंकड़े:

तमिलनाडु में साल 2017 में प्रतिदिन औसतन 2,598 बच्चों का जन्म हुआ, और पूरे साल में कुल 9,48,573 बच्चे पैदा हुए. 16 दिसंबर 2025 तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक केवल 7,48,226 बच्चों का जन्म हुआ है. इसमें 3,86,396 लड़के और 3,62,004 लड़कियां शामिल हैं. यह औसत प्रतिदिन 2,049 जन्म बैठता है. अनुमान है कि इस साल के अंत तक लगभग 7,80,000 बच्चे पैदा होंगे, जो कि 2019 की तुलना में 18% की गिरावट को दर्शाता है.