ब्रिटिश काल से अब तक का रिकॉर्ड संभाले बैठा है शिमला नगर निगम, इंग्लैंड से भी अपने पुरखों का प्रमाण पत्र लेने आते हैं लोग

हर साल ब्रिटेन के नागरिक जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए शिमला नगर निगम पहुंचते हैं. नगर निगम ने क्या की है व्यवस्था?

शिमला एमसी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटाइज
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:55 PM IST

10 Min Read
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जब शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था, उसी समय यहां जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ था. उस दौर से लेकर आज तक यानी लगभग 155 सालों का यह रिकॉर्ड आज भी नगर निगम शिमला (MC Shimla) के पास सुरक्षित है. इनमें अंग्रेज अधिकारियों, स्थानीय लोगों और पुराने परिवारों के दस्तावेज शामिल हैं. खास बात यह है कि अब ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैन्युअल के साथ-साथ डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है. इससे न केवल शिमला के लोगों बल्कि विदेशों में बसे लोगों को भी अपने पूर्वजों की जानकारी तक पहुंचना आसान हो गया है.

1870 से शुरू हुआ रिकॉर्ड संभालने का सफर

शिमला में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड 1870 से रखा जा रहा है, ब्रिटिश प्रशासन ने Municipal Committee Shimla का गठन किया था. उसके कुछ समय बाद से लेकर आज तक हर वर्ष का डेटा निगम कार्यालय में मौजूद है. इन रिकॉर्ड्स में उस युग की झलक मिलती है जैसे ब्रिटिश अफसरों, स्थानीय कर्मचारियों और भारतीय परिवारों के नाम, जो उस वक्त यहां रहते थे. कई रजिस्टर आज भी मूल रूप में संरक्षित हैं. हाथ से लिखी एंट्री, स्याही के निशान और पुराने सरकारी मोहर इतिहास को जीवंत बना देते हैं.

मां का बर्थ सर्टिफिकेट लेने शिमला पहुंचे इंग्लैंड के माइकल

इंग्लैंड से आए माइकल के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की यात्रा बेहद भावनात्मक रही है. 72 साल के माइकल यहां अपनी मां रोज मैरी (ROSE MERRY) का जन्म प्रमाण पत्र लेने पहुंचे, जिनका जन्म वर्ष 1922 में शिमला में हुआ था. माइकल ने बताया कि उनकी मां बचपन से उन्हें शिमला की खूबसूरती और यहां के लोगों की मेहमान नवाजी की कहानियां सुनाया करती थीं. उन्हीं यादों को समेटने के लिए वह पहली बार शिमला आए हैं.

मां का बर्थ सर्टिफिकेट लेने शिमला पहुंचे इंग्लैंड के माइकल

इंग्लैंड के माइकल ने बताया, "मेरी मां ब्रिटिश शासन काल में शिमला में पैदा हुई थीं, जब यह ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी. मां हमेशा बताती थीं कि शिमला की ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर बने घर और रिज की चहल-पहल कितनी खास हुआ करती थी. मैं हमेशा यह जगह अपनी आंखों से देखना चाहता था."

2015 तक 3 लाख 11 हजार 708 रिकॉर्ड मौजूद

नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में 1870 से लेकर अप्रैल 2015 तक कुल 3,11,708 रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनमें 2,37,767 जन्म प्रमाण पत्र और 73,941 मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल हैं. इस रिकॉर्ड को अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, ताकि लोगों को पुराने दस्तावेज़ आसानी से मिल सकें. निगम अधिकारियों के मुताबिक, "अब किसी को भी अपने परिजनों या रिश्तेदारों का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगाना पड़ता. सारी प्रक्रिया बेहद आसान बना दी गई है."

1870 से अब तक डेटा रिकॉर्ड

अब मैन्युअल के साथ डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार

कई सालों तक ये रिकॉर्ड केवल रजिस्टरों में सुरक्षित थे, लेकिन अब निगम ने इन सभी को डिजिटाइज भी कर लिया है. यानी नागरिक चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम शिमला भुवन शर्मा ने बताया कि, "नगर निगम शिमला के पास 1870 से लेकर 2015 तक के सभी रिकॉर्ड अब सुरक्षित और डिजिटल रूप में भी उपलब्ध हैं. हमने पूरी प्रक्रिया को स्कैन कर सिस्टम में फीड कर दिया है. नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. डिजिटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य पुराने कागज़ों को क्षति से बचाना और नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है. हमारी कोशिश रही कि 150 साल पुराने दस्तावेजों की मौलिकता बनी रहे. हर पेज को स्कैन कर विशेष सर्वर पर सेव किया गया है, ताकि डेटा खो न जाए."

दुनिया के किसी कोने से प्राप्त कर सकते हैं डेटा

शिमला नगर निगम के मेयर सुरिंदर चौहान का कहना है कि, "डिजिटाइजेशन के जरिए यह ऐतिहासिक धरोहर अब सभी के लिए सुलभ हो गई है. ब्रिटिश काल से लेकर आज तक का यह रिकॉर्ड शिमला की पहचान है. अब जब इसे डिजिटल कर दिया गया है, तो दुनिया के किसी भी कोने से लोग अपने पूर्वजों का प्रमाण पत्र या डेटा प्राप्त कर सकेंगे. यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे शहर के इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयास है."

शिमला नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

शिमला नगर निगम दो तरीकों से यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करता है. इसके लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है.

मैन्युअल (ऑफलाइन) प्रक्रिया: SMC कार्यालय (Old Judicial Complex, Near DC Office, The Mall Shimla) में जाएं. आवेदन फॉर्म लें और भरें.
आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाएं. आवेदनकर्ता/परिजन का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड आदि) साथ में होना जरूरी. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक की पहचान-दस्तावेज जरूरी. पुराने रिकॉर्ड में नाम-सुधार के लिए एफिडेविट जरूरी. इसके लिए सेवा शुल्क ₹50 है. अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार होने के बाद, लगभग 10 मिनट में प्रमाण पत्र जारी हो जाता है.

प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रक्रिया: नगर निगम शिमला की वेबसाइट या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं. 'Birth/Death Certificate' सेक्शन में जाकर फॉर्म भरें. जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, स्थान आदि दर्ज करें. इसके लिए ₹50 की फीस ऑनलाइन जमा करें. पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ ही समय में प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है.

ऑफलाइन प्रक्रिया (रिकॉर्ड रूम से)

अगर कोई व्यक्ति सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचता है, तो उसे केवल 10 मिनट के भीतर प्रमाण पत्र मिल जाता है. इसके लिए आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र साथ लाना जरूरी है. जो विदेशी नागरिक, खासकर ब्रिटिश लोग, अपने पूर्वजों का रिकॉर्ड लेने आते हैं, उन्हें पासपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय आईडी दिखानी होती है.

हर महीने सैकड़ों आवेदन

हर महीने सैकड़ों आवेदन

  1. अगस्त 2025 में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 304 आवेदन.
  2. सितंबर में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 351 आवेदन.
  3. अक्टूबर में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 257 आवेदन आए.
  4. इनमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जिन्हें NAC (Non-Availability Certificate) चाहिए था- यानी ऐसे मामले जहां पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

ब्रिटिश नागरिकों की दिलचस्पी बरकरार

आज भी इंग्लैंड से लोग अपने परिजनों या पुरखों के जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड हासिल करने के लिए शिमला आते हैं. ब्रिटिश काल में यहां जन्मे या तैनात रहे लोगों की फाइलें नगर निगम के पुराने रजिस्टरों में अब भी संरक्षित हैं. यह रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि शिमला केवल एक खूबसूरत हिल स्टेशन ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश इतिहास की भी जीवंत दस्तावेज गाह है.

इन मशहूर हिस्तियों का भी शिमला से जन्म संबंध

इन मशहूर हस्तियों का भी शिमला से है जन्म संबंध

नगर निगम शिमला के रिकॉर्ड में कई जानी-मानी हस्तियों के जन्म प्रमाण भी शामिल हैं. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का जन्म (27-01-1977) रिकॉर्ड भी नगर निगम सहेज कर रखा गया है. इसका अलावा हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी जन्म प्रमाण पत्र (17-10-1989) नगर निगम शिमला में उपलब्ध है. वहीं, बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (07-03-1955), अभिनेत्री प्रीति जिंटा (31-01-1975) का भी जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम शिमला के डेटा स्टोर में है.

शिमला नगर निगम में जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड

इतना ही नहीं अंग्रेज़ पत्रकार व इतिहासकार मिस आइरिस मेरी (15-06-1905), ब्रिटिश अभिनेता व सैनिक, मिस्टर ब्रूस लोवाट (29-05-1909), स्कॉटिश राजनीतिज्ञ मिस्टर जॉन मैकिन्टॉश (24-08-1929), ब्रिटिश नागरिक, मिस्टर माल्कम चार्ल्स टॉश (14-05-1934) का जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम शिमला के पास है. इसके अलावा ब्रिटिश नागरिक मिस्टर एफ.पी. डिवाइन की मृत्यु शिमला में 13-09-1895 को हुई थी, इसका रिकॉर्ड में डेटा सेंटर में है.

Birth Death Certificates Shimla MC Digitized
डिजिटाइजेशन से मिली ये सुविधाएं

नगर निगम शिमला ने बताया कि इस पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने का काम पूरा हो चुका है. इससे न केवल भारतीय नागरिकों को सुविधा मिलेगी बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी अपने पारिवारिक इतिहास तक पहुंचना आसान हो जाएगा. अब नागरिक मात्र एक क्लिक से अपने पूर्वजों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

कितना पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध है?

नगर निगम शिमला के पास 1870 से लेकर 2015 तक का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है. 2015 के बाद का डेटा सीधा डिजिटल रूप में संग्रहित किया जा रहा है. यानी वर्तमान में दो तरह का डेटाबेस चल रहा है. 1870–2015 तक का पुराना रिकॉर्ड, अब स्कैन कर डिजिटाइज किया गया है. 2015 से वर्तमान तक सीधे ऑनलाइन डेटा एंट्री सिस्टम से संचालित है.

पुराने दस्तावेजों की देखरेख और सुरक्षा

पुराने रजिस्टर अब भी विशेष कमरे में सुरक्षित रखे गए हैं. निगम में एक रिकॉर्ड सेक्शन बनाया गया है, जहां पुराने फाइलों की नियमित सफाई, नमी नियंत्रण और धूल से सुरक्षा की जाती है.

ब्रिटिश कालीन रिकॉर्ड क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण?

यह सिर्फ सरकारी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि शहर के इतिहास और सामाजिक ढांचे का आईना हैं. इन रिकॉर्ड्स में उस दौर के ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों के नाम, स्थानीय कारीगरों, चर्च अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की जानकारी दर्ज है. हर साल इंग्लैंड और अन्य देशों से लोग अपने पूर्वजों की जन्म-मृत्यु की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिमला आते हैं. हाल ही में इंग्लैंड से आए माइकल नामक व्यक्ति ने अपने माता का जन्म प्रमाण पत्र निगम से प्राप्त किया.

डिजिटाइजेशन से मिली यह सुविधाएं

डिजिटाइजेशन से तेजी से प्रमाण पत्र जारी हो रहा है. पहले पुराने रजिस्टर खोजने में कई दिन लग जाते थे, अब डिजिटल डेटा तुरंत उपलब्ध है. विदेशों से भी आवेदन संभव हो गया है. अब कोई भी व्यक्ति e-District Portal के माध्यम से विदेश से भी आवेदन कर सकता है. डिजिटाइजेशन से मूल फाइलें अब कम खोली जाती हैं, जिससे उनका संरक्षण बेहतर हुआ है. पहले अनुमानित वर्ष और नाम से मैन्युअल खोज करनी पड़ती थी, अब सॉफ्टवेयर में सर्च ऑप्शन मौजूद है, जिससे सर्च आसान हो गया है.

155 साल पुराने दस्तावेज सुरक्षित

ब्रिटिश काल से चली आ रही फाइलें अब डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देने लगी हैं. यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि इतिहास को जीवित रखने की कोशिश है. शिमला नगर निगम ने जिस संवेदनशीलता के साथ करीब 155 साल पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित किया है, वह न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि आने वाले समय के लिए एक मिसाल भी है. अब जब रिकॉर्ड मैन्युअल और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि शिमला ने अपने अतीत को भविष्य के साथ जोड़ दिया है.

