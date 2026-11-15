भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती आजः साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन
भगवान बिरसा मुंडा के साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन. जानें, उलगुलान की कहानी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 15, 2026 at 6:32 AM IST
रांचीः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का नाम अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में दर्ज है. महज 25 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाला ऐसा आंदोलन खड़ा किया, जिसने आदिवासी समाज में अपने अधिकारों और पहचान को लेकर नई चेतना पैदा की.
जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका. उनके नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन को इतिहास में 'उलगुलान' यानी महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है.
खूंटी के उलिहातू में हुआ था जन्म
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड के खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था. उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था. बिरसा मुंडा का बचपन ग्रामीण परिवेश और आदिवासी परंपराओं के बीच बीता. परिवार की परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रहना पड़ा. उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक मिशनरी स्कूल में भी पढ़ाई की.
ब्रिटिश नीतियों की वजह से उठी थी प्रतिरोध की ज्वाला
बचपन से ही बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की मुश्किलों को करीब से देखा था. अंग्रेजी शासन के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र में पारंपरिक मुंडा खुटकट्टी व्यवस्था कमजोर होती जा रही थी. इस व्यवस्था में जमीन पर गांव के मूल निवासियों और उनके समुदाय का पारंपरिक अधिकार होता था. लेकिन अंग्रेजों की राजस्व नीतियों, बाहरी जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों के बढ़ते हस्तक्षेप ने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की स्थिति पैदा कर दी थी. इसके अलावा बेगार यानी बिना मजदूरी के काम कराने की प्रथा और जंगलों पर सरकारी नियंत्रण ने आदिवासी समुदाय की मुश्किलें बढ़ा दीं. इन परिस्थितियों ने बिरसा के मन में व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध की भावना पैदा की.
सामाजिक सुधारक से जननायक बनने तक का सफर
बिरसा मुंडा केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि आदिवासी समाज में सामाजिक और धार्मिक जागरूकता लाने वाले सुधारक भी थे. उन्होंने समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश दिया. पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, धार्मिक पहचान और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया.
उनकी बातों का समाज पर गहरा असर पड़ा, बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ने लगे. उनके अनुयायी उन्हें भगवान और धरती आबा कहकर पुकारने लगे, धीरे-धीरे उनका प्रभाव एक गांव या समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के आदिवासी इलाकों में भी फैलने लगा.
बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आदिवासियों की समस्याओं की जड़ केवल सामाजिक कुरीतियां नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन और उसके संरक्षण में चल रही शोषणकारी व्यवस्था भी है. उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त कर आदिवासियों के स्वशासन की कल्पना सामने रखी.
अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा उलगुलान
बिरसा मुंडा के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उलगुलान आंदोलन है. 1899 से 1900 के बीच इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया. इसका उद्देश्य आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाना, उनकी जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा अंग्रेजी शासन के स्थान पर अपना राज स्थापित करना था.
इस आंदोलन में मुंडा समुदाय के साथ दूसरे आदिवासी समुदायों के लोगों ने भी भागीदारी की. बिरसा ने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का रास्ता अपनाया. इस आंदोलन का प्रभाव खूंटी, तमाड़, बसिया, रांची और सिंहभूम के कई इलाकों तक पहुंच गया.
डोम्बारी बुरू की पहाड़ी है संघर्ष की गवाह
दिसंबर 1899 के अंतिम दिनों में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया. अंग्रेजी शासन के प्रतीकों और प्रशासनिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे ब्रिटिश प्रशासन में खलबली मच गई. बिरसा और उनके समर्थकों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने व्यापक अभियान शुरू किया.
इस संघर्ष का एक निर्णायक और दर्दनाक पड़ाव 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू की पहाड़ी पर देखने को मिला. यहां बिरसा मुंडा के अनुयायियों की बड़ी संख्या जुटी थी. अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी पर मौजूद लोगों पर गोलीबारी की. इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए, कई लोग घायल हुए और अनेक को गिरफ्तार कर लिया गया. डोम्बारी बुरू आज भी आदिवासी प्रतिरोध और बलिदान की ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ा हुआ है.
अंग्रेजों ने घोषित किया था इनाम, जंगल से हुई गिरफ्तारी
उलगुलान की बढ़ती ताकत से घबराई अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया. उनके बारे में सूचना देने वाले के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था. इससे पहले भी 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर दो साल की सजा सुनाई गई थी.
जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने दोबारा आंदोलन को संगठित किया, लगातार पुलिस कार्रवाई के बावजूद बिरसा अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे. आखिरकार 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के पास जामकोपाई जंगल में अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया. उनके साथ आंदोलन से जुड़े कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया.
25 साल की उम्र में रांची जेल में शहादत
रांची जेल में बंद रहने के दौरान 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी. अंग्रेजी प्रशासन ने उनकी मौत का कारण हैजा बताया था. हालांकि, उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की आशंकाएं और चर्चाएं भी सामने आती रही हैं. उनकी शहादत के साथ उलगुलान का नेतृत्व समाप्त जरूर हुआ लेकिन आंदोलन ने आदिवासी अधिकारों के सवाल को अंग्रेजी शासन के सामने मजबूती से रख दिया.
बाद के वर्षों में छोटानागपुर क्षेत्र में भूमि अधिकारों से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ा. वर्ष 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT Act लागू हुआ, जिसने आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाए और पारंपरिक भूमि अधिकारों को संरक्षण देने की दिशा में अहम भूमिका निभाई.
आज भी संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं धरती आबा
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष किसी एक व्यक्ति या समुदाय की लड़ाई नहीं था। यह अपनी जमीन, संस्कृति, पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा गया आंदोलन था. उन्होंने यह संदेश दिया कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी एकता, सांस्कृतिक विरासत और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में होती है.
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. इसी दिन पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मनाता है. यह अवसर उस महान जननायक को याद करने का है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आदिवासी समाज को संगठित कर अन्याय और गुलामी के खिलाफ लड़ने का रास्ता दिखाया.
धरती आबा के नाम से लोकप्रिय बिरसा मुंडा का जीवन आज भी संघर्ष, स्वाभिमान और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है. उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया. इसी दिन रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया। इस पहल का उद्देश्य देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है.
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचारों ने झारखंड की अलग पहचान और अस्मिता की चेतना को भी मजबूत किया. जिस अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर कई पीढ़ियों तक आंदोलन चला, उसका सपना 15 नवंबर 2000 को साकार हुआ.
बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. खास बात यह रही कि राज्य गठन के लिए 15 नवंबर की तारीख चुनी गई, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसी दिन को राज्य गठन की प्रभावी तिथि निर्धारित किया था.
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