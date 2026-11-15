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भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती आजः साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का नाम अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में दर्ज है. महज 25 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाला ऐसा आंदोलन खड़ा किया, जिसने आदिवासी समाज में अपने अधिकारों और पहचान को लेकर नई चेतना पैदा की.

जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका. उनके नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन को इतिहास में 'उलगुलान' यानी महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है.