पक्षी प्रेमियों सावधान! कबूतरों से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा, जान भी जा सकती है

कबूतरों से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पक्षियों के अधिक संपर्क में रहने से आपको फेफड़ों की बीमारी हो सकती है. खासकर कबूतरों के लगातार संपर्क में आने से. इससे इंटरस्टीशियल लंग डिजीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. जयपुर के सवाई मानसिंह और अन्य अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं. इस सांस संबंधी बीमारी का एक कारण कबूतरों और अन्य पक्षियों से लगातार संपर्क में रहना है. सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि कबूतर या फिर अन्य पक्षियों के अपशिष्ट और पंखों से सांस की बीमारी खासकर फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कबूतरों के मल और पंखों में मौजूद खतरनाक कणों से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है. डॉक्टर मनोज शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इनके लगातार संपर्क में बने रहने से एलर्जी का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. शुरुआती दौर में में मरीज में खांसी और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. आमतौर पर मरीज इनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन समय रहते इलाज ना मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है.