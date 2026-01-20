ETV Bharat / bharat

पक्षी प्रेमियों सावधान! कबूतरों से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा, जान भी जा सकती है

कबूतरों से गंभीर इन्फेक्शन का खतरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
जयपुर: पक्षियों के अधिक संपर्क में रहने से आपको फेफड़ों की बीमारी हो सकती है. खासकर कबूतरों के लगातार संपर्क में आने से. इससे इंटरस्टीशियल लंग डिजीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. जयपुर के सवाई मानसिंह और अन्य अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं. इस सांस संबंधी बीमारी का एक कारण कबूतरों और अन्य पक्षियों से लगातार संपर्क में रहना है.

सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि कबूतर या फिर अन्य पक्षियों के अपशिष्ट और पंखों से सांस की बीमारी खासकर फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कबूतरों के मल और पंखों में मौजूद खतरनाक कणों से फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है.

डॉक्टर मनोज शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इनके लगातार संपर्क में बने रहने से एलर्जी का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. शुरुआती दौर में में मरीज में खांसी और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. आमतौर पर मरीज इनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन समय रहते इलाज ना मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है.

Birds Cause Infection
इंटरस्टीशियल लंग डिजीज के लक्षण (ETV Bharat GFX)

जान जाने का खतरा : डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि जिन इलाकों में कबूतर चौक बने हैं, वहां रहने वालों में सांस की समस्या, खांसी और इंटरस्टीशियल लंग डिजीज यानी ILD के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है. यदि सही समय पर इलाज नहीं मिले तो मरीज की जान जाने तक का खतरा हो जाता है. कई मामलों में मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट तक की जरूरत पड़ जाती है.

Lung Disease
इंटरस्टीशियल लंग डिजीज से बचाव के उपाय (ETV Bharat GFX)

ज्यादा जोखिम में कौन ? : सूखे मल और पंखों में मौजूद कण हवा के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच कर नुकसान पहुंचाते हैं. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के लिए यह जोखिम और बढ़ जाता है.

Birds Cause Infection
ज्यादा जोखिम में कौन... (ETV Bharat GFX)

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने से बचना चाहिए और ऐसे इलाकों से दूरी बनाकर चलना चाहिए. वहीं, घरों और दफ्तरों में कबूतरों के मल और पंख साफ करते समय मास्क और दस्ताने का उपयोग करना बेहद जरूरी है.

कबूतरों के मल और पंखों से बीमारी का खतरा
कबूतरों के मल और पंखों से बीमारी का खतरा (ETV Bharat Jaipur)

