कहीं पक्षियों की भरमार तो कहीं सूना आसमान, जानिए उत्तराखंड में जिलेवार स्थिति
उत्तराखंड पक्षी गणना 2026: पक्षियों की दुनिया का लेखा-जोखा आया सामने, पिछले साल के मुकाबले 14 प्रजातियां कम हुए दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 10:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पक्षियों की दुनिया का लेखा-जोखा सामने आया है. दो दिन तक चली पक्षी गणना 2026 में कहीं पक्षियों की प्रजातियों की भरमार दिखी, तो कहीं आंकड़ा बेहद कम रहा. प्रदेशभर में 1,010 चेकलिस्ट के जरिए 394 प्रजातियां दर्ज की गईं. नैनीताल 273 प्रजातियों के साथ सबसे आगे रहा. जबकि, देहरादून में 241 और पौड़ी में 210 प्रजातियां दर्ज हुईं. इसके उलट रुद्रप्रयाग में महज 14 प्रजातियां ही दिखाई दीं. हालांकि, पर्वतीय जिलों में बर्ड वाचर की कम संख्या इसकी वजह संभव है.
उत्तराखंड में दो दिनों तक चली राज्यव्यापी पक्षी गणना में नैनीताल जिले में पक्षियों की सबसे ज्यादा विविधता दर्ज की गई. यहां बर्ड वॉचर्स ने 273 प्रजातियों को देखा और उनकी मौजूदगी रिकॉर्ड की. देहरादून 241 प्रजातियों के साथ दूसरे और पौड़ी गढ़वाल 210 प्रजातियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. इस गणना में प्रदेशभर में कुल 394 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया. पक्षियों की मौजूदगी दर्ज करने के लिए वन विभाग ने भी इस पूरे अभियान में मदद की. जबकि, पक्षी विशेषज्ञों, बर्ड वॉचर्स और प्रकृति प्रेमियों ने अलग-अलग जिलों में फील्ड स्तर पर गणना की.
जिलेवार पक्षियों के प्रजातियों की स्थिति: आंकड़ों के मुताबिक, नैनीताल में 180 चेकलिस्ट के माध्यम से 273 प्रजातियां दर्ज की गईं. देहरादून में 381 चेकलिस्ट के जरिए 241 प्रजातियों की मौजूदगी सामने आई. पौड़ी गढ़वाल में 199 चेकलिस्ट के आधार पर 210 प्रजातियां रिकॉर्ड की गईं. इसके बाद हरिद्वार में 174, उधम सिंह नगर में 152 और अल्मोड़ा में 140 प्रजातियां दर्ज की गईं.
पिथौरागढ़ में पक्षी प्रेमियों ने 108 प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की. चमोली में 86, टिहरी गढ़वाल में 74 और उत्तरकाशी में 57 प्रजातियां रिकॉर्ड की गईं. वहीं, बागेश्वर में 31 और रुद्रप्रयाग में 14 प्रजातियां देखी गईं. इस तरह पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई और मैदानी इलाकों तक पक्षियों की विविधता का रिकॉर्ड तैयार किया गया.
पिछले सालों के मुकाबले ये रही स्थिति: उत्तराखंड में राज्यव्यापी पक्षी गणना की शुरुआत साल 2024 में हुई थी. पहली गणना में 399 प्रजातियां दर्ज की गई थीं. साल 2025 में दूसरी गणना के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 408 प्रजातियों तक पहुंच गया. इस बार दो दिनों की गणना के बाद 394 प्रजातियां रिकॉर्ड हुई हैं.
इस लिहाज से पिछले साल के मुकाबले फिलहाल 14 प्रजातियां कम दर्ज हुई हैं. हालांकि, प्रजातियों की संख्या में अंतर को सीधे पक्षियों की आबादी में गिरावट नहीं माना जा सकता. गणना में भागीदारी, सर्वेक्षण स्थलों, मौसम और पक्षियों की मौसमी मौजूदगी का भी असर पड़ता है.
इस पूरी कवायद का महत्व केवल प्रजातियों की संख्या दर्ज करने तक सीमित नहीं है. अलग-अलग जिलों में पक्षियों की मौजूदगी का रिकॉर्ड तैयार होने से उनके प्राकृतिक आवास, प्रवास और जैव विविधता में आ रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी. इस मामले में पक्षी विशेषज्ञ और उत्तराखंड वन विभाग में एचओडी रह चुके रिटायर्ड IFS अधिकारी धनंजय मोहन बताते हैं कि,
"अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पक्षियों की प्रजातियां और उनकी गणना का काम किया जाता है. उत्तराखंड में साल 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी. प्रजातियों की संख्या में अंतर के कई कारण हो सकते हैं. इसी तरह जिन जिलों में पक्षियों की प्रजातियां कम रिकॉर्ड हुई है, उसका कराण भी बर्ड वॉचर्स की वहां कम मौजूदगी और वहां की भौगोलिक स्थिति हो सकती है."- धनंजय मोहन, पक्षी विशेषज्ञ
"जिस जिले में कम प्रजातियां देखी गई हैं. इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि वहां पक्षियों की कम प्रजातियां मौजूद है. हालांकि, अभी पक्षियों की गणना को लेकर अंतिम रिकॉर्ड नहीं आए हैं. आने वाले दिनों में इनकी संख्या में बदलाव हो सकता है."- धनंजय मोहन, पक्षी विशेषज्ञ
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