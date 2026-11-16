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कहीं पक्षियों की भरमार तो कहीं सूना आसमान, जानिए उत्तराखंड में जिलेवार स्थिति

उत्तराखंड में पक्षी की स्थिति ( फोटो सोर्स- Forest Department )

देहरादून: उत्तराखंड में पक्षियों की दुनिया का लेखा-जोखा सामने आया है. दो दिन तक चली पक्षी गणना 2026 में कहीं पक्षियों की प्रजातियों की भरमार दिखी, तो कहीं आंकड़ा बेहद कम रहा. प्रदेशभर में 1,010 चेकलिस्ट के जरिए 394 प्रजातियां दर्ज की गईं. नैनीताल 273 प्रजातियों के साथ सबसे आगे रहा. जबकि, देहरादून में 241 और पौड़ी में 210 प्रजातियां दर्ज हुईं. इसके उलट रुद्रप्रयाग में महज 14 प्रजातियां ही दिखाई दीं. हालांकि, पर्वतीय जिलों में बर्ड वाचर की कम संख्या इसकी वजह संभव है.

उत्तराखंड में दो दिनों तक चली राज्यव्यापी पक्षी गणना में नैनीताल जिले में पक्षियों की सबसे ज्यादा विविधता दर्ज की गई. यहां बर्ड वॉचर्स ने 273 प्रजातियों को देखा और उनकी मौजूदगी रिकॉर्ड की. देहरादून 241 प्रजातियों के साथ दूसरे और पौड़ी गढ़वाल 210 प्रजातियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. इस गणना में प्रदेशभर में कुल 394 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया. पक्षियों की मौजूदगी दर्ज करने के लिए वन विभाग ने भी इस पूरे अभियान में मदद की. जबकि, पक्षी विशेषज्ञों, बर्ड वॉचर्स और प्रकृति प्रेमियों ने अलग-अलग जिलों में फील्ड स्तर पर गणना की.