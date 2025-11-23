ETV Bharat / bharat

देहरादून-मुंबई इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, हलक में आई 186 यात्रियों की जान

देहरादून एयरपोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

डोईवाला (उत्तराखंड): देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लैंडिंग करते वक्त इंडिगो फ्लाइट में पक्षी टकराने की सूचना मिली. जिससे एयरपोर्ट प्रशासन, पायलट और पैसेंजरों के सकते में आ गए. जिसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवा कर जांच की गई. हालांकि, जांच में कोई पक्षी नहीं मिला, लेकिन फ्लाइट के आगे के हिस्से कुछ नुकसान पहुंचने की सूचना है. वहीं, इस फ्लाइट से वापस जाने वाले पैसेंजरों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया. मुंबई-देहरादून फ्लाइट पर पक्षी टकराने की सूचना: जानकारी के मुताबिक, मुंबई-देहरादून रूट की इंडिगो की उड़ान संख्या आईजीओ 5032 एयरबस 320 विमान में पक्षी के टकराए जाने की सूचना मिली. जिससे हड़कंप मच गया. जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई. निरीक्षण करने पर विमान के अगले हिस्से में नुकसान मिला. इसके बाद रनवे और परिसर को खंगाला गया, लेकिन पक्षी या अन्य जानवर नहीं मिला. देहरादून एयरपोर्ट में यात्री (फाइल फोटो- X@aaidoonairport) दूसरी फ्लाइट से भेजे गए पैसेंजर: वहीं, पैसेंजरों को उतारने के बाद इस विमान को एयरपोर्ट एप्रन में मरम्मत के लिए खड़ा कर दिया गया. जबकि, इस विमान से मुंबई जाने वाले पैसेंजरों को दूसरे कंपनी की विमान की व्यवस्था की गई. जिसके बाद वे मुंबई के लिए रवाना हो गए. फिलहाल, विमान और घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस विमान में 186 पैसेंजर सवार थे.