देहरादून-मुंबई इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, हलक में आई 186 यात्रियों की जान
देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त मुंबई-देहरादून फ्लाइट से टकराया पक्षी, पैसेंजरों के उड़े होश, दूसरे विमान से भेजे गए यात्री
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2025 at 9:45 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 9:54 PM IST
डोईवाला (उत्तराखंड): देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लैंडिंग करते वक्त इंडिगो फ्लाइट में पक्षी टकराने की सूचना मिली. जिससे एयरपोर्ट प्रशासन, पायलट और पैसेंजरों के सकते में आ गए. जिसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवा कर जांच की गई. हालांकि, जांच में कोई पक्षी नहीं मिला, लेकिन फ्लाइट के आगे के हिस्से कुछ नुकसान पहुंचने की सूचना है. वहीं, इस फ्लाइट से वापस जाने वाले पैसेंजरों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया.
मुंबई-देहरादून फ्लाइट पर पक्षी टकराने की सूचना: जानकारी के मुताबिक, मुंबई-देहरादून रूट की इंडिगो की उड़ान संख्या आईजीओ 5032 एयरबस 320 विमान में पक्षी के टकराए जाने की सूचना मिली. जिससे हड़कंप मच गया. जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई. निरीक्षण करने पर विमान के अगले हिस्से में नुकसान मिला. इसके बाद रनवे और परिसर को खंगाला गया, लेकिन पक्षी या अन्य जानवर नहीं मिला.
दूसरी फ्लाइट से भेजे गए पैसेंजर: वहीं, पैसेंजरों को उतारने के बाद इस विमान को एयरपोर्ट एप्रन में मरम्मत के लिए खड़ा कर दिया गया. जबकि, इस विमान से मुंबई जाने वाले पैसेंजरों को दूसरे कंपनी की विमान की व्यवस्था की गई. जिसके बाद वे मुंबई के लिए रवाना हो गए. फिलहाल, विमान और घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस विमान में 186 पैसेंजर सवार थे.
देहरादून एयरपोर्ट डायरेक्टर भूपेश नेगी ने बताया कि शाम 6:40 बजे मुंबई से देहरादून आ रही इंडिगो की फ्लाइट जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतर रही थी. तभी लैंडिंग के दौरान संदिग्ध पक्षी के फ्लाइट से टकराने की सूचना मिली. जिसके बाद फ्लाइट को लैंडिंग कराकर उसका निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के बाद विमान की नाक को कुछ नुकसान प्रतीत हुआ.
उन्होंने बताया कि लैंडिंग के बाद निरीक्षण करने पर रनवे पर या हवाई अड्डे की परिधि के भीतर कुछ भी नहीं मिला. जिसके बाद इस फ्लाइट को एयरपोर्ट पर ही खड़ा कर दिया गया. चूंकि, इस फ्लाइट को वापस मुंबई जाना था. ऐसे में सभी यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई. जिसके बाद यात्रियों को दूसरे फ्लाइट से मुंबई रवाना किया गया.
देहरादून-बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट ने भी आसमान में लगाए थे कई चक्कर: गौर हो कि पिछले महीने 28 अक्टूबर की शाम 6 बजे देहरादून से बेंगलुरु जा रही इंडिगो के ही एक विमान में टेक ऑफ के समय तकनीकी दिक्कत आ गई थी. ऐसे में आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद इस विमान को सुरक्षित दून एयरपोर्ट पर उतारा गया था. बताया तो ये भी जा रहा है कि इस विमान में भी पक्षी टकराया था.
