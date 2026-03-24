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नागपुर में बर्ड फ्लू का खौफ: सरकारी हैचरी में 1000 मुर्गियां मारी गईं, 14 हजार अंडे नष्ट किये

नागपुर के जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने बताया कि भविष्य के किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं.

Bird Flu in Nagpur
नागपुर में बर्ड फ्लू. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 5:43 PM IST

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नागपुरः महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी मुर्गी प्रजनन केंद्र (poultry hatchery) में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है. इसके परिणामस्वरूप, केंद्र की 1,000 मुर्गियों को मार दिया गया (culled) है. नागपुर के जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने बताया कि भविष्य के किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं. उन्होंने आगे जानकारी दी कि मुर्गियों के साथ-साथ 14,000 अंडों को भी नष्ट कर दिया गया है.

केंद्र सरकार का यह मुर्गी प्रजनन केंद्र नागपुर के 'सेमिनरी हिल्स' इलाके में स्थित है. इस केंद्र में अचानक मुर्गियों की मौत की खबर मिली थी. इसके बाद, मुर्गियों के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित 'CSIR प्रयोगशाला' से राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) भेजे गए थे. जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर ने पुष्टि की कि प्रयोगशाला द्वारा बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने के बाद निवारक उपाय और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Bird Flu in Nagpur
नागपुर में बर्ड फ्लू. (ETV Bharat)

नौ किलोमीटर के दायरे में निगरानी

सेमिनरी हिल्स इलाके में 'सरकारी मुर्गी प्रजनन केंद्र' स्थित है. केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में कृषि प्रदर्शनियों सहित पशुओं से जुड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है. आस-पास के अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने से रोकने के लिए, केंद्र के चारों ओर नौ किलोमीटर के क्षेत्र को 'निगरानी क्षेत्र' घोषित किया गया है. इस दायरे में यदि किसी भी पक्षी पर संदेह होता है, तो उसके नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सरकारी हैचरी के बाहर कहीं भी बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं मिला है.

इन बातों का रखें ध्यान

प्रशासन ने बीमार या सुस्त दिखने वाले पक्षियों के संपर्क में न आने की अपील की है. पक्षियों के स्राव (secretions) के संपर्क में आने से बचें. पक्षियों के दाने-पानी के बर्तनों को रोज कीटाणुरहित करें. यदि किसी पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे नग्न हाथों से न छुएं. कच्चा चिकन छूते समय दस्ताने पहनें. केवल वही मांस खाएं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पका हो. कच्चे चिकन और कच्चे अंडों से परहेज करें. अधपके अंडों और मांस का सेवन न करें.

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