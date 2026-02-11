ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में बर्ड फ्लू का अलर्ट, कौओं की मौत के बाद 8 जिलों में निगरानी तेज

चेन्नई: तमिलनाडु में कौओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए 8 जिलों में एहतियाती कदम बढ़ा दिए गए हैं.

पिछले महीने चेन्नई के अड्यार (Adyar) इलाके में अलग-अलग जगहों पर अचानक कौओं की मौत हो गई. एक ही दिन में सबसे अधिक 8 कौओं की मौत होने से निगम के अधिकारी हैरान रह गए. इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने मरे हुए कौओं की जांच के लिए सैंपल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) भेजा. वहां, यह पुष्टि हुई कि मरे हुए कौओं में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस था, जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं. इसके बाद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने तमिलनाडु सरकार को जरूरी सावधानी बरतने की चेतावनी दी.

रिपोर्ट मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार के पशुपालन निदेशालय ने कौओं की मौत पर निगरानी बढ़ा दी है. इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों केरल और आंध्र प्रदेश ने भी चित्तूर जिले में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है, इसलिए बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर निगरानी शुरू कर दी गई है.

केरल बॉर्डर से लगे तमिलनाडु में 26 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं. इसी तरह, आंध्र बॉर्डर पर वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णगिरी और तिरुवल्लूर जिलों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पशु चिकित्सक 24 घंटे कौओं पर नजर रख रहे हैं. केरल और आंध्र प्रदेश से आने वाली सभी गाड़ियों पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे (कीटाणुनाशक छिड़काव) करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है.

कौवे किसी खास इलाके में नहीं रहते और अलग-अलग जगहों पर उड़ सकते हैं. एक कौवा एक दिन में 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है. इसलिए, अगर कोई कौआ बीमार हो जाता है, तो उसके जरिये दूसरे पक्षियों में वायरस के फैलने का चांस अधिक होता है.

आठ जिलों में कौओं की मौत

चेन्नई में बर्ड फ्लू से कौओं की मौत के सदमे से पशुपालन विभाग के अधिकारी उबरते, उससे पहले तिरुवल्लूर, वेल्लोर, रानीपेट और सलेम जिलों में कौओं की मौत हो गई. नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, मदुरै और डिंडीगुल जिलों में भी कौओं की मौत की खबर है. पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक पूरे तमिलनाडु में 100 से अधिक कौओं को दफनाया जा चुका है.

एहतियाती उपाय तेज

कौओं की बढ़ती मौतों के बीच, 9 फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बैठक हुई. उसके बाद, पशुपालन विभाग के सचिव और निदेशक की अध्यक्षता में इंस्पेक्शन मीटिंग भी हुईं. फिलहाल अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.