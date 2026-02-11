ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में बर्ड फ्लू का अलर्ट, कौओं की मौत के बाद 8 जिलों में निगरानी तेज

तमिलनाडु शुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक पूरे तमिलनाडु में 100 से अधिक कौओं को दफनाया जा चुका है.

Bird flu alert in Tamil Nadu Surveillance intensified in 8 districts to prevent chickens
पूरे तमिलनाडु में 100 से अधिक कौओं की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 6:39 PM IST

5 Min Read
चेन्नई: तमिलनाडु में कौओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए 8 जिलों में एहतियाती कदम बढ़ा दिए गए हैं.

पिछले महीने चेन्नई के अड्यार (Adyar) इलाके में अलग-अलग जगहों पर अचानक कौओं की मौत हो गई. एक ही दिन में सबसे अधिक 8 कौओं की मौत होने से निगम के अधिकारी हैरान रह गए. इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने मरे हुए कौओं की जांच के लिए सैंपल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) भेजा. वहां, यह पुष्टि हुई कि मरे हुए कौओं में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस था, जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं. इसके बाद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने तमिलनाडु सरकार को जरूरी सावधानी बरतने की चेतावनी दी.

रिपोर्ट मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार के पशुपालन निदेशालय ने कौओं की मौत पर निगरानी बढ़ा दी है. इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों केरल और आंध्र प्रदेश ने भी चित्तूर जिले में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की है, इसलिए बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर निगरानी शुरू कर दी गई है.

केरल बॉर्डर से लगे तमिलनाडु में 26 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं. इसी तरह, आंध्र बॉर्डर पर वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णगिरी और तिरुवल्लूर जिलों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और पशु चिकित्सक 24 घंटे कौओं पर नजर रख रहे हैं. केरल और आंध्र प्रदेश से आने वाली सभी गाड़ियों पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे (कीटाणुनाशक छिड़काव) करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है.

कौवे किसी खास इलाके में नहीं रहते और अलग-अलग जगहों पर उड़ सकते हैं. एक कौवा एक दिन में 20 किलोमीटर तक उड़ सकता है. इसलिए, अगर कोई कौआ बीमार हो जाता है, तो उसके जरिये दूसरे पक्षियों में वायरस के फैलने का चांस अधिक होता है.

आठ जिलों में कौओं की मौत
चेन्नई में बर्ड फ्लू से कौओं की मौत के सदमे से पशुपालन विभाग के अधिकारी उबरते, उससे पहले तिरुवल्लूर, वेल्लोर, रानीपेट और सलेम जिलों में कौओं की मौत हो गई. नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, मदुरै और डिंडीगुल जिलों में भी कौओं की मौत की खबर है. पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक पूरे तमिलनाडु में 100 से अधिक कौओं को दफनाया जा चुका है.

एहतियाती उपाय तेज
कौओं की बढ़ती मौतों के बीच, 9 फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बैठक हुई. उसके बाद, पशुपालन विभाग के सचिव और निदेशक की अध्यक्षता में इंस्पेक्शन मीटिंग भी हुईं. फिलहाल अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं.

इसके अलावा, मृत कौओं में H5N1 वायरस का इंफेक्शन अब तक इंसानों में फैला हुआ नहीं पाया गया है. लेकिन साथ ही, चूंकि इसके मुर्गियों में फैलने की अधिक संभावना है, इसलिए पशुपालन विभाग इसे रोकने पर गंभीरता से एहतियाती उपाय कर रहा है.

अधिकारियों के लिए निर्देश
इस बीच, पशुपालन निदेशालय ने पशु चिकित्सकों द्वारा की जाने वाली जांच और टेस्टिंग के तरीके जारी कर दिए हैं-

  • अगर कौवे या मुर्गियां अचानक मर जाएं या संक्रमित हों तो तुरंत संबंधित केंद्रों को सूचित किया जाना चाहिए.
  • एक ही जगह पर कौओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए.
  • मृत पक्षियों को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए - दस्ताने और मास्क अनिवार्य है.
  • मृत पक्षियों को गड्ढे में गहरा दफनाना चाहिए.
  • जिन क्षेत्रों में पक्षियों की मौत हुई है, वहां स्थानीय निकायों के सहयोग से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए.
  • मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा जाना चाहिए.

पोल्ट्री फार्म के लिए निर्देश
चूंकि कौओं में फैल चुका H5N1 वायरस का इन्फेक्शन, जिसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, मुर्गियों को अधिक प्रभावित कर सकता है, इसलिए नमक्कल और उसके आस-पास के पोल्ट्री फार्म के मालिकों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं-

  • बाहरी लोगों को फार्म में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए.
  • मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ियों को बार-बार डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाना चाहिए.
  • कौओं को फार्म एरिया में आने से रोका जाना चाहिए.
  • अगर बीमारी की वजह से मुर्गियां मर जाती हैं, तो उन्हें नमक्कल और इरोड जिलों की लैब में भेजा जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि H5N1 वायरस मौजूद है या नहीं.
  • फार्म का कचरा खुले में नहीं फेंका जाना चाहिए.
  • मजदूरों के हाथ-पैर साफ करने के लिए फार्म के गेट पर सैनिटरी सुविधाएं होनी चाहिए.
  • पोल्ट्री फार्म के मजदूरों को छींकते या खांसते समय अपनी नाक और मुंह ढकना चाहिए.

आम लोगों के लिए निर्देश
पशुपालन विभाग ने आम लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं-

  • पोल्ट्री और बटेर का मीट अच्छी तरह से पकाना चाहिए
  • कम पके हुए मीट से बचें
  • बुखार, मांसपेशियों में दर्द, खांसी और सांस की दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं

टोल-फ्री नंबर 1962 पर दें सूचना
अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर कौओं समेत कोई भी पक्षी मरता है, तो वे तुरंत पशुपालन विभाग के टोल-फ्री नंबर 1962 पर इसकी सूचना दें.

इस बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक अमृत ने कहा, "जिला स्तर पर मोबाइल इंस्पेक्शन टीमें बनाई गई हैं और गहन निगरानी का काम किया जा रहा है. मरे हुए कौओं से दूसरे पक्षियों को इंफेक्शन होने से बचाने के लिए उपाय तेज कर दिए गए हैं. इस बीमारी ने अभी तक इंसानों को प्रभावित नहीं किया है."

संपादक की पसंद

