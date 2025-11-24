ETV Bharat / bharat

मणिपुर में बायोमेट्रिक पहचान अभियान 'नाकामी की रफ्तार' से आगे बढ़ रहा है: पीसीसी प्रमुख मेघचंद्र सिंह

बीरेन सिंह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बॉर्डर को मैनेज करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है.

Manipir Congress president Meghachandra Singh (
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट केइशम मेघचंद्र सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 1:26 PM IST

प्रणब कुमार दास

तेजपुर (असम): मणिपुर में कथित अवैध इमिग्रेंट्स की बायोमेट्रिक पहचान की धीमी रफ्तार ने राजनीतिक आलोचना की एक नई लहर पैदा कर दी है. पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि राज्य में यह काम बहुत धीरे चल रहा है, जबकि पड़ोसी मिजोरम ने कथित तौर पर लगभग 58 प्रतिशत प्रोसेस पूरा कर लिया है.

ईटीवी भारत के साथ एक खास बातचीत में मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के प्रेसिडेंट केइशम मेघचंद्र सिंह ने राज्य और केंद्र सरकारों पर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कोऑर्डिनेशन की कमी और खराब बॉर्डर सर्विलांस का आरोप लगाया.

'राज्य सरकार पूरी तरह से फेल'
बीरेन सिंह की बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बॉर्डर को मैनेज करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है, इसलिए चल रहा पहचान का प्रोसेस ठप हो गया है. राज्य सरकार की नाकामियों की वजह से मणिपुर में बायोमेट्रिक पहचान में देरी हो रही है.

चंदेल जैसे भारत-म्यांमार बॉर्डर वाले जिलों में तो यह प्रोसेस अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है.म्यांमार में अशांति की वजह से कई अवैध इमिग्रेशन हो रहा है. उनके मुताबिक BSF और असम राइफल्स जैसी बॉर्डर फोर्स सख्त निगरानी नहीं कर रही हैं, जिससे खुले बॉर्डर इलाकों में बिना रोक-टोक के एंट्री हो रही है.

'केंद्र और राज्य के बीच कोई तालमेल नहीं'
मेघचंद्र ने बिगड़ते हालात के लिए दोनों सरकारों को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, “केंद्र और राज्य के बीच कोई सहयोग नहीं है. वे अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं. इस नाकामी की वजह से अवैध घुसपैठियों की एंट्री जारी है और बायोमेट्रिक आअडेंटिटी अधूरी है.”

उन्होंने कहा कि पूर्व CM बीरेन सिंह के बार-बार चिंता जताने के बावजूद जमीन पर कोई असरदार कार्रवाई नहीं की गई. विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास योजना 'पूरी तरह से फेल' कांग्रेस नेता ने अंदरूनी तौर पर विस्थापित लोगों (IDPs) के पुनर्वास में कोई प्रगति न होने पर भी सरकार की आलोचना की. राज्य भर में 60,000 से अधिक लोग अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं. सरकार द्वारा घोषित तीन-चरणों वाला पुनर्वास योजना पूरी तरह से फेल हो गई है. कोई विकास नहीं हुआ है. टाइमलाइन दिसंबर में खत्म हो जाएगी और अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है.”

मेघचंद्र ने आगे कहा कि संगाई फेस्टिवल के दौरान अंदरूनी तौर पर विस्थापित लोगों (IDPs) और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के हालिया विरोध प्रदर्शन सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दिखाते हैं.

असम राइफल्स कैंप के पास अवैध माइग्रेंट्स की खबर
मेघचंद्र ने एक गंभीर दावा किया कि म्यांमार के एक शहर तामू के लोग मोरेह इलाके में असम राइफल्स कैंप के पास रह रहे हैं. ये चंदेल या टेंग्नौपाल के लोकल लोग नहीं हैं. ये म्यांमार के नागरिक हैं जो असम राइफल्स कैंप के पास रह रहे हैं. मेघचंद्र ने आरोप लगाया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इलाकों तक पहुंच भी नहीं पाता है.

उन्होंने कहा, “एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया है.” जब उनसे पूछा गया कि क्या बायोमेट्रिक पहचान पूरी करने से चल रहे जातीय तनाव को हल करने में मदद मिल सकती है, तो PCC प्रेसिडेंट ने कहा कि यह बड़े मुद्दे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है. राज्य PCC प्रेसिडेंट ने बताया कि कोई गवर्नेंस नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियां ​​पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं. सही एडमिनिस्ट्रेशन के बिना, गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स के सही आंकड़े कैसे इकट्ठा किए जा सकते हैं?”

बिना किसी क्लैरिटी के एक साल
दिसंबर 2024 में सरकार ने 10,500 से ज़्यादा माइग्रेंट्स की पहचान करने 8,500 के बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करने और लगभग 3,800 लोगों को वापस भेजने की रिपोर्ट दी थी. लगभग एक साल बाद, मेघचंद्र का कहना है कि कोई सही अपडेटेड डेटा नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी साफ आंकड़े देने में नाकाम रही है.

मणिपुर में लगभग 30 महीनों से अभी भी उथल-पुथल है और राजनीतिक तनाव बहुत ज़्यादा है, बायोमेट्रिक पहचान की धीमी रफ़्तार और गैर-कानूनी इमिग्रेशन का अनसुलझा मुद्दा अभी भी चर्चा में छाया हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन और बॉर्डर कंट्रोल पर सवाल बढ़ रहे हैं, राज्य की स्थिरता का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है.

