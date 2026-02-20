ETV Bharat / bharat

क्या है 'सुपर गेहूं'? हिमाचल में तैयार हो रही पोषणयुक्त खेती, जानें क्या है इसकी खासियत?

इन सभी किस्मों को इस तरह विकसित किया गया है कि ये बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी संतुलित और बेहतर उत्पादन दे सकें.

प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मित्तल ने बताया कि इस वर्ष जिन चार प्रमुख गेहूं किस्मों का बीज उत्पादन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है-

जलवायु की चुनौती के बीच तैयार हो रहा पोषणयुक्त ‘सुपर गेहूं’ (ETV Bharat)

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें ऐसी फसल किस्मों की आवश्यकता है, जो अच्छे उत्पादन के साथ-साथ पोषण भी दें. बायोफोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिलिएंट गेहूं की ये किस्में किसानों के लिए वरदान साबित होंगी. हमारा लक्ष्य है कि जिले के मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख गेहूं उत्पादक किसान ज्यादा से ज्यादा इन उन्नत बीजों को अपनाएं और सुरक्षित व टिकाऊ खेती की ओर बढ़ें. भविष्य की कृषि सिर्फ ज्यादा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ‘स्मार्ट और पोषणयुक्त खेती’ ही आगे का रास्ता तय करेगी."

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की धरती पर इस बार गेहूं की फसल सिर्फ सुनहरी बालियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की नींव बनकर उभर रही है. बदलते मौसम, अनियमित बारिश, तापमान में उतार-चढ़ाव और मिट्टी की घटती सेहत ने खेती के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. ऐसे समय में जिला सिरमौर के धौलाकुआं में स्थित प्रदेश के पहले कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने अनुसंधान फार्म में प्राकृतिक तरीके से गेहूं की नई बायोफोर्टिफाइड और जलवायु प्रतिरोधक किस्मों का बीज उत्पादन शुरू कर एक दूरदर्शी पहल की है. दरअसल यह प्रयास सीधे तौर पर दो बड़ी चुनौतियों, "जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा" को ध्यान में रखकर किया गया है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नारा “हर कदम हर डगर, किसानों का हमसफर” अब सिरमौर की धरती पर साकार होता दिख रहा है.

इन किस्मों की क्या है खासियत?

डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि ये किस्में सिर्फ ज्यादा पैदावार देने वाली नहीं हैं, बल्कि पोषण की दृष्टि से भी समृद्ध हैं. इनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा सामान्य गेहूं की तुलना में अधिक पाई जाती है. अर्थात जब इनका आटा घर की रसोई तक पहुंचेगा, तो हर रोटी सिर्फ पेट ही नहीं भरेगी, बल्कि शरीर को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करेगी.

किसान को अधिक उत्पादन

उपभोक्ता को बेहतर पोषण

समाज को स्वस्थ भविष्य

क्यों जरूरी हैं जलवायु प्रतिरोधक किस्में?

आज खेती का सबसे बड़ा संकट मौसम की अनिश्चितता है. ऐसी परिस्थितियों में पारंपरिक किस्में अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं. क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में तापमान के उतार-चढ़ाव को सहने, रोगों का बेहतर प्रतिरोध करने और सीमित संसाधनों में भी संतुलित उत्पादन देने में सक्षम होती हैं. इससे किसान का जोखिम घटता है और आय अधिक स्थिर बनती है.

कभी समय से पहले बारिश

कभी लंबा सूखा

कभी असामान्य गर्मी

पोषण सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

आज के दौर में आयरन और जिंक की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में. एनीमिया जैसी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हैं. प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल के मुताबिक बायोफोर्टिफाइड गेहूं की ये किस्में इस कमी को प्राकृतिक रूप से दूर करने में मददगार हो सकती हैं. यानी खेत से थाली तक पोषण की श्रृंखला मजबूत होगी.

किसानों तक कैसे पहुंचेगा बीज?

डॉ. मित्तल ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किया जा रहा यह बीज इसी साल कृषि विभाग के जरिए जिला सिरमौर के मैदानी इलाकों के किसानों को उपलब्ध करवाने की योजना है. उद्देश्य स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इन उन्नत किस्मों को अपनाएं और जलवायु जोखिम से सुरक्षित खेती की दिशा में कदम बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि इस पहल के पीछे भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सोच भी यही है कि “उत्पादन बढ़े, पोषण बढ़े और किसान सशक्त बने.”

“सुपर गेहूं” क्यों है भविष्य की खेती की जरूरत?

बदलती जलवायु में भी स्थिर और बेहतर उत्पादन

आयरन, जिंक व प्रोटीन से भरपूर— पोषण की कमी से लड़ने में सहायक

रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोध क्षमता

किसानों की आय में स्थिरता और जोखिम में कमी

खेत से थाली तक मजबूत पोषण सुरक्षा

ऐसे में ये स्पष्ट है कि अब केवल ज्यादा पैदावार ही लक्ष्य नहीं, बल्कि पोषणयुक्त और टिकाऊ खेती ही भविष्य की असली दिशा है. सिरमौर का यह प्रयास केवल एक अनुसंधान गतिविधि नहीं, बल्कि आने वाले समय की कृषि दिशा का संकेत है. जब विज्ञान और खेती साथ चलते हैं, तो सिर्फ फसल नहीं, भविष्य भी सुरक्षित होता है. अब सिरमौर में गेहूं की बालियां सिर्फ सुनहरी नहीं होंगी, बल्कि वे हर दाने में सेहत और हर खेत में समृद्धि की कहानी लिखेंगी.