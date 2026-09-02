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'जैव-समृद्ध खाद बनाने से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम करने में मिलेगी मदद'

डॉ. भूपेंद्र सिंह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) में प्रिंसिपल साइंटिस्ट और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर डॉ. भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उद्योग अपशिष्ट, लौह अयस्क अवशेष और स्टील स्लैग को जैव-समृद्ध खाद में बदलकर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ तरीके से मैनेज किया जा सकता है. इससे खेती की पैदावार 10-20 प्रतिशत बढ़ाने और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलेगी. बुधवार को ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, सिंह ने कहा कि यह विकसित जैव-समृद्ध खाद फसल उत्पादन को बनाए रखने और संभावित रूप से सुधारने के साथ-साथ पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है. इसमें 10 से ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलिका और कोबाल्ट, जो फसलों और पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं और मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं. सिफारिश की गई रासायनिक खाद की मात्रा से 20 प्रतिशत कम इस्तेमाल करने के बावजूद, फसल उत्पादन में 10-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के रूप में उत्साहजनक नतीजे दिखे हैं. सिंह ने बताया, “औद्योगिक उप-उत्पादों को बेकार रहने देने के बजाय, खेती के काम के इनपुट में बदलने की क्षमता है. जैव-समृद्ध खाद से फसलों को पोषक तत्व मिलेंगे और खेत में पारंपरिक खाद की जरूरत भी कम होगी.” इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के आइडिया को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लौह अयस्क अवशेष (IoT) और स्टील स्लैग को खेती की खाद के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया 2017-18 के आसपास बनना शुरू हुआ. 2018 में, इस्पात मंत्रालय, कृषि विश्वविद्यालयों और इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया गया था. चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि औद्योगिक उप-उत्पादों को डंप करने या भराव क्षेत्र में भेजने के बजाय, खेती के काम के इनपुट में कैसे बदला जा सकता है. प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने कहा, “यह अवधारणा विकसित देशों के तरीकों से भी प्रेरित है, जहां स्टील स्लैग का इस्तेमाल पहले से ही खेती में किया जा रहा है और आईओटी (Internet of Things) का इस्तेमाल कुछ खास अनुप्रयोगों में किया जाता है. हालांकि, भारत में, इस तरह के औद्योगिक कूड़ा का इस्तेमाल ज़्यादातर निर्माण के कामों या डंपिंग साइट्स पर किया जाता है, और अक्सर इसके लंबे समय के पर्यावरण असर की पूरी समझ नहीं होती.” इंडस्ट्रियल वेस्ट के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए, सभी सदस्यों का मानना ​​था कि आईओटी (Internet of Things) और स्टील स्लैग को गैर-कानूनी तरीके से या बिना सही असेसमेंट के डंप करने की इजाजत देने के बजाय, उनके इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक साफ नीति ढांचा और वैज्ञानिक अध्ययनों की जरूरत है. ऐसा ढांचा जो पर्यावरण को बचाने, सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता बनाए रखें और पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है. 2019 में यह प्रोजेक्ट चर्चा से क्षेत्र-स्तरीय प्रयोग में बदल गया.