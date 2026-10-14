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बिम्सटेक: ड्रग्स तस्करी को लेकर डार्क वेब ट्रांजैक्शन्स और गोल्डन ट्राएंगल पर फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक में अपनी बात रखी. ( IANS )

नई दिल्ली: भारत ने बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच हुई बैठक में सीमा पार ड्रग्स तस्करी को खत्म करने पर गहरी चर्चा की. इसमें ड्रग्स से जुड़े केमिकल्स पर कंट्रोल कड़ा करने और डार्क वेब के जरिए ड्रग्स से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की अपील की.

साथ ही भारत ने संगठित अपराध की बढ़ती मुश्किलों और टेरर फाइनेंसिंग के साथ इसके संभावित लिंक की ओर भी इशारा किया है. नई दिल्ली में मंगलवार को बिम्सटेक के गृह मंत्रियों की पहली मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी कि गैर-कानूनी ड्रग्स का धंधा सिर्फ एक क्रिमिनल काम नहीं है, बल्कि यह युवाओं, समाज और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी पर हमला है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि ड्रग्स की तस्करी को अलग-अलग देशों की कोशिशों से नहीं रोका जा सकता और उन्होंने मिलकर इसपर ध्यान देने की अपील की. ​ड्रग्स बनाने में काम आने वाले केमिकल और डार्क-वेब ट्रांज़ैक्शन पर जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात की चिंता है कि ट्रांसनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट अपने काम को जारी रखने के लिए रीजनल सप्लाई चेन, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और गैर-कानूनी फाइनेंशियल चैनलों का फायदा उठा रहे हैं. शाह ने ड्रग्स तस्करी को 'डेथ ट्रैफिकिंग' बताया और इस बात को खारिज कर दिया कि मादक पदार्थ तस्करी में कुछ भी 'गोल्डन' है. शाह 'गोल्डन ट्राएंगल' की बात कर रहे थे, जो उत्तर-पूर्वी म्यांमार, उत्तरी थाईलैंड और उत्तरी लाओस वाला इलाका है. शाह ने कहा कि ड्रग्स के धंधे से होने वाली कमाई संगठित अपराध को आर्थिक ताकत देती है और इसका इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में भी किया जा सकता है. गृह मंत्री ने कहा, 'ड्रग्स से जुड़े केमिकल्स और डार्क वेब के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन इस चुनौती को और मुश्किल बना देते हैं.' उन्होंने देश की सीमाओं के पार इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल जांच और मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया. गोल्डन ट्राएंगल इलाके की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के कुछ हिस्सों को शामिल करने वाला गोल्डन ट्राएंगल लंबे समय से गैर-कानूनी नशीले पदार्थों, खासकर सिंथेटिक ड्रग्स और ओपिएट्स के प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग से जुड़ा रहा है. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र इसकी नजदीकी इस इलाके में हो रहे डेवलपमेंट को भारत की अंदरूनी सुरक्षा और ड्रग्स -कंट्रोल की कोशिशों के लिए जरूरी बनाती है. म्यांमार के बॉर्डर इलाके की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं क्योंकि हथियारों की लड़ाई, मुश्किल इलाका और खुली सीमाएं निगरानी और रोक-टोक को मुश्किल बना सकती है. ट्रैफिकिंग नेटवर्क इन हालात का फ़ायदा उठाकर नशीले पदार्थों को बॉर्डर पार ले जा सकते हैं और इलाके के सप्लाई रूट को बड़े घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ सकते हैं. हालांकि गृह मंत्री ने मीटिंग में गोल्डन ट्राएंगल के खिलाफ किसी खास ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया, लेकिन इलाके के तालमेल पर उनका जोर यह दिखाता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को अलग-अलग राष्ट्रीय अपराधों की एक सीरीज के बजाय एक ट्रांसनेशनल सुरक्षा समस्या के तौर पर देखने की जरूरत है. ड्रग्स से जुड़े केमिकल्स और डार्क वेब बड़ी चुनौती