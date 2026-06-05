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बिहार के इस प्लंबर के बैंक खाते में आए अरबों रुपये, रातों रात बैलेंस 100 रुपये से हुआ 2948000000

बिहार के गया में एक युवक के खाते में अचानक अरबों रुपये जमा हो गए. उसे अकाउंट से संदिग्ध लेनदेन का शक है. पढ़ें

Billions IN BIHAR plumber ACCOUNT
गया के प्लंबर के खाते में आए अरबों रुपये (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 1:59 PM IST

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गया: बिहार के गया में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी चर्चा सभी की जुबान पर है. बोधगया थाना क्षेत्र के मस्तपुरा गांव के रहने वाले एक युवक विकास कुमार के खाते में अचानक 2 अरब 94 करोड़ 80 लाख रुपये क्रेडिट हो गए. विकास कुमार पेशे से प्लंबर और इलेक्ट्रिकल मिस्त्री का काम करता है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.

मिस्त्री के खाते में आए अरबों रुपये: जानकारी के अनुसार, युवक विकास कुमार के खाते में अचानक 2 अरब 94 करोड़ 80 लाख रुपए शो करने लगा. उसने इसकी जानकारी अपने परिचितों और अगल-बगल के लोगों व वार्ड पार्षद को दी, तो सभी हैरान रह गए. इतने रुपए बैलेंस देखने के बाद वह सहमा हुआ है और इस मामले को लेकर उसका कहना है, इन पैसों को सरकार ले, और मामले की जांच करें.

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जियो पेमेंट्स बैंक में है खाता: बोधगया के मस्तपुरा गांव के रहने वाले विकास कुमार पिता जीवलाल रविदास ने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से जियो पेमेंट्स बैंक का ग्राहक है. 4 जून को 11 बजे उसने जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से अपने खाते का बैलेंस चेक किया, तब उसके खाते में 94 करोड़ रुपए दिखे. इतने रुपए देखकर वह चौंक गया. उसे विश्वास नहीं हुआ.

अकाउंट में 2 अरब 94 करोड़ 80 लाख: विकास का कहना है कि पहले उसने इसे तकनीकी फॉल्ट समझा. इसके बाद उसने दोबारा साइबर कैफे में जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से फिर खाते का बैलेंस चेक किया, तो वह अब 2 अरब 94 करोड़ 80 लाख रुपया शो कर रहा था. इतनी बड़ी रकम देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था.

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बैलेंस हुआ 2948000000 रुपये (ETV Bharat)

अकाउंट से संदिग्ध लेनदेन की गतिविधियां: इतनी रकम देखकर विकास को यकीन नहीं हो रहा था. ऐसे में उसने कई लोगों को अपना बैलेंस दिखाया, तो यह सच था. इसके बाद उसे चिंता होने लगी. उसने देखा कि उसके अकाउंट से संदिग्ध लेनदेन की गतिविधियां भी हो रही है. खाते से 6 से 7 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है. इसके बाद प्लंबर मिस्त्री विकास ने सावधानी बरतते हुए खाते से किसी प्रकार की निकासी या लेने-देन का प्रयास नहीं किया.

विकास के घर लगी लोगों की भीड़: विकास को आशंका है, कि यह बैंकिंग सिस्टम की कोई तकनीकी त्रुटियां, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी हो सकती है, या संदिग्ध गतिविधियां इसके पीछे हो सकती है. वहीं, इतने रुपए विकास कुमार के खाते में आने की खबर फैलते ही लोगों का उसके घर पर आना -जाना शुरू हो गया. हर कोई इसकी जानकारी लेना चाह रहा था.

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प्लंबर विकास कुमार (ETV Bharat)

"मेरे खाते में 1300 रुपए थे. 1200 रुपए ट्रांसफर किये थे. 100 रुपए से भी कम बैलेंस खाते में थे. अपने खाते का पैसा 4 जून को चेक किया, तो वह 94 करोड़ रुपए शो कर था. 4 जून को 11:00 बजे तक यह राशि थी. इसके बाद शाम के समय फिर साइबर कैफे में गया और फिंगरप्रिंट लगाकर खाते की जांच की, तो फिर यह पैसा 294 करोड़ 80 लाख रुपए दिखने लगा."- विकास कुमार, प्लंबर

मामले की हो जांच: विकास कुमार का कहना है, कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए. इस पैसे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है. वह सिर्फ पलंबर मिस्त्री का काम कर 10 से 12 हजार ही किसी तरह से महीने में कमा पता है. विकास कुमार ने यह भी बताया, पिछले कुछ दिनों से उसके खाते में संदिग्ध गतिविधियां दिख रही है.

साइबर सेल और बोधगया थाना में की गई शिकायत: उन्होंने आगे बताया कि पासबुक और डिजिटल स्टेटमेंट का मिलान करने पर कई संदिग्ध और बड़े ट्रांजैक्शन सामने आए हैं. यही वजह है, कि मेरे खाते में अभी राशि 294 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब है. वही, संबंधित बैंक के अधिकारियों से भी ऑनलाइन इसकी शिकायत किए जाने की बात विकास बताता है. विकास के अनुसार साइबर सेल और बोधगया थाना में इसकी शिकायत की गई है.

पुलिस का बयान: वहीं, इस तरह की शिकायत मिलने के बाद बोधगया थाने कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. बोधगया थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह एक तरह से संवेदनशील वित्तीय मामला है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

"बैंक रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन आईडी, सर्वर लाॅग और संबंधित खाते की गहन जांच हो रही है. पुलिस पता लगा रही है, कि क्या यह बैंकिंग चूक का हिस्सा है, या इसके पीछे अन्य संदिग्ध गतिविधियां है. पुलिस की अग्रतर कार्रवाई चल रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा."- मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बोधगया

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