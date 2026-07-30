576 लोगों ने भरा 100 करोड़ से ज्यादा इनकम का IT रिटर्न: देश में 5 साल में 4 गुना बढ़े बिलेनियर्स
Increase income of wealthy : आईटी-टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट समेत कई सेक्टरों में ज्यादा अरबपति, हर साल बढ़ रही दौलत.
Published : July 30, 2026 at 5:07 PM IST
Billionaires Boom in India : दुनियाभर में अमीरों की संख्या बढ़ रही है. उनकी दौलत में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. भारत में भी ऐसे ही हालात हैं. 5 साल में यहां बिलेनियर्स 4 गुना बढ़ गए हैं. साल 2025-26 के आईटी (Income tax) रिटर्न में देश के 576 लोगों ने यह जानकारी दी है कि उनकी सालाना इनकम 100 करोड़ या इससे ज्यादा है. जबकि साल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में ऐसे लोगों की संख्या केवल 142 थी.
अपने देश में अरबपति खूब तरक्की कर रहे हैं. साल 2026 में पहली बार ऐसे दौलतमंदों की कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 97.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गई. साल 2025 में यह 941 बिलियन डॉलर थी. कुछ दिनों पहले आई फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार भारत में कुल 229 अरबपति हैं. 30 ऐसे भी रईस हैं जो नए-नए बिलेनियर बने. वहीं दुनियाभर में अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं. चीन दूसरे नंबर पर है. जबकि भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है.
संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने देश में अरबपतियों की संख्या, उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी, आर्थिक असमानता, रोजगार आदि मुद्दों पर सवाल पूछे थे. इस पर 27 जुलाई को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया. बताया कि आयकर एक्ट में अभी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे बिलेनियर की कोई कानूनी परिभाषा तय की जा सके. हालांकि आईटीआर में सालाना 100 करोड़ या इससे ज्यादा के इनकम वालों की जानकारी मौजूद है.
साल 2021-22 में देश में थे 142 बिलेनियर : वित्त राज्य मंत्री के लिखित जवाब में पेश किए गए डेटा के अनुसार पिछले 5 साल में बिलेनियर्स की संख्या में करीब 4 गुना इजाफा हुआ है. 2021-22 के एसेसमेंट ईयर यानी एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक देश में 100 करोड़ या इससे ज्यादा इनकम वाले 142 बिलेनियर थे. एसेसमेंट ईयर साल 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 301 हो गई. हालांकि एसेसमेंट ईयर 2023-24 में दौलतमंदों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई. इससे यह संख्या 284 पर पहुंच गई.
वर्ष 2024-25 में आया बिलेनियर बूम : संसद में पेश किए गए डेटा के अनुसार साल 2024-25 में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ी. इससे यह संख्या पिछली बार के 284 से 415 पर पहुंच गई. साल 2025-26 में भी यह सिलसिला कायम रहा. इस एसेसमेंट ईयर में कुल 576 अरबपति हो गए. फोर्ब्स भले ही अपने पैरामीटर पर यह संख्या 229 बताता हो लेकिन देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. रईसों ने आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने के दौरान खुद ही यह बताया है कि उनकी सालाना इनकम 100 करोड़ या इससे ज्यादा है.
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संपत्ति का डेटा नहीं रखती सरकार : वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वेल्थ टैक्स 1957 एक्ट को साल 2016 से खत्म कर दिया गया था. इसके कारण सरकार टैक्स देने वाले किसी भी नागरिक की संपत्ति से जुड़ा आंकड़ा नहीं रखती है. मंत्री ने यह भी बताया कि देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई धीरे-धीरे कम हो रही है. साल 2023-24 में देशभर में होने वाले खर्चों पर हुए सर्वे में यह जानकारी सामने आई थी. इसके अनुसार गांवों और शहरों में आमदनी और रहन-सहन का अंतर पहले से कम हुआ है.
कोरोना काल में आया रोजगार संकट अब नहीं : संसद में वित्त राज्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि कोरोना काल में आए रोजगार संकट का दौर अब खत्म हो चुका है. पहले की तुलना में बेरोजगारी दर में बड़ी कमी आई है. सरकार के सालाना श्रम सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार साल 2022 में 15 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर 3.6% थी. यानी प्रति एक हजार कामकाजी लोगों पर करीब 36 लोग बेरोजगार थे. जबकि साल 2025 में यह दर घटकर 3.1% रह गई है. शहर-गांव में पहले के मुकाबले लोगों को ज्यादा काम मिल रहा है.
रोजगार देने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट : संसद में जानकारी दी गई कि सरकार देश में रोजगार को बढ़ावा देने लिए कंपनियों को टैक्स में खास छूट दे रही है. इनकम टैक्स के नए नियम के अनुसार यदि कोई कंपनी अपने यहां नए कर्मियों को नौकरी देती है तो सरकार उसे वित्तीय लाभ देती है. कंपनी नए कर्मियों को वेतन आदि देने में जो अतिरिक्त खर्च करती है सरकार उस कुल खर्च का हिस्सा कंपनी के टैक्स योग्य मुनाफे में से कम कर देती है. यह छूट लगातार 3 साल तक मिलती रहती है. जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके.
सहकारी समितियों को भी मिल रही राहत : वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जानकारी दी कि फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत सरकार की ओर से छोटे किसानों और पशुपालकों की सहकारी समितियों को भी टैक्स में बड़ी छूट दी जा रही है. पहले के समय में दूध, तिलहन, फल या सब्जियां बेचने वाली समितियों को ही उनके मुनाफे पर 100% की इनकम टैक्स छूट मिलती थी. अब नए नियम के अनुसार यदि समितियां चारा आदि बड़ी सहकारी संस्थाओं या सरकारी संगठनों को भेजेंगी तो उन्हें भी मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
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किस सेक्टर में अरबपतियों की संख्या ज्यादा? : इस साल आई हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार देश में मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और टेक्नोलॉजी, फिनटेक, फार्मा, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और ई-कॉमर्स ऐसे सेक्टर हैं जहां अरबपतियों की संख्या ज्यादा है. वहीं फोर्ब्स के मुताबिक भारत में बहुत सारे अरबपति कम उम्र के हैं. इनकी उम्र 45 साल से कम है. जैसे परप्लेक्सिटी के सह-संस्थापक और सीईओ अरविंद श्रीनिवास की उम्र केवल 31 साल है. इसी उम्र में वह 2.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ देश के सबसे युवा अरबपति हैं. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं.
साल 2025-26 में 8.79 करोड़ टैक्स पेयर्स : आयकर विभाग (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 6.31 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते थे. साल 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 8.79 करोड़ हो गई है. बिहार में पिछले 5 साल में ITR फाइल करने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली. बिहार में ITR फाइलर्स की वृद्धि दर सबसे ज्यादा 46.2% रही. दूसरे नंबर पर केरलम है, जिसका ग्रोथ रेट 42.2% रहा. इसके बाद 38.4% ग्रोथ रेट के साथ उत्तर प्रदेश का नंबर आता है.
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