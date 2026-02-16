ETV Bharat / bharat

अमरावती में चंद्रबाबू नायडू से मिले बिल गेट्स, मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया

अमरावती: अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने सोमवार को अमरावती में राज्य सचिवालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस दौरान नायडू ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को राज्य सरकार की कई योजनाओं से रूबरू कराया, जिनमें व्हाट्सएप गवर्नेंस, संजीवनी प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी अमरावती, डेटा लेक परियोजना (Data Lake project) और अन्य पहलें शामिल हैं. राज्य सचिवालय में रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम (RTGS) पर एक प्रेजेंटेशन के जरिये विस्तार से बताते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने बिल गेट्स को बताया कि आंध्र प्रदेश ने सभी विभागों को एक डेटा लेक के जरिये सिंक कर दिया है. एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ सचिवालय में RTGS का दौरा किया. गेट्स ने शासन में तकनीक के इस्तेमाल को देखा. नायडू ने बताया कि कैसे प्रशासनिक सेवाएं तेजी से दी जा रही हैं और रियल टाइम गवर्नेंस से क्या नतीजे मिल रहे हैं." सीएम नायडू ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को बताया कि सरकार जल्दी फैसले लेने के लिए अवेयर 2.0 (Aware 2.0) प्लेटफॉर्म के जरिये रियल-टाइम में जानकारी इकट्ठा कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अपने प्रोग्राम और स्कीम पर लोगों की राय कैसे इकट्ठा करती है, और कहा कि GSDP में बढ़ोतरी का अनुमान नियमित तौर पर प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिये लगाया जाता है. रिलीज में कहा गया है कि जब गेट्स ने पूछा कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित किए जा रहे हैं, तो सीएम नायडू ने बताया कि जमीन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही पारदर्शिता के लिए QR कोड भी लगाए जा रहे हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि गेट्स ने "टैक्स कलेक्शन के तरीके की तारीफ की और बहुत बढ़िया बताया", जिस पर नायडू ने कहा कि GST के जरिये देश भर में टैक्स कलेक्शन "तेजी से" बढ़ा है.