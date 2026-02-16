ETV Bharat / bharat

अमरावती में चंद्रबाबू नायडू से मिले बिल गेट्स, मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में बिल गेट्स का स्वागत किया और प्रेजेंटेशन के जरिये उन्हें सरकारी योजनाओं के बार में बताया.

Bill Gates Meets Chandrababu Naidu In Amaravati Andhra pradesh
अमरावती में चंद्रबाबू नायडू से मिले बिल गेट्स, मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया (X/ @ncbn)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 4:42 PM IST

अमरावती: अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने सोमवार को अमरावती में राज्य सचिवालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस दौरान नायडू ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को राज्य सरकार की कई योजनाओं से रूबरू कराया, जिनमें व्हाट्सएप गवर्नेंस, संजीवनी प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी अमरावती, डेटा लेक परियोजना (Data Lake project) और अन्य पहलें शामिल हैं.

राज्य सचिवालय में रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम (RTGS) पर एक प्रेजेंटेशन के जरिये विस्तार से बताते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने बिल गेट्स को बताया कि आंध्र प्रदेश ने सभी विभागों को एक डेटा लेक के जरिये सिंक कर दिया है.

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ सचिवालय में RTGS का दौरा किया. गेट्स ने शासन में तकनीक के इस्तेमाल को देखा. नायडू ने बताया कि कैसे प्रशासनिक सेवाएं तेजी से दी जा रही हैं और रियल टाइम गवर्नेंस से क्या नतीजे मिल रहे हैं."

सीएम नायडू ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को बताया कि सरकार जल्दी फैसले लेने के लिए अवेयर 2.0 (Aware 2.0) प्लेटफॉर्म के जरिये रियल-टाइम में जानकारी इकट्ठा कर रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अपने प्रोग्राम और स्कीम पर लोगों की राय कैसे इकट्ठा करती है, और कहा कि GSDP में बढ़ोतरी का अनुमान नियमित तौर पर प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिये लगाया जाता है.

रिलीज में कहा गया है कि जब गेट्स ने पूछा कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित किए जा रहे हैं, तो सीएम नायडू ने बताया कि जमीन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही पारदर्शिता के लिए QR कोड भी लगाए जा रहे हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि गेट्स ने "टैक्स कलेक्शन के तरीके की तारीफ की और बहुत बढ़िया बताया", जिस पर नायडू ने कहा कि GST के जरिये देश भर में टैक्स कलेक्शन "तेजी से" बढ़ा है.

इसके अलावा, गेट्स ने संजीवनी प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा, जो चित्तूर जिले के कुप्पम में गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाया जा रहा एक हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है. इसी तरह, उन्होंने यह भी देखा कि ब्लड शुगर, डायबिटीज और अन्य मेडिकल टेस्ट जैसे पैरामीटर कैसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और इस बात की तारीफ की कि संजीवनी प्रोजेक्ट "अच्छी तरह" चल रहा है.

नायडू ने गेट्स को बताया कि AI के इस्तेमाल से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बेहतर हो रही हैं, जबकि गेट्स ने बायो-डिजाइन के जरिये हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी के बारे में भी जानकारी हासिल की. गेट्स ने कहा कि सस्ते डायग्नोस्टिक टेस्ट से गरीबों को फायदा हो सकता है. प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि नायडू ने दिखाया कि ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी कैसे बनाई जा रही है.

इससे पहले, आईटी मंत्री नारा लोकेश, अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्नवरम एयरपोर्ट पर गेट्स का स्वागत किया. वहीं, घने कोहरे की वजह से गेट्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में दिक्कत हुई और क्लियरेंस मिलने से पहले वह कुछ देर हवा में चक्कर लगाता रहा. इसके बाद गेट्स सचिवालय पहुंचे, जहां सीएम नायडू ने उनका स्वागत किया और उन्हें राज्य कैबिनेट के सदस्यों से मिलवाया. बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. गेट्स के साथ उनकी फाउंडेशन के छह सदस्यों का डेलीगेशन भी था.

सीएम नायडू ने एक्स पोस्ट में कहा, "वापस स्वागत है, मिस्टर बिल गेट्स! आंध्र प्रदेश बिल गेट्स का स्वागत करता है."

गेट्स उन टॉप ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं जो 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे.

