भरत भूषण तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत, मां ने कहा- 'जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी हो'
17 जून को भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर जमकर राजनीति हो रही. वहीं बुधवार को बिलौटी में महापंचायत बुलाई गई है.
Published : June 24, 2026 at 9:25 AM IST
भोजपुर : तथाकथित एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी को लेकर मामला सुलग उठा है. इसी बीच भरत तिवारी के बिलौटी गांव में आज महापंचायत बुलाई गई है. इसमें बिहार समेत कई राज्यों से हजारों लोग और विभिन्न संगठन शामिल होकर कानूनी रणनीति पर चर्चा करेंगे. आयोजकों का दावा है कि महापंचायत में बिहार, यूपी के अलावा झारखंड, दिल्ली, मध्यप्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे. प्रशांत किशोर के भी इस महापंचायत में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.
जल्द न्याय मिलेगा- भरत तिवारी की मां : इस बीच, बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त टीम की गोली से मारे गए भरत तिवारी (28 वर्ष) की मां ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की. साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि न्याय की उनकी इस मांग में पूरा राज्य उनके साथ है.
'जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी होनी चाहिए': भरत तिवारी की मां ने कहा, "जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी होनी चाहिए. मुझे न्याय चाहिए. सरकार के पास ताकत है, उसे हमें न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए. जल्द ही आरोपी को पता चल जाएगा कि भरत तिवारी कौन था. पूरा बिहार मेरे बेटे जैसा है, और पूरा राज्य मेरे बेटे को न्याय दिलाएगा."
एनकाउंटर करना ठीक नहीं- JDU सांसद: भरत तिवारी एनकाउंटर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सम्राट सरकार की पुलिस पर हमलावर है. जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि किसी का एनकाउंटर करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब कोई पुलिस की शरण में आता है तो उसे सबसे पहले हिरासत में लिया जाता है, ऐसे में भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था.
भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं - मांझी : वहीं, एनडीए के कई नेता जहां बिलौटी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पुलिस ने भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहराया और भोजपुर पुलिस को क्लीनचिट दी है. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था. जातिवादी मानसिकता के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं.
"दलितों का एंकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमान का एंकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया. ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एंकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आया?'' - जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
दलितों का एंकाउंटर हो तो “नक्सली था मारा गया”,— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) June 23, 2026
मुसलमान का एंकाउंटर हो तो “आतंकवादी था मारा गया”,
ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एंकाउंटर पर सवाल उठा रहें हैं…
पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहाँ से आया?
किन लोगों के शह पर इस आपराधिक वारदात पर… pic.twitter.com/h7iSkPFs68
17 जून, बिलौटी में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर : 14-15 जून 2026 को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव में एक युवक का हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस और प्रशासन को चुनाती देते हुए एक वीडियो वायरल होता है. जिसके बाद 17 जून को शाहपुर पुलिस बिलौटी गांव युवक भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचती है.
सरेंडर कर दिया, फिर एनकाउंटर क्यों?- परिवार : परिवार के मुताबिक, शाहपुर पुलिस भरत तिवारी को बाढ़ प्रभावित इलाके की समस्या दिखाने को कहकर उसे घर से ले जाती है. इस बीच, पुलिस उसे सरेंडर करने को कहती है, भरत तिवारी पिस्टल फेंक देता है, उसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है. उसे गंभीर हालत में पटना रेफर किया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है.
कई पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज : इस बीच, बिहार सरकार ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज कर दी है. मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है. वहीं भोजपुर एसपी के मुताबिर, भरत तिवारी की मां की शिकायत पर SDPO, शाहपुर SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
'भरत तिवारी को पांच गोलियां मारी गई': भरत तिवारी की मां का आरोप है कि बेटे ने फेसबुक लाइव के दौरान हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने पकड़कर गोलियां चलाईं. मां ने शिकायत में लिखा कि, उनके बेटे भरत तिवारी को पांच गोलियां मारी गई. उन्होंने जगदीशपुर SDPO के आदेश पर फायरिंग कराने का भी आरोप लगाया गया है. परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.
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