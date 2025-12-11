ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे की आई रिपोर्ट, CRS ने सुरक्षित ट्रेनें चलाने के लिए सुझाए उपाय

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन टक्कर रिपोर्ट में CRS ने सुरक्षित ट्रेनें चलाने के लिए कई सुरक्षा उपायों पर गौर करने को कहा है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 5:20 PM IST

6 Min Read
चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे सुरक्षा आयोग ने इस साल नवंबर में बिलासपुर में एक मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) ट्रेन के एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने की जांच के बाद सुरक्षित ट्रेनें चलाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. इस टक्कर में रेलवे स्टाफ समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी और 19 लोग घायल हो गए थे. अब, रेलवे अपने एक्सीडेंट मैनुअल और इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में एक्सीडेंट में शामिल ट्रेन के किसी भी क्रू मेंबर की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खून में अल्कोहल की मात्रा के बारे में बताएगा.

यह सिफारिश तब आई, जब यह देखा गया कि ट्रेन एक्सीडेंट में क्रू मेंबर की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्लड अल्कोहल कंटेंट की कोई रिपोर्ट नहीं थी. CRS ने 'जीरो' ब्लड अल्कोहल लेवल के मुद्दे पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के रिव्यू की भी सिफारिश की है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "एक्सीडेंट में शामिल ट्रेन के किसी भी क्रू मेंबर की मौत होने पर, रेलवे को संबंधित अधिकारियों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्लड अल्कोहल कंटेंट शामिल करने के लिए बताना चाहिए, ताकि नशे की स्थिति का पता लगाया जा सके. इन निर्देशों को एक्सीडेंट मैनुअल और इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सेफ्टी और मेडिकल डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी इन्हें मिस न करें."

इसी तरह, एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, ताकि बिना सिग्नल के अचानक बिजली जाने पर ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर (BBR) से कोई भी डेटा लॉस्ट न हो, और आखिरी सफल राइट साइकिल के बाद से बफर में कोई भी डेटा न बचा रहे.

जांच के दौरान, यह पाया गया कि ट्रेन नंबर 68733 MEMU के चलने के समय का कोई भी डेटा BBR से रिट्रीव नहीं किया जा सका.

रिपोर्ट में कहा गया है, “रेलवे ने बताया है कि हर 0.8 सेकंड में 1024 बाइट्स का डेटा सैंपल किया जाता है और कुछ समय के लिए एक इंटरनल बफर में स्टोर किया जाता है. बफर भर जाने पर, प्रोसेस जमा हुए डेटा को लॉग फाइल के तौर पर USB BBR ड्राइव में ट्रांसफर कर देता है. कंट्रोल्ड शट डाउन की स्थिति में, एक स्विच ऑफ रिक्वेस्ट सिग्नल तुरंत सभी बफर किए गए डेटा को USB ड्राइव में लिखने के लिए ट्रिगर करता है. इससे कोई डेटा लॉस नहीं होता है. हालांकि, ऐसे सिग्नल से अचानक बिजली जाने पर, पिछले सफल राइट साइकिल के बाद से बफर में बचा हुआ कोई भी डेटा खो जाएगा.”

CRS के अनुसार, बिना ऐसे सिग्नल के अचानक बिजली जाने पर, पिछले सफल राइट साइकिल के बाद से बफर में बचा हुआ कोई भी डेटा खो जाएगा, जिसके बाद रेलवे को इस गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है. लोकोमोटिव की तरह, MEMU में भी रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हेल्थ पर नजर रखी जा सके और घटना के बाद के एनालिसिस के लिए डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर/रिट्रीव किया जा सके.

साउथ ईस्टर्न सर्कल के रेलवे सेफ्टी कमीशन के बृजेश कुमार मिश्रा की फाइनल जांच रिपोर्ट के अनुसार, “घटना के बाद के एनालिसिस को आसान बनाने और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा लॉग की गई घटनाओं को आपस में जोड़ने के लिए, सभी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की घड़ियों को GPS टाइम के साथ ऑटो सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए, जिसमें ऑपरेशनल हैज़र्ड एनालिसिस (OHE) के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA) सिस्टम, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (EMU) और MEMU में ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS) और ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर, और लोकोमोटिव और ड्राइविंग मोटर कोच में स्पीडोमीटर शामिल हैं.”

रोलिंग स्टॉक पर कड़ी निगरानी रखने के मकसद से, रेलवे को RDSO स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोलिंग स्टॉक में वीडियो सर्विलांस सिस्टम (VSS) लगाने में तेजी लाने की सलाह दी गई है, ताकि घटना के बाद एनालिसिस में आसानी हो.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई EMU रेक कैब की तरह, सबअर्बन सेक्शन में, एडवांस्ड ऑक्जीलियरी वॉर्निंग सिस्टम (AAWS) का एक सिस्टम लगाया जाना चाहिए, जो सिग्नल के हिसाब से EMU रेक की स्पीड पर नज़र रखता है और सिग्नल टूटने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सुरक्षा पक्की करता है. यह सिस्टम दूसरी जगहों पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग इलाकों में MEMU ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

CRS जांच रिपोर्ट के मुताबिक, कम्युनिकेशन के मौजूदा सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि ऑर्डर देने के एक मिनट के अंदर हूटर बजना शुरू हो जाए, क्योंकि डीज़ल पावर कंट्रोलर (DPC) को समय पर जानकारी नहीं मिलने की वजह से हूटर बजने में 7 मिनट की देरी हुई थी.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लोको पायलट और लोको पायलट को दिए गए सभी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का रिव्यू किया जाना चाहिए और सुधार के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि MEMU ट्रेन नंबर 68733 के LP/मोटरमैन और ALP को कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी करते समय ACTM में बताए गए तरीके का पालन नहीं किया गया था.

इसमें कहा गया है, “रेलवे को इस मामले पर निर्देशों का रिव्यू करना चाहिए और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बदले हुए ट्रेनिंग मॉड्यूल में अंतर को खत्म करना चाहिए.”

CRS के अनुसार, लोकोमोटिव की तरह, MEMU में भी रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि हेल्थ पर नज़र रखी जा सके और घटना के बाद एनालिसिस के लिए डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर/रिट्रीव किया जा सके.

रिपोर्ट में बताया गया, “रेलवे से मिले डेटा के मुताबिक, साल 2024-25 में SPAD के 33 मामले और साल 2025-26 के पहले 2 महीनों में 6 घटनाएं रिपोर्ट की गईं। मौजूदा दुर्घटना से पता चलता है कि ALPs को इमरजेंसी ब्रेक लगाने का फैसला करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करने की सलाह देने की स्ट्रेटेजी SPAD के मामलों को रोकने में कामयाब नहीं हुई है. इसे देखते हुए, सेंट्रल रेलवे का अपनाया गया तरीका सही लगता है और इसे इंडियन रेलवे में भी एक जैसा अपनाने की सलाह दी जाती है.”

