बिलासपुर ट्रेन हादसे में 8 की मौत 15 से ज्यादा घायल, पैसेंजर ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने से हुआ हादसा

हादसे में मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी: हादसे के तुरंत बाद जब जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची तब ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त बोगी से 4 बरामद किए गए थे. बाद में ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 8 तक पहुंच गया. कलेक्टर ने शुरुआत में बताया था कि अभी तक 4 डेड बॉडी रिकवर की गई है.

आज शाम बिलासपुर में ट्रेन हादसे की जानकारी मिली. हमने फोन के जरिए अफसरों से बात की. घायलों को हर संभव मदद देने का हमने निर्देश दिया है. ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल जल्द स्वस्थ हों : विष्णु देव साय, सीएम

अभी तक 8 लोगों की डेड बॉडी हमने रिकवर की है. 2 और लोग अभी भी बोगी में फंसे हुए हैं. कटर के जरिए सावधानी पूर्वक उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है. हादसे में 15 से 17 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. घटनास्थल पर हमारी टीम मौजूद है. खुद सीएम घायलों और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं: संजय अग्रवाल, कलेक्टर, बिलासपुर

ट्रेन हादसे से दहला बिलासपुर: हादसे की खबर मिलते ही मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई. स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर जिला प्रशासन की मदद की. खुद सीएम विष्णु देव साय ने वीडियो कॉल के जरिए मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली. सीएम ने कलेक्टर को निर्दश दिए कि घायलों को हर संभव मदद दिया जाए. सभी घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है. हादसा कैसे हुआ और कहां चूक हुई इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

पैसेंजर ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने से हुआ हादसा: शुरूआती जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन के रेड सिग्नल तोड़ने की वजह से ये हादसा हुआ है. हालाकि जांच के बाद इस बात की पुष्टि होगी की क्या हादसे की वजह रेड सिग्नल का तोड़ना था या कुछ और. रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक अभी भी ट्रेन दी दुर्घटनाग्रस्त बोगी में 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है.

बिलासपुर/कोरबा: 4 नवंबर शाम 4 से 4 बजकर 30 मिनट के बीच बड़ा ट्रेन हादसा बिलासपुर में हो गया. बिलासपुर के जयराम नगर और गतौरा के मध्य गेवरा रोड - बिलासपुर मेमू लोकल (68733) ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई. टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने हादसे में 8 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा के गंभीर रुप से घायल होने की पुष्टि की है. हादसे की जांच के आदेश भी रेलवे ने दे दिए हैं. सीएम विष्णु देव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया है. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.

हम लोगों को जैसे ही ट्रेन एक्सीडेंट की खबर मिली हम तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में मदद देना शुरु कर दिया. रेलवे की टीम हमारे आने से पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी. हमसे जो भी मदद बन पड़ रही है सभी लोग मिलकर दे रहे हैं: स्थानीय निवासी, बिलासपुर

घटना बहुत दुखद है. हम घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं. रेलवे और जिला प्रशासन की टीम लगातार मौके पर रेस्क्यू के काम में लगी है: अरूण साव, डिप्टी सीएम

आर्थिक मदद का ऐलान: हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को राहत राशि देने का ऐलान रेलवे और राज्य सरकार ने किया है. मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रुप से घायलों को पांच लाख की मदद मिलेगी. सामान्य रुप से घायलों को भी 1 - 1 लाख की मदद दी जाएगी.

ट्रेन हादसे से गम में डूबा बिलासपुर और कोरबा (ETV Bharat)

रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित: हादसे के बाद खासतौर पर बिलासपुर और कटनी रेल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. बिलासपुर, कोरबा के सभी रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है. ट्रेनों को रीशिड्यूल किया जा रहा है. पैसे रिफंड देने की भी बात यात्रियों से कही गई है. कोरबा के रेलवे स्टेशन पर भी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और शिवनाथ एक्सप्रेस निर्धारित समय से लेट हैं. ट्रेनों को कोरबा से रवाना नहीं किया गया है. यात्री रेलवे स्टेशन पर ही बैठे हुए हैं और परेशान हैं. रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हेल्प डेस्क में अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा है जो घायलों या अपने जो अपने परिजनों को ढूंढ रहा हो. रेलवे ने अपनी तरफ से मेमू लोकल ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों की खोजबीन के लिए प्रयास तेज किए हैं.

मुसाफिरों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

दुर्घटना का शिकार हुई मेमू लोकल ट्रेन गेवरा रोड से छूटती है, जो कोरबा स्टेशन से होते हुए बिलासपुर तक जाती है. इस ट्रेन में ज्यादातर यात्री कोरबा और बिलासपुर के बीच के होते हैं. 8 कोच और 650 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी वाले इस ट्रेन में बड़ी तादाद में लोकल लोग ही सफर करते हैं.

रेलवे प्रबंंधन ने दी जानकारी: रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरबा रेलवे स्टेशन से 60 और गेवरा स्टेशन से 35 लोगों ने इस ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट कटवाया था. हालांकि लोकल ट्रेन होने के कारण हर स्टेशन पर या ट्रेन रूकती है. काफी सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो ट्रेन से नियमित तौर पर आवागमन करते हैं. सीटिंग कैपेसिटी से काफी अधिक तादात में लोग इस ट्रेन से सफर करते हैं.

कोरबा रेलवे स्टेशन पर बनाया गया हेल्प डेस्क: कोरबा रेलवे स्टेशन में बने हेल्प डेस्क में अब तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है, जो अपने परिजनों को ढूंढता हुआ यहां तक पहुंचा हो. रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. संभव है कि उन्ही नंबर पर संपर्क करके लोग घटना स्थल पर पहुंच रहे होंगे. कोरबा या आसपास के क्षेत्र से ऐसे किसी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है.

सांसद विजय बघेल ने जताया हादसे पर दुख: बिलासपुर ट्रेन हादसे पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दुख जताया है. विजय बघेल ने कहा है कि जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: ट्रेन हादसे को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों एवं उनके स्वजन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं.

बिलासपुर - 7777857335, 7869953330

चांपा - 8085956528

रायगढ़ - 9752485600

पेंड्रा रोड - 8294730162

कोरबा - 7869953330

रेलवे को भारी नुकसान का भी अनुमान: कोरबा से बड़े पैमाने पर देश के अलग-अलग हिस्सों के पावर प्लांट को कोयला पहुंचाया जाता है. गेवरा और कुसमुंडा खदान से बड़ी तादाद में कोयला परिवहन होता है. एक दिन में औसतन 45 से 50 रैक कोयला प्रतिदिन कोरबा से डिस्पैच किया जाता है. हादसे के बाद से मालगाड़ियों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद है. जिससे रेलवे को भी बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि फिलहाल ट्रेन हादसे के बाद जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. आर्थिक नुकसान का आकलन, बचाव और राहत कार्य के स्थगित होने के बाद किया जाना प्रस्तावित है.



ट्रेन में सफर करने वाले यात्री शिवनंदन ने बताया: कोरबा से ट्रेन में चढ़े यात्री शिवनंदन लाल राजवाड़े ने बताया कि शिवनाथ एक्सप्रेस से नागपुर जाने के लिए आज का रिजर्वेशन करवाया था. लेकिन हादसे के बाद अब ट्रेन लेट है. इंक्वारी में पता करने पर मुझे बताया गया है की ट्रेन फिलहाल 3 घंटे लेट है. लेकिन ट्रेन चलेगी भी या नहीं यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, रेलवे प्रबंधन द्वारा इंतजार करने के बाद पैसे रिफंड करने की जानकारी भी दी गई है. फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन में ही बैठा हुआ हूं. घंटों बीत चुके हैं. मेरी ही तरह काफी सारे लोग स्टेशन में बैठे हुए हैं. जो हादसा हुआ है वह बेहद दुखद है, कहीं ना कहीं यह सिस्टम की नाकामी का नतीजा है.



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जारी किया बुलेटिन: कोरबा रेल खंड, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के कमर्शियल इंस्पेक्टर मणिकृत भुजाल ने ईटीवी भारत को बताया कि ''घटना स्थल पर बचाव कार्य किया जा रहा है. वास्तव में कितने लोग प्रभावित हैं, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर फिलहाल सामने नहीं आई है. रेलवे स्टेशन कोरबा से 60 से 65 लोगों ने ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट कटवाया था. हमने रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क लगाया है, लेकिन अब तक कोई व्यक्ति सीधे तौर पर जानकारी प्राप्त करने नहीं आया है. फिलहाल कोरबा की सभी ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया है. जो ट्रेन अभी कोरबा से जाने वाली थी. उन्हें रीशेड्यूल किया जा रहा है, आगे की जानकारी से यात्रियों को अपडेट कर दिया जाएगा''.

भारत में अबतक की बड़ी रेल दुर्घटनाएं

28.01.1982 (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी के बाहर दिल्ली जा रही दक्षिण एक्सप्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच आमने-सामने की टक्कर में 61 लोगों की मौत हो गई. 23 लोग घायल हुए, जिनमें से पाँच गंभीर रूप से घायल हुए. यह दुर्घटना सुबह 4.15 बजे सिकंदराबाद से आ रही दक्षिण एक्सप्रेस के मालगाड़ी यार्ड की ओर जाने वाले गलत ट्रैक पर आ जाने और मालगाड़ी के काफी तेज गति से टकराने के दौरान हुई.

13.06.1985: आगरा रेल दुर्घटना (उत्तर प्रदेश): आगरा में एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर में 38 लोगों की मौत और लगभग 50 घायल.

10.03.1986: खगड़िया रेल दुर्घटना (बिहार): खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास एक यात्री ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई.

06.06.1988: (संयुक्त आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के गोलागुडा में हुई टक्कर में 36 लोगों की मौत हो गई.

25.06.1990: (बिहार): बिहार के डाल्टनगंज के मंगरा में एक मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन के बीच टक्कर में 60 लोगों की मौत.

05.09.1992 :(मध्य प्रदेश): मध्य में रायगढ़ के पास टक्कर में 41 लोगों की मौत हो गई.

21.09.1993: (राजस्थान) -- कोटा बीना एक्सप्रेस राजस्थान के छबड़ा में एक मालगाड़ी से टकरा गई.71 मृत, दर्जनों घायल.

14.05.1995: (तमिलनाडु) – मद्रास-कन्याकुमारी एक्सप्रेस सलेम के पास एक मालगाड़ी से आमने-सामने टकरा गई, जिसमें 52 लोग मारे गए.

20.08.1995 : (उत्तर प्रदेश) : फिरोजाबाद रेल दुर्घटना तब हुई जब कालिंदी एक्सप्रेस,जो दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी, फिरोजाबाद में पटरी पर एक गाय से टकरा गई. ट्रेन खराब ब्रेक के कारण रुक गई, जिस पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 350 लोग मारे गए.

18.04.1996 (उत्तर प्रदेश) --गोरखपुर-गोंडा एक्सप्रेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में मालगाड़ी से टकरा गई। 60 लोग मारे गए, कम से कम 80 घायल हुए.

15.08.1997 (आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा) - आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और ओडिशा के ब्रह्मपुर के बीच दो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें 75 लोग मारे गए। एक हावड़ा से और दूसरी चेन्नई से आ रही थी.

06.01.1998 (उत्तर प्रदेश) – बरेली-वाराणसी पैसेंजर ट्रेन हरदोई से लगभग 12 किलोमीटर दूर खड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें 70 लोग मारे गए.

26.11.1998 (पंजाब) : खन्ना राय आपदा: 1998 में, जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस, पंजाब के खन्ना में फ्रंटियर गोल्डन टेंपल मेल के तीन पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई, जिसमें 212 लोग मारे गए.

02.08.1999 (पश्चिम बंगाल) : कोलकाता के पास दो ट्रेनें टकरा गईं, जिसमें कम से कम 285 लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना तब हुई जब लगभग 2,500 लोगों को ले जा रही ट्रेनें पश्चिम बंगाल के गैसल नामक सुदूर स्टेशन पर टकरा गईं. यह सिग्नलिंग त्रुटि के कारण हुआ. दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक का उपयोग कर रही थीं, क्योंकि लाइन की चार में से तीन पटरियाँ रखरखाव के लिए बंद थीं.

02.12.2000 (पंजाब) -- हावड़ा-अमृतसर मेल के पंजाब में सराय बंजारा और साधुगढ़ के बीच पटरी से उतरी एक मालगाड़ी से टकराने से 46 लोगों की मौत हो गई और 130 से ज़्यादा घायल हो गए.

20.10.2009 (उत्तर प्रदेश) - मथुरा ट्रेन दुर्घटना तब हुई जब गोवा एक्सप्रेस खड़ी मेवाड़ एक्सप्रेस के पिछले डिब्बे से टकरा गई,जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.जांच में पता चला कि सिग्नल में खराबी थी.

19.07.2010 (पश्चिम बंगाल) : उत्तर बंग एक्सप्रेस सैंथिया स्टेशन पर रांची जाने वाली वरनांचल एक्सप्रेस के पिछले डिब्बे से टकरा गई, इस दुर्घटना में 65 लोगों की जान चली गई.

22.05.2012 (आंध्र प्रदेश): पेनुकोंडा ट्रेन टक्कर: हम्पी एक्सप्रेस दुर्घटना में, एक मालगाड़ी और हुबली-बैंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के पास टकरा गईं. ट्रेन के पटरी से उतरने के परिणामस्वरूप लगभग 25 लोगों की मौत और 43 अन्य घायल होने की सूचना मिली.

26.05.2014 (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर क्षेत्र में, गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस, खलीलाबाद स्टेशन के पास एक रुकी हुई मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए.

02.06.2023 (ओडिशा): पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में तीन ट्रेनें आपस में टकरा गईं. कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे विपरीत दिशा से आ रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए. कोरोमंडल एक्सप्रेस, बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास मुख्य लाइन के बजाय पूरी गति से गुजरने वाले लूप में घुस गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस की तेज़ गति के कारण, उसके 21 डिब्बे पटरी से उतर गए और उनमें से तीन डिब्बे बगल की पटरी पर आ रही SMVT बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए. इस दुर्घटना में कुल 296 लोग मारे गए और 1,200 से ज़्यादा लोग घायल हुए.

29.10.2023 (आंध्र प्रदेश): रेलवे अधिकारियों के अनुसार, विजाग-रायगडा पैसेंजर ट्रेन (08504) सिग्नल ओवरशूट कर विजाग-पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन (08532) से टकरा गई. इस दुर्घटना में 14 लोग मारे गए.आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 50 लोग घायल हुए.

11.10.2024 (तमिलनाडु) : मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12578) चेन्नई के निकट कवारैपेट्टई रेलवे स्टेशन पर एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 19 यात्री घायल हो गए. यह घटना, जो रात लगभग 8:30 बजे चेन्नई-गुडूर खंड पर पोन्नेरी और कवारैपेट्टई रेलवे स्टेशनों के बीच हुई, जिसके कारण यात्री ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए.

17.06.2024 (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रंगपानी में सियालदह जाने वाली कंचनजंघा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकरा जाने से 15 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए.

