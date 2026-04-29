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हिमाचल में मंदिर से लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं की टेंपो ट्रैवलर पलटी, बच्चे समेत कई लोग घायल

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर फौरन बचाव कार्य शुरू किया.

Delhi devotees tempo traveler Shri Naina Devi Temple
बिलासपुर में दिल्ली के श्रद्धालुओं की टेंपो ट्रैवलर पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा पेश आया है. श्रद्धालुओं से भरा एक टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया. यह दुर्घटना कोला वाला टोबा के पास संनटीना यात्री निवास के समीप हुई, जहां वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया.

दिल्ली के श्रद्धालुओं की टेंपो ट्रैवलर पलटी

ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता श्री नैनादेवी के दरबार में आजकल भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. बुधवार (29 अप्रैल) को दिल्ली से आए श्रद्धालु मां नैनादेवी जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे. अचानक उनका टेंपो ट्रैवलर कोला वाला टोबा के पास अनंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं.

शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर से लौटने के दौरान हादसा

स्थानीय लोगों का कहना है कि, वाहन में करीब 15 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें तीन से चार छोटे बच्चे भी शामिल थे. हादसे के दौरान श्रद्धालुओं को हल्की से मध्यम चोटें आईं है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच कर बचाव कार्य शुरू कर दिया.

टेंपो ट्रैवलर में सवार थे 15 श्रद्धालु

कोट थाना प्रभारी हरनाम सिंह ने बताया कि, "श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दर्शन करके वापस जा रहे थे. टेंपो ट्रैवलर में लगभग 15 लोग सवार थे और तीन-चार छोटे बच्चे भी थे. घायलों को तुरंत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है. प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है."

प्रशासन की यात्रियों से अपील

इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की सक्रियता से स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके.

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Last Updated : April 29, 2026 at 2:46 PM IST

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