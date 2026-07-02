सरकारी स्कूलों में मंत्र गाने के लिए नहीं कर सकते विवश, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा, सरकारी स्कूलों में किसी भी बच्चे को हिंदू प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 2, 2026 at 9:45 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आज सरकारी स्कूलों में होने वाली हिंदू प्रार्थना पर आया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थना गाने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जा सकता है.
दरअसल, अधिवक्ता डॉ आमिर खान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में होने वाली हिंदू प्रार्थनाओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, ''किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष धर्म की प्रार्थना या स्तुति में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और शैक्षणिक संस्थानों में इसका सम्मान किया जाना चाहिए.''
छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 12 - 6 - 2026 एक आदेश पारित किया गया था कि बच्चों के द्वारा स्कूल में मंत्र उच्चारित करना अनिवार्य किया गया था. जिसके विरुद्ध हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हमने पिटिशन डाला था. आज मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं उनको मंत्र पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के खिलाफ है: डॉ .आमिर खान,सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिवक्ता
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, ''सरकारी स्कूल धर्मनिरपेक्ष संस्थान हैं, ऐसे में यदि किसी छात्र या उसके अभिभावकों को किसी विशेष धार्मिक प्रार्थना पर आपत्ति है, तो उन्हें उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.'' माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह भी माना कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक होनी चाहिए.
संविधान के मूल्यों और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान हो-हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में संविधान के मूल्यों और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना बनाए रखी जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो.
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