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सरकारी स्कूलों में मंत्र गाने के लिए नहीं कर सकते विवश, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आज सरकारी स्कूलों में होने वाली हिंदू प्रार्थना पर आया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थना गाने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जा सकता है.

दरअसल, अधिवक्ता डॉ आमिर खान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में होने वाली हिंदू प्रार्थनाओं को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, ''किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष धर्म की प्रार्थना या स्तुति में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और शैक्षणिक संस्थानों में इसका सम्मान किया जाना चाहिए.''

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (Bharat)