बेटी को लाने जा रहे हॉस्टल, रास्ते में मांझे ने रेत दिया गला

मांझे ने बाइक सवार का गला काट दिया. मौके पर हुई मौत.

Bidar Biker Sanjeev
बाइक सवार संजीव कुमार की मौके पर हुई मौत (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 6:11 PM IST

बीदर : कर्नाटक के बीदर में एक दर्दनाक घटना घटी. मकर संक्रांति की खुशी मातम में बदल गई. पतंग उड़ाने के लिए जिस मांझे का प्रयोग कर रहा था, उसने किसी का गला काट दिया. घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार 48 वर्षीय एक व्यक्ति अपनी बाइक से बेटी से मिलने जा रहे थे. उन्हें क्या पता कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी. वह चाहते थे कि बेटी भी परिवार की खुशी में शामिल हो, इसलिए वे उसे हॉस्टल से लाने के लिए जा रहे थे.

कर्नाटक पुलिस के अनुसार संजीव कुमार नेशनल हाईवे 65 से अपनी बाइक पर जा रहे थे. तभी मांझे की डोल उनके गले पर आ गई. इससे पहले कि वह कुछ समझते वह गिर पड़े. उनके गले पर गहरा निशान बन गया. इतना अधिक खून बहा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि उनकी गर्दन में गंभीर चोटें आईं, और रस्सी के खिंचाव से संजीव कुमार बाइक से सड़क पर गिर गए और अधिक खून बहने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

वह बीदर तालुक के बोम्बलागी गांव के रहने वाले थे. घटना बुधवार को नेशनल हाईवे पर निरना क्रॉसिंग के पास हुई. संजीव कुमार लॉरी क्लीनर का काम करते थे. यह घटना तब हुई जब वह अपनी बेटी को हॉस्टल से घर ले जा रहे थे. इस मामले में मन्ना एक्खेली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने चेतावनी देते हुए कहा, "बुधवार को सुबह 11 बजे, संजीव कुमार नेशनल हाईवे पर बाइक चला रहे थे, तभी उनके गले में मांझा (नायलॉन) धागा फंस गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हम पिछले तीन दिनों से लोगों को संक्रांति त्योहार के मौके पर पतंग उड़ाने के लिए मांझे का इस्तेमाल न करने के बारे में जागरूक कर रहे हैं. मांझे का इस्तेमाल मना है. हालांकि, हमारे ध्यान में आया कि कुछ दुकानें यह धागा बेच रही थीं. इस सिलसिले में, हमने कुछ दुकानों पर छापा मारा और धागा ज़ब्त किया. अगर मांझा बेचा या इस्तेमाल किया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस ने बताया कि चाइनीज मांझा की तेज धार के कारण हर वर्ष कई हादसे सामने आते हैं. खासकर दो पहिया वाहन चालकों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित होता है. इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि संक्रांति के दौरान बहुत अधिक सावधानी बरतें, हेलमेट जरूर लगाएं और संभव हो तो गले पर कोई भी कपड़ा लपेट कर रखें.

