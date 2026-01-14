ETV Bharat / bharat

बेटी को लाने जा रहे हॉस्टल, रास्ते में मांझे ने रेत दिया गला

बीदर : कर्नाटक के बीदर में एक दर्दनाक घटना घटी. मकर संक्रांति की खुशी मातम में बदल गई. पतंग उड़ाने के लिए जिस मांझे का प्रयोग कर रहा था, उसने किसी का गला काट दिया. घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार 48 वर्षीय एक व्यक्ति अपनी बाइक से बेटी से मिलने जा रहे थे. उन्हें क्या पता कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी. वह चाहते थे कि बेटी भी परिवार की खुशी में शामिल हो, इसलिए वे उसे हॉस्टल से लाने के लिए जा रहे थे.

कर्नाटक पुलिस के अनुसार संजीव कुमार नेशनल हाईवे 65 से अपनी बाइक पर जा रहे थे. तभी मांझे की डोल उनके गले पर आ गई. इससे पहले कि वह कुछ समझते वह गिर पड़े. उनके गले पर गहरा निशान बन गया. इतना अधिक खून बहा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि उनकी गर्दन में गंभीर चोटें आईं, और रस्सी के खिंचाव से संजीव कुमार बाइक से सड़क पर गिर गए और अधिक खून बहने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

वह बीदर तालुक के बोम्बलागी गांव के रहने वाले थे. घटना बुधवार को नेशनल हाईवे पर निरना क्रॉसिंग के पास हुई. संजीव कुमार लॉरी क्लीनर का काम करते थे. यह घटना तब हुई जब वह अपनी बेटी को हॉस्टल से घर ले जा रहे थे. इस मामले में मन्ना एक्खेली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.