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बाइकर गर्ल सिया ने बताई पूरी कहानी, बोली- 'आरोपी खुला घूम रहा, मीडिया को इंटरव्यू देकर सफाई दे रहा, कब होगी गिरफ्तारी?'

बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान ने मीडिया के सामने आकर पूरी घटना को विस्तार से बताया कि उसके साथ क्या हुआ.

Gurugram Hit and Run case Update
Gurugram Hit and Run case Update (PTI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 11:28 AM IST

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गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार की शाम महिला बाइक राइडर के पिता रोशन चौहान ने गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. अब उनकी बेटी यानी बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान मीडिया के सामने आई. सिया ने विस्तार से बताया कि 13 सितंबर 2026 यानी रविवार के दिन उसके साथ क्या हुआ.

सिया ने विस्तार से बताई घटना: बाइक राइडर सिया ने बताया "मैं अक्सर संडे को बाइक चलाती हूं. मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी. मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कौन सी गाड़ी रोड पर मेरे आगे-पीछे चल रही है. जब मैं बाइक चला रही थी, तो कार सवार बहुत स्पीड से मेरी बाइक से पास से गुजरा. मुझे लगा कि शायद वो जल्दबाजी में होगा, जो इतनी स्पीड से गया. इसके बाद गाड़ी धीरे होकर मेरे पीछे आ जाती है. फिर वो साइड में आकर वो एक्शन करता है. फिर वो रुकने के लिए बोलता है. इस दौरान मैं डर गई. कार सवार युवक के चेहरे से लग रहा था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी. गाड़ी के काले शीशे थे, तो पता नहीं चल पा रहा था कि कितने लोग उसमें सवार हैं. वो एक्शन करते हुए मेरी बाइक के पास आ रहे थे. इसके बाद मैं थोड़ा तेज चली. इस दौरान मेरा बाइक फैलो मुझे कवर करने लगा. इस बीच कार ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी. इसके बाद मेरे फैलो राइडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक रेड लाइट तोड़ कर फरार हो जाता है."

बाइकर गर्ल सिया ने बताई 'हिट एंड रन' की पूरी कहानी (PTI)

कैफे जाते वक्त हुआ हादसा: बाइकर गर्ल ने बताया "मैं अपने घर से गुरुग्राम के बाइकर वन कैफे पर जा रही थी. मेरा कोई बाइकर ग्रुप नहीं है, जिसके साथ मैं चलती हूं. कभी मैं अपने भाई के साथ राइड करती हूं. वैसे भी बाइकर कम्यूनिटी में लोग एक दूसरे को जानते हैं. कुछ बाइक राइडर मुझे जानते हैं. मेरी उनसे हाय-हैलो होती है. इस दौरान मेरा दोस्त मेरे साथ था. मेरी बाइक का ब्रेक टूट गया था. मेरे दोस्तों ने मुझे पीछे बैठाया और कैफे लेकर गए. मैं बहुत घबरा गई थी. फिर मेरे दोस्तों ने मुझे घर छोड़ा. भले ही वो (आरोपी कल्याण बैंसला) मुझ पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन वीडियो पूरे देश ने देखी. जिसमें पता चल रहा है कौन कितना सही है. मैं जब बाइक राइड कर रही हूं, तो मेरा कोई मतलब नहीं किसी को पिंच करने का. उसने जानबूझकर मेरी बाइक को टक्कर मारी. मेरी हत्या की कोशिश की."

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सिया ने कहा- "वीडियो डालने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मुझसे संपर्क किया. गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है. ट्रैफिक पुलिस बाइकर का चालान तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई टक्कर मार कर चला जाता है, या हादसे में बाइकर की मौत हो जाती है, तो उसका क्या? जब तक बाइकर ऐसे हादसों में मर ना जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर आएगा नहीं? अगर बाइकर पर पुलिस इतनी सख्ती करती है, तो ऐसे फोर व्हीलर पर भी सख्ती करनी चाहिए, जो इनती गंदी ड्राइविंग करते हैं. आरोपी अभी तक खुला घूम रहा है. मीडिया को वो बाइट देकर सपाई पेश कर रहा है. मामला साबके सामने है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही?"

क्या है पूरा मामला? घटना रविवार, 13 सितंबर 2026 की सुबह लगभग 7 बजे गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर हुई. जब सिया अपनी अप्रिलिया आरएस 457 (Aprilia RS 457) स्पोर्ट्स बाइक पर अपने दोस्तों के साथ राइडिंग कर रही थीं. सिया के मुताबिक रास्ते में एक कार सवार युवक (कल्याण बैंसला) ने उसका पीछा किया. सिया से उससे पीछे हटने को भी कहा, लेकिन कार सवार युवक ने उसकी बाइक को साइड मार दी. जिसके बाद सिया कई मीटर तक सड़क पर घिसटती गई. जब सिया के साथी अन्य बाइक राइडरों ने कार सवार को पकड़ने की कोशिश की, तो भाग गया.

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