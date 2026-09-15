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बाइकर गर्ल सिया ने बताई पूरी कहानी, बोली- 'आरोपी खुला घूम रहा, मीडिया को इंटरव्यू देकर सफाई दे रहा, कब होगी गिरफ्तारी?'

गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार की शाम महिला बाइक राइडर के पिता रोशन चौहान ने गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. अब उनकी बेटी यानी बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान मीडिया के सामने आई. सिया ने विस्तार से बताया कि 13 सितंबर 2026 यानी रविवार के दिन उसके साथ क्या हुआ.

सिया ने विस्तार से बताई घटना: बाइक राइडर सिया ने बताया "मैं अक्सर संडे को बाइक चलाती हूं. मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी. मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कौन सी गाड़ी रोड पर मेरे आगे-पीछे चल रही है. जब मैं बाइक चला रही थी, तो कार सवार बहुत स्पीड से मेरी बाइक से पास से गुजरा. मुझे लगा कि शायद वो जल्दबाजी में होगा, जो इतनी स्पीड से गया. इसके बाद गाड़ी धीरे होकर मेरे पीछे आ जाती है. फिर वो साइड में आकर वो एक्शन करता है. फिर वो रुकने के लिए बोलता है. इस दौरान मैं डर गई. कार सवार युवक के चेहरे से लग रहा था कि उन लोगों ने शराब पी रखी थी. गाड़ी के काले शीशे थे, तो पता नहीं चल पा रहा था कि कितने लोग उसमें सवार हैं. वो एक्शन करते हुए मेरी बाइक के पास आ रहे थे. इसके बाद मैं थोड़ा तेज चली. इस दौरान मेरा बाइक फैलो मुझे कवर करने लगा. इस बीच कार ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी. इसके बाद मेरे फैलो राइडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक रेड लाइट तोड़ कर फरार हो जाता है."

बाइकर गर्ल सिया ने बताई 'हिट एंड रन' की पूरी कहानी (PTI)

कैफे जाते वक्त हुआ हादसा: बाइकर गर्ल ने बताया "मैं अपने घर से गुरुग्राम के बाइकर वन कैफे पर जा रही थी. मेरा कोई बाइकर ग्रुप नहीं है, जिसके साथ मैं चलती हूं. कभी मैं अपने भाई के साथ राइड करती हूं. वैसे भी बाइकर कम्यूनिटी में लोग एक दूसरे को जानते हैं. कुछ बाइक राइडर मुझे जानते हैं. मेरी उनसे हाय-हैलो होती है. इस दौरान मेरा दोस्त मेरे साथ था. मेरी बाइक का ब्रेक टूट गया था. मेरे दोस्तों ने मुझे पीछे बैठाया और कैफे लेकर गए. मैं बहुत घबरा गई थी. फिर मेरे दोस्तों ने मुझे घर छोड़ा. भले ही वो (आरोपी कल्याण बैंसला) मुझ पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन वीडियो पूरे देश ने देखी. जिसमें पता चल रहा है कौन कितना सही है. मैं जब बाइक राइड कर रही हूं, तो मेरा कोई मतलब नहीं किसी को पिंच करने का. उसने जानबूझकर मेरी बाइक को टक्कर मारी. मेरी हत्या की कोशिश की."