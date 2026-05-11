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स्पोटर्स बाइक की टक्कर से कार में सवार तीन लोगों की मौत, दोनों बाइकर्स भी मारे गये

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई.

Bike collides with car in Hyderabad
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 7:55 PM IST

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हैदराबादः महबूबनगर जिला मुख्यालय में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. शहर के बाईपास रोड पर पालकोंडा जंक्शन के पास एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की कार से टक्कर हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.

क्या है घटना

महबूबनगर के न्यू प्रेम नगर के दो परिवारों के सदस्य कार से यात्रा कर रहे थे. जब वे पालकोंडा चौराहे पर यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई. इस टक्कर में बाइक सवार दो लोगों और कार में सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

कार में सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों, अर्शियां बेगम (30), उजेपा (7) और अमर (2) की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गयी. इसके अलावा, बाइक चला रहा हैदराबाद का याकूब अफजल (25) और बाइक पर पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति की भी हादसे में मौत हो गई. कार में सवार दूसरे परिवार की एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं.

हादसे की वजह

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकरा गई. पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि क्या अत्यधिक रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना ही इस दुर्घटना का मुख्य कारण था.

पूर्व मंत्री ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी

पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने मांग की है कि सरकार महबूबनगर सड़क हादसे के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाए. सरकारी अस्पताल में शवों को देखने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस हादसे के लिए पुलिस जिम्मेदार है. उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस (BRS) सरकार के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सड़कें चौड़ी की गई थीं और डिवाइडर लगवाए गए थे.

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