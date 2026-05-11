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स्पोटर्स बाइक की टक्कर से कार में सवार तीन लोगों की मौत, दोनों बाइकर्स भी मारे गये

हैदराबादः महबूबनगर जिला मुख्यालय में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. शहर के बाईपास रोड पर पालकोंडा जंक्शन के पास एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की कार से टक्कर हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.

क्या है घटना

महबूबनगर के न्यू प्रेम नगर के दो परिवारों के सदस्य कार से यात्रा कर रहे थे. जब वे पालकोंडा चौराहे पर यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई. इस टक्कर में बाइक सवार दो लोगों और कार में सवार तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

कार में सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों, अर्शियां बेगम (30), उजेपा (7) और अमर (2) की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गयी. इसके अलावा, बाइक चला रहा हैदराबाद का याकूब अफजल (25) और बाइक पर पीछे बैठे एक अन्य व्यक्ति की भी हादसे में मौत हो गई. कार में सवार दूसरे परिवार की एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं.

हादसे की वजह