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Bikaner Railway Track Accident : पति-पत्नी के कलह ने ली 3 जानें, बचाने आए युवक की भी गई जान

ट्रेन से कटकर 3 की मौत ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: दीपावली के पर्व पर जहां शहर में खुशियों और उल्लास का माहौल है, वहीं बीकानेर में एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे दंपति और उन्हें बचाने के प्रयास में आगे आए एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. इस हृदयविदारक हादसे में कुल तीन लोगों की जान चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.