Bikaner Railway Track Accident : पति-पत्नी के कलह ने ली 3 जानें, बचाने आए युवक की भी गई जान
पति-पत्नी के विवाद के बाद रेलवे ट्रैक पर दंपति और उन्हें बचाने आए एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.
Published : November 8, 2026 at 4:24 PM IST
बीकानेर: दीपावली के पर्व पर जहां शहर में खुशियों और उल्लास का माहौल है, वहीं बीकानेर में एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे दंपति और उन्हें बचाने के प्रयास में आगे आए एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. इस हृदयविदारक हादसे में कुल तीन लोगों की जान चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
कलह ने ली जान: थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान दोनों रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए. इस दौरान वहां मौजूद दो लोगों ने दंपति को बचाने का प्रयास किया. इसी बीच अचानक ट्रेन आ गई और दंपति के साथ बचाव के लिए पहुंचे युवकों में से एक युवक भी ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी थानाधिकारी नेहा, गंगाशहर थानाधिकारी गणेश तथा व्यास कॉलोनी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
शिनाख्त के प्रयास: पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. थानाधिकारी ने बताया कि फिलहाल मृतकों में से एक की पहचान हो पाई है, जबकि अन्य दो की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि पति-पत्नी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और दोनों रेलवे ट्रैक के पास किन परिस्थितियों में पहुंचे. बचाव के दौरान हुए हादसे के पूरे घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है.
थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है. मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि के प्रयास जारी हैं. पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियाँ स्पष्ट हो सकेंगी. दीपावली के त्योहार पर हुए इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है. खुशियों के पर्व के बीच तीन लोगों की असमय मौत ने कई परिवारों को गहरे दुख में डुबो दिया.
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