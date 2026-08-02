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बड़ी साजिश नाकाम: खाजूवाला में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास 10 किलो हेरोइन और 11 पिस्टल के साथ ड्रोन बरामद

बीकानेर : सीमावर्ती बीकानेर जिले में पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में खाजूवाला थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट से 10 किलोग्राम हेरोइन, 11 पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया है. पुलिस ने मौके से वीरेंद्र सिंह को भी डिटेन किया है, जो प्रारंभिक जांच में सीमा पार से भेजी गई खेप को लेने आया था.

करोड़ो की कीमत : पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि मौके से एक व्यक्ति को डिटेन किया है और पूरे नेटवर्क को नामजद किया है. बरामद 10 किलो हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से यह खेप भारतीय सीमा में गिराई थी, जिसे स्थानीय नेटवर्क के जरिए आगे सप्लाई किया जाना था. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और सीमा पार तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

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खाजूवाला थाना पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसके बाद एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में विशेष रणनीति बनाकर पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ाई और सर्च ऑपरेशन चलाया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ड्रोन डंपिंग की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ और हथियार बरामद कर लिए. बरामद 11 पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस के बाद यह तो साफ हो गया कि अब तस्करी का नेटवर्क केवल नशीले पदार्थों तक सीमित नहीं, बल्कि अवैध हथियारों की सप्लाई से भी जुड़ा हुआ है. सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से जांच रही हैं कि कहीं इस नेटवर्क का उपयोग संगठित अपराध या देश विरोधी गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जा रहा था.