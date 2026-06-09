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Bikaner PBM Hospital: प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर एक्शन में प्रशासन, जांच के लिए कमेटियों का गठन

गठित कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रकरण में किसी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष सामने आ सकेगा.

PBM अस्पताल बीकानेर
PBM अस्पताल बीकानेर (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 3:05 PM IST

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बीकानेर : जिले के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है, जबकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर भी एहतियातन रोक लगा दी गई है. आखिर पांच महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या वजह रही, इसकी जांच जारी है.

पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा और पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने लगातार बैठकों का दौर चलाया. पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया है, जो मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं.

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जांच के लिए कमेटियों का गठन (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

अस्पताल अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने बताया कि कुल पांच महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं सामने आई हैं. इनमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य मरीजों की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर बताई जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रभावित महिलाओं में से दो को उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर किया गया था और दो महिलाओं को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया. वहीं एक अन्य महिला की स्थिति में अब सुधार देखने को मिला है. शेष तीन महिलाओं को चिकित्सकों की निगरानी में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर भी जांच : मामले के सामने आने के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. इस पर डॉ. घीया ने कहा कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी यह कहना उचित नहीं है कि मरीजों की तबीयत बिगड़ने के पीछे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही कारण है. हालांकि एहतियात के तौर पर अस्पताल में उपयोग किए जा रहे संबंधित इंजेक्शन को हटा लिया गया है और उसकी भी जांच कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मामले के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जांच कर रही है. दवाओं, उपकरणों, संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर की प्रक्रियाओं और अन्य संभावित कारणों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि वास्तविक वजह सामने आ सके.

संक्रमण और मेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर भी नजर : अस्पताल में संक्रमण या मेडिकल वेस्ट के कारण किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना के सवाल पर डॉ. घीया ने कहा कि अस्पताल प्रशासन सभी मानकों का पालन कर रहा है. उन्होंने कहा कि संक्रमण नियंत्रण, डिफॉगिंग, सफाई व्यवस्था और बायो-मेडिकल वेस्ट के निस्तारण सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है. फिलहाल किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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कई कारणों से हो सकती है किडनी संबंधी समस्या : महिलाओं में किडनी प्रभावित होने के सवाल पर अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा. उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान या उसके बाद कई चिकित्सकीय कारणों से ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं. कई बार डिलीवरी के दौरान बीपी अचानक बढ़ जाने, गंभीर संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव या अन्य शारीरिक जटिलताओं के कारण भी किडनी प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मरीजों के सभी मेडिकल पैरामीटर की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन महिलाओं में उत्पन्न हुई स्वास्थ्य समस्याओं का वास्तविक कारण क्या था. फिलहाल पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की नजर बनी हुई है. गठित कमेटियों की रिपोर्ट आने के बाद ही इस प्रकरण में किसी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष सामने आ सकेगा.

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