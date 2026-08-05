बीकानेर में भीषण सड़क हादसा: कार और डंपर की आमने-सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत
बीकानेर के लूणकरणसर में कार और डंपर की भिड़ंत में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : August 5, 2026 at 5:12 PM IST
बीकानेर: जिले के लूनकरणसर कस्बे में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. यह भीषण हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित विश्वकर्मा मार्केट के पास उस समय हुआ, जब एक कार और तेज रफ्तार डंपर की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों व्यक्तियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
स्थानीय लोगों ने की मदद: लूणकरणसर थानाधिकारी गणेश विश्नोई ने बताया कि हादसे में कारल सवार चारों लोगों की मौत गई. हादसे की आवाज सुनते ही विश्वकर्मा मार्केट के स्थानीय व्यापारी, मिस्त्री और टाइगर फोर्स के सदस्य तुरंत राहत एवं बचाव के लिए मौके पर दौड़े. स्थानीय नागरिकों ने बिना वक्त गंवाए मलबे में तब्दील हो चुकी कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. इसके बाद सजगता दिखाते हुए तुरंत सभी घायलों को इलाज और जांच के लिए लूनकरणसर उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
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अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कार सवार सभी चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया. लूणकरणसर थानाधिकारी गणेश विश्नोई ने बताया कि सभी शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग तथा शोकाकुल परिजन अस्पताल परिसर में जमा हो गए.
पुलिस ने सुचारू कराया यातायात: घटना की सूचना पर पहुंची लूणकरणसर थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू करवाया. थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे, फिलहाल पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.
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