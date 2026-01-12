बड़ी खबर : स्कूली छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस
राजस्थान के बीकानेर से सनसनीखेज खबर. छात्रा से दुष्कर्म. ग्रामीणों के पीछा करने पर कार छोड़ भागे आरोपी. जानिए पूरा मामला...
Published : January 12, 2026 at 1:12 PM IST
बीकानेर: नापासर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है और परिजनों ने रविवार शाम को नापासर थाने में पुलिस को रिपोर्ट दी. जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार पीड़िता एक आरोपी को पहले से जानती है, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी को वह नहीं जानती. आरोपियों ने स्कूल से घर आते समय छात्रा को कार में जबरन बिठाकर फरार हो गए.
6 दिन पहले की घटना : नापासर थाना अधिकारी सुषमा राठौड़ ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच का गंगा शहर सीओ हिमांशु शर्मा कर रहे हैं. राठौड़ ने बताया कि परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दी है और पीड़िता के बताए अनुसार जब वह स्कूल से घर के लिए निकली तो रास्ते में दो लोगों ने उसे गाड़ी में जबरन बिठा लिया और उसे घूमाते रहे. इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने गाड़ी का पीछा किया तो आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए.
पढे़ं : कोटा: पति के दोस्त ने ही महिला के साथ किया दुष्कर्म, पहले मूवी दिखाई, फिर होटल में की वारदात
जांच जारी है : थाना अधिकारी राठौड़ ने बताया कि मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे. वहीं, घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सीईओ हिमांशु शर्मा नापासर पहुंचे हैं और अलग-अलग पुलिस टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है.