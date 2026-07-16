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बड़ी खबर : बीकानेर में रिश्ते को लेकर खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र समेत तीन की चाकू मारकर हत्या

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते आक्रोशित लोग ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिले के छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र के खारवाली ग्राम पंचायत के सुरजनवाली गांव में गुरुवार दोपहर एक पारिवारिक विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि देखते ही देखते तीन लोगों की मौत हो गई. हालांकि, घटना को लेकर क्या कारण रहे, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल अलग-अलग बातें सामने आ रही है और मुकदमा दर्ज होने के बाद ही घटना का कारण क्या रहा, उसे पर मालूम चलेगा. हालांकि, कहा जा रहा है कि सगाई को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गई. दोनों पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, खाजूवाला डीएसपी आकांक्षा चौधरी, छत्तरगढ़ थाना पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी. पारिवारिक विवाद रहा कारण : खाजूवाला डीएसपी आकांक्षा चौधरी ने बताया कि इस घटना में खारवाली निवासी जिंदू खान (55) पुत्र याकूब खान, उनके पुत्र करीम खान (25) तथा सुरजनवाली निवासी अलीशेर (60) पुत्र अब्दे खान की चाकू लगने से मौत हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं तथा पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना हुई. वहीं, घटना में कुछ लोग जख्मी हुए हैं. पढ़ें : Sirohi Murder Case : पति निकला हत्यारा, हार्ट अटैक से मौत की रची थी साजिश