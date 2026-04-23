ETV Bharat / bharat

बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल 'फन्ना बाबू' का निधन, उद्योग और सामाजिक जगत में शोक की लहर

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के CMD शिवरतन अग्रवाल ( Social Media (File Photo) )