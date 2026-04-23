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बीकाजी के CMD शिवरतन अग्रवाल 'फन्ना बाबू' का निधन, उद्योग और सामाजिक जगत में शोक की लहर

बीकानेर की भुजिया को इंटरनेशनल ब्रांड बीकाजी के रूप में स्थापित करने वाले शिवरतन अग्रवाल का गुरुवार को निधन हो गया.

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के CMD शिवरतन अग्रवाल
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के CMD शिवरतन अग्रवाल (Social Media (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 12:27 PM IST

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बीकानेर : बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के CMD शिवरतन अग्रवाल का गुरुवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया. उनके निधन से उद्योग जगत के साथ-साथ बीकानेर के सामाजिक क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है. शिवरतन अग्रवाल ने बीकाजी को देश-विदेश में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके नेतृत्व में कंपनी ने पारंपरिक भुजिया और नमकीन को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया और बीकानेर के स्वाद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. वे अपने सरल स्वभाव और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते थे.

बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने भी निधन पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीकानेर के वरिष्ठ उद्योगपति, भामाशाह और बीकाजी ग्रुप के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल ‘फन्ना बाबू’ के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उनका समाजसेवा, उद्योग जगत व बीकानेर को विश्वपटल पर ख्याति दिलवाने में अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें.

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भामाशाह के रूप में पहचान : उनके परिवार में उनके पुत्र दीपक अग्रवाल हैं, जो वर्तमान में व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे हैं. शिवरतन अग्रवाल को बीकानेर में एक बड़े भामाशाह के रूप में भी जाना जाता था. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक कार्यों में उदारतापूर्वक योगदान दिया. उनके सहयोग से कई सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों को मजबूती मिली.

उनके निधन पर उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. बीकानेर शहर ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया, जिसने न केवल व्यापार में सफलता पाई, बल्कि समाज सेवा में भी अमिट छाप छोड़ी. राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने भी शोक जताया है.

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