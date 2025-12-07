ETV Bharat / bharat

बिजनौर में पिता ने दो बच्चों को खिलाया जहर, फिर खुद दे दी जान, मिर्जापुर में बेटी के साथ महिला ने की खुदकुशी

बिजनौर/मिर्जापुर : हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर खादर गांव में दो मासूमों और एक युवक की संदिग्ध हालात में जान चली गई. बताया जा रहा कि पत्नी से नाराजगी और झगड़े के बाद पति ने दो मासूम बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जान दे दी. तीनों के शव गांव बाहर खेत में पड़े मिले. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अन्य पहलुओं पर जांच की बात कह रही है. वहीं मिर्जापुर में महिला ने बेटी को जहर पिलाने के बाद खुदकुशी कर ली.

जानकारी देते एसपी देहात प्रकाश कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)







बताया गया कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर खादर के रहने वाले बाबूराम का शुक्रवार रात किसी बात को लेकर पत्नी रीता से विवाद हो गया था. इसके बाद बाबूराम शनिवार दोपहर बाल कटवाने की बात कह कर अपने दोनों बच्चों देवांश (5) और हर्षिका (3) को लेकर घर से चला गया था. कुछ देर बाद खबर मिली की बाबूराम और दोनों बच्चों के शव खेत में पड़े हैं. यह खबर मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. परिजनों ने आननफानन तीनों को एक निजी नर्सिंग होम पहुंचाया. जहां पहले दोनों बच्चों और बाद में बाबूराम की मौत हो गई. ग्रामीणों में चर्चा है कि पति-पत्नी के बीच अनबन रहती थी. इसी के चलते बाबूराम ने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर का सेवन कर लिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है.





एसपी देहात प्रकाश कुमार के अनुसार घटना की सूचना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से मिली थी. जांच में सामने आया कि मुबारकपुर खादर के रहने वाले बाबूराम ने अपने दो बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी. परिजनों से पूछताछ में पता चला कि बाबूराम ने पारिवारिक कलह में खतरनाक कदम उठाया है. पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था. इसी के चलते पत्नी मायके चली गई थी और शुक्रवार सुबह घर लौटी थी. घर पहुंचने पर शुक्रवार रात दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसके बाद खौफनाक घटना हो गई. बाबूराम खेती बाड़ी करने के साथ ई रिक्शा से सब्जियां बेच कर जीवनयापन करता था.