उम्र 79 साल, जिन्होंने बिजली से बिहार को जगमगाया, जानें कौन हैं बिहार के नए डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव
बिहार के नए उपमुख्यमंत्री के रूप में बिजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण किया है. आइये आपको बताते हैं कौन हैं 'कोसी के किंग'.
Published : April 15, 2026 at 1:32 PM IST
पटना : बिहार में सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वालों में जेडीयू कोटे से बिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी शामिल हैं. बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिली है.
'नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे' : इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी होने का बिजेंद्र यादव को इनाम मिला है. उपमुख्यमंत्री बनने के बाद बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, ''बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है, प्रधानमंत्री का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे.''
#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में JDU नेता निशांत कुमार की अनुपस्थिति पर कहा, " ..उनको खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं.."— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2026
राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "वे खुद किसकी… pic.twitter.com/8TA4CVz0WH
'निशांत को खुद निर्णय लेना है' : लोक भवन में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें निशांत कुमार मौजूद नहीं थे. जब इस मसले पर बिजेंद्र यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो निशांत को खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं. इस दौरान डिप्टी सीएम ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भी कटाक्ष किया. कहा कि वे (तेजस्वी यादव) खुद किसकी पाठशाला से निकले हैं? पहले तो जनता दल ही था.
आइये आपको बताते हैं कि आखिर बिजेन्द्र प्रसाद यादव कौन हैं? नीतीश कुमार एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हों या महागठबंधन की सरकार का, उनके मंत्रिमंडल में 79 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल रहे हैं. वे 2005 से लगातार मंत्री हैं. सुपौल जिले के मुरली के रहने वाले बिजेंद्र प्रसाद यादव स्व. सुखराम यादव के पुत्र हैं. उनके पिता स्वयं मुखिया थे. राजद सरकार में भी वे मंत्री रहे हैं.
'बिजली से बिहार को जगमगाया' : सबसे गौर करने वाली बात है कि बिजेंद्र यादव अधिकांश समय तक ऊर्जा मंत्रालय का पद संभाल चुके हैं. उनके मंत्री रहते हर घर में बिजली का अभियान चला और यह सफल भी रहा. जबकि उनके काल में ही बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है.
कई विभागों को एक साथ संभाला : पिछले नीतीश मंत्रिमंडल में वे ऊर्जा के अलावा योजना एवं विकास विभाग, वित्त एवं वाणिज्यकर, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में भी उन्हें बड़ा विभाग मिलने की संभावना है. वे विधानसभा में सुपौल का नेतृत्व करते हैं. वे पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में नौवीं बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं.
कोसी के सबसे प्रभावशाली नेता : बिजेंद्र यादव कोसी इलाके के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. जेपी आंदोलन से राजनीति में आए बिजेंद्र यादव ने 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रमोद कुमार सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे थे. नीतीश का भरोसा उन पर लगातार मजबूत होता गया. ऐसे में माना जा रहा है कि यही भरोसा उनके राजनीतिक कद को बढ़ाता रहा.
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