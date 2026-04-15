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उम्र 79 साल, जिन्होंने बिजली से बिहार को जगमगाया, जानें कौन हैं बिहार के नए डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव

पटना : बिहार में सम्राट चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेने वालों में जेडीयू कोटे से बिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी शामिल हैं. बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिली है.

'नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे' : इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी होने का बिजेंद्र यादव को इनाम मिला है. उपमुख्यमंत्री बनने के बाद बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, ''बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है, प्रधानमंत्री का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे.''

'निशांत को खुद निर्णय लेना है' : लोक भवन में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें निशांत कुमार मौजूद नहीं थे. जब इस मसले पर बिजेंद्र यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो निशांत को खुद निर्णय लेना है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं. इस दौरान डिप्टी सीएम ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भी कटाक्ष किया. कहा कि वे (तेजस्वी यादव) खुद किसकी पाठशाला से निकले हैं? पहले तो जनता दल ही था.

आइये आपको बताते हैं कि आखिर बिजेन्द्र प्रसाद यादव कौन हैं? नीतीश कुमार एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हों या महागठबंधन की सरकार का, उनके मंत्रिमंडल में 79 वर्षीय बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल रहे हैं. वे 2005 से लगातार मंत्री हैं. सुपौल जिले के मुरली के रहने वाले बिजेंद्र प्रसाद यादव स्व. सुखराम यादव के पुत्र हैं. उनके पिता स्वयं मुखिया थे. राजद सरकार में भी वे मंत्री रहे हैं.