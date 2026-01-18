बीजापुर नक्सल एनकाउंटर अपडेट, अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी
बीजापुर के नेशनल पार्क एनकाउंटर में सुरक्षाबलों को अहम कामयाबी हाथ लगी है.
January 18, 2026
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बीजापुर में फोर्स के एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. 17 जनवरी को बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में शुरु हुआ एनकाउंटर रविवार को भी जारी है. बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि रविवार को इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जारी है. इसके साथ फोर्स की तरफ से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
बीजापुर मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद
बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि एनकाउंटर में अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. इनमें 4 नक्सली महिला है और 2 नक्सली पुरुष है. इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. एसपी ने बताया कि 17 जनवरी को दोपहर तक दो माओवादी कैडर के शव बरामद किए गए. उसके बाद शाम के समय मुठभेड़ के बाद 2 और नक्सलियों के शव रिकवर किए गए. 18 जनवरी रविवार को सर्च अभियान में दो और नक्सलियों के शव मिले हैं.
बीजापुर मुठभेड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक कुल 6 माओवादी कैडर के शव बरामद किए गए हैं. इनमें 2 पुरुष नक्सली और 4 महिला नक्सली शामिल है. इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है- जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर
मारे गए नक्सलियों की जानकारी
बीजापुर एसपी ने मारे गए नक्सलियों के बारे में जानकारी साझा की है. जो इस प्रकार है.
- नक्सली दिलीप बेड़जा, DVCM
- नक्सली माड़वी कोसा, एसीएम
- नक्सली लक्खी मड़काम, एसीएम
- नक्ली राधा मेट्टा , पार्टी मेंबर
- दो नक्सलियों की पहचान बाकी
मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद
बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि बीजापुर नेशनल पार्क नक्सल मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं. इनमें 2 एके-47, एक इंसास रायफल, 2 थ्री नॉट थ्री रायफल, 1 कार्बाइन और 6 ग्रेडेड हथियार हैं.
डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और जनकल्याण सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ ऑपरेशन चला रहे हैं. वे अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, ताकि स्थानीय जनता की सुरक्षा और क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना हो सके. इसलिए वे सशस्त्र माओवादी कैडरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं-सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
बीजापुर नेशनल पार्क एरिया में अभी सघन सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. कुल 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं जिनमें 4 की पहचान हो गई है. 2 नक्सलियों की पहचान की जा रही है.