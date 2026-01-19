ETV Bharat / bharat

बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में खुलासा, नेशनल पार्क एरिया में 27 लाख के 6 इनामी नक्सली ढेर, दो जवान घायल

17 जनवरी की सुबह DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, CoBRA और CRPF जवानों का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ. नेशनल पार्क एरिया के जंगलों में 17 जनवरी को सुबह से एनकाउंटर शुरू हुआ. यह नक्सल एनकाउंटर 18 जनवरी की शाम तक चलता रहा. इस नक्सल ऑपरेशन में कुल 6 नक्सली मारे गए. जिसमें 4 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं- डॉ . जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने नेशनल पार्क नक्सल एनकाउंटर की टाइमलाइन जारी की है. उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों को 17 जनवरी 2026 को बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त टीम नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना हुई.

बीजापुर एसपी डॉ जितेंद्र यादव ने सोमवार को इस नक्सल एनकाउंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को अहम जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 17 जनवरी 2026 को शुरू हुआ नक्सल एनकाउंटर 18 जनवरी को भी जारी रहा. मुठभेड़ स्थल से कुल 6 नक्सलियों के शव फोर्स ने बरामद किए. इलाके से हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है. एसपी ने बताया कि क्षेत्र में अभी भी सघन सर्च ऑपरेशन जारी है और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

बीजापुर : बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में फोर्स का माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी है. साल 2026 में सुरक्षाबलों को 17 जनवरी के एंटी नक्सल ऑपरेशन में अहम सफलता मिली है. नेशनल पार्क इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया. इसमें खूंखार नक्सली दिलीप बेड़जा का नाम शामिल है. इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान जानवरों के हमले में दो जवान घायल हुए हैं. घायल जवानों में प्रधान आरक्षक नीरज शर्मा और प्रधान आरक्षक कृष्णा नेताम शामिल हैं. घायल जवानों का इलाज चल रहा है. अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर है.

कुख्यात नक्सली दिलीप बेड़जा मारा गया

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि इस नक्सल एनकाउंटर में नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी इंचार्ज DVCM दिलीप बेड़जा मारा गया. दिलीप बेड़जा पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था. इसके अलावा नक्सली माड़वी कोसा, नक्सली पालो पोड़ियम, नक्सली लक्शी मड़कम, नक्सली जुगलो बंजाम और नक्सली राधा मेट्टा का खात्मा हुआ है.

नक्सली दिलीप बेड़जा का क्राइम ग्राफ

DVCM दिलीप बेड़जा नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज था. उसके खिलाफ 8 लाख रुपये का इनाम घोषित है. बीजापुर और बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में वह कई नक्सल वारदातओं में शामिल रहा है. उसके ऊपर कुल 135 केस दर्ज हैं.

वर्ष 2006: साल्हेपल्ली में ग्रामीण की हत्या

वर्ष 2007: रानीबोदली कैंप पर नक्सल अटैक

वर्ष 2018: भोपालपटनम् कांडलापर्ती मुठभेड़

वर्ष 2025: छोटेकाकलेर मुठभेड़ में रहा शामिल

वर्ष 2025: अन्नापुर टेकामेटा मुठभेड़ में शामिल

वर्ष 2025: पील्लूर, टेकामेटा शिक्षादूत की हत्या में शामिल

मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर इनाम की जानकारी

बीजापुर नेशनल पार्क नक्सल एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों पर इनाम का खुलासा भी हुआ है. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि नक्सलियों के डीवीसीएम कमांडर दिलीप बेड़जा पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित है. इसके अलावा एसीएम माड़वी कोसा पर 5 लाख का इनाम, एसीएम पालो पोड़ियम पर 5 लाख का इनाम, एसीएम लक्खी मड़कम पर 5 लाख रुपये का इनाम, नक्सली जुगलो बंजाम पर 2 लाख का इनाम और नक्सली राधा मेट्टा पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में बरामद हथियारों की जानकारी (ETV BHARAT)

नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद

बीजापुर एसपी जितेद्र यादव ने बताया कि इस एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं.

2 एके 47 रायफल, 3 मैगजीन, 32 राउंड बुलेट

1 इंसास रायफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड बुलेट

2 थ्री नॉट थ्री रायफल, 1 मैगजीन, 20 राउंड बुलेट

1 कार्बाइन और एक मैग्नीज

1 बीजीएल लॉन्चर और 8 बीजीएल सेल

बस्तर आईजी ने नक्सलियों से की अपील

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बचे हुए नक्सल कैडरों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर लें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाएं. वामपंथी उग्रवाद के अंत के मिशन में बस्तर क्षेत्र ने हाल के समय में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है. सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है. स्थानीय लोगों के सहयोग और फोर्स के प्रयास से बस्तर के अधिकांश हिस्सों को माओवादी प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है. मौजूदा दौर में नक्सल गतिविधि केवल कुछ छोटे समूहों तक सीमित रह गई है. ऐसे समूह भी अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं.

DKSZC सदस्य पाप्पा राव तथा शेष बचे अन्य कैडरों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर करें और शांति एवं विकास का मार्ग अपनाएं. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बस्तर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में फोर्स ऑपरेशन के लिए पूरे रूप से तैयार है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

बीजापुर पुलिस को एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिल रही सफलता

बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने कहा कि बीजापुर में तेजी से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है. इसमें फोर्स को सफलता भी मिल रही है. इस साल बीजापुर में हुए नक्सल एनकाउंटर में अब तक 8 नक्सली मारे गए हैं.

साल 2025 में बीजापुर में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 163 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. साल 2026 में 08 माओवादी ढेर हुए हैं- डॉ जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि साल 2024 से अब तक बीजापुर में चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स को अहम सफलता मिली है. दो साल के अंदर जिले में नक्सल ऑपरेशन के दौरान कुल 229 माओवादी मारे गए हैं. 1126 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. 876 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर किया है.