बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में अबतक 18 नक्सली ढेर, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

बीजापुर में बुधवार सुबह 9 बजे से हुई मुठभेड़ में अबतक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं.

BIJAPUR NAXAL ENCOUNTER UPDATE
बीजापुर एनकाउंटर में शहीद जवानों को अंतिम सलामी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 1:15 PM IST

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में अबतक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं. बुधवार को 12 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी, वहीं आज 6 और माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर संभाग में लगातार सुरक्षा बल प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं. 3 दिसंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती कोटेनार क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ,कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई. बुधवार सुबह 9 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई बार रुक रुककर फायरिंग हुई. बुधवार को 12 माओवादियों के शव बरामद हुए थे. 6 और शव बरामद हुए हैं.

बीजापुर मुठभेड़ की जानकारी देते बस्तर आईजी सुंदरराज पी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुल 18 नक्सलियों के शव अबतक बरामद किए जा चुके हैं. इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है-सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

शहीद जवानों को दी गई अंतिम सलामी

आईजी ने कहा हमारे जवानों ने माओवादियों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया. हमारे तीन जवान शहीद हुए हैं. उन्होंने काफी बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन वो शहीद हो गए. तीनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई. जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम रवाना कर दिया गया है.

BIJAPUR NAXAL ENCOUNTER UPDATE
शहीद जवानों को दी गई अंतिम सलामी (ETV Bharat Chhattisgarh)

घायल जवानों का रायपुर में हो रहा इलाज

इस मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए हैं. दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर हैं. उनका इलाज रायपुर में चल रहा है. डॉक्टर के अनुसार उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. आसपास के इलाके में अब भी सर्चिंग अभियान जारी है.

इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

बुधवार को सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से एक लाइट मशीन गन, सिंगल लोडिंग राइफल (एसएलआर), इंसास राइफल, 303 राइफल और अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं.

मारा गया खूंखार नक्सली

आईजी ने बताया कि बुधवार को मारे गए एक नक्सली की पहचान मोडियम वेल्ला के रूप में हुई है. वेल्ला माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की कंपनी नंबर 2 के कमांडर के रूप में सक्रिय था और सुरक्षा बलों पर हमलों की कई घटनाओं में शामिल था. वह साल 2020 में सुकमा के मिनपा में हुए हमले में शामिल था, जिसमें 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे. वह साल 2021 में बीजापुर के टेकलगुडेम हमले में भी शामिल था, जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.

सीएम साय ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं. हमारे जवान मजबूती से नक्सलियों से लड़ रहे हैं. ऑपरेशन में डीआरजी के तीन शहीद जवानों को नमन करते हैं. बड़ी सफलता मिली है. हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है.

