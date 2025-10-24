ETV Bharat / bharat

बीजापुर के 18 मजदूर कर्नाटक में बंधक, एजेंट ने दिया झांसा, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार

एजेंट पहले 18 ग्रामीणों को तेलंगाना ले गया फिर वहां से कर्नाटक में ठेकेदार के हवाले कर दिया.

Bijapur human trafficking
बीजापुर के 18 मजदूर कर्नाटक में बंधक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: जिला मुख्यालय से एक गंभीर मानव तस्करी से जुड़ा मामला सामने आया है. जिले के अलग-अलग गांवों से 18 मजदूरों को काम के बहाने तेलंगाना ले जाया गया और वहां से कर्नाटक पहुंचाकर बंधक बनाने का आरोप है. बताया जा रहा है कि मजदूरों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर एजेंट शीनू श्रीनिवास ने ठेकेदारों के हवाले कर दिया. जिसके एवज में उसने लगभग 5 लाख की रकम भी ली. अब बंधक मजदूरों के परिजन ने पुलिस से गुहार लगाई है.

एजेंट ने अच्छे वेतन का लालच दिया: वर्तमान में सभी मजदूर कर्नाटक में जबरन मजदूरी करने को मजबूर हैं. जानकारी के अनुसार, यह सभी मजदूर बीजापुर जिले के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं, जो आर्थिक तंगी और रोजगार के अभाव में बाहर काम की तलाश में निकले थे. एजेंट शीनू ने इन्हें अच्छे वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल का लालच दिया और साथ ले गया. शुरू में मजदूरों को तेलंगाना में कुछ दिनों तक सामान्य काम कराया गया, लेकिन बाद में उन्हें बिना बताए कर्नाटक भेज दिया गया, जहां उनसे खेतों और निर्माण स्थलों पर दिन-रात जबरन काम कराया जा रहा है. मजदूरों के पास अब न तो मोबाइल फोन हैं और न ही बाहर संपर्क करने की कोई सुविधा.

Bijapur human trafficking
एजेंट ने दिया झांसा, परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एजेंट कर रहा टालमटोल: परिजनों को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल बीजापुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को घटना की सूचना दी. परिजनों का कहना है कि एजेंट से संपर्क करने पर वह लगातार टालमटोल कर रहा है और मजदूरों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा. पीड़ित परिवारों ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने और मजदूरों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

पुलिस और प्रशासन ने किया जल्द वापसी का दावा: इस पूरे मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है. बीजापुर पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. वहीं, श्रम विभाग और जिला प्रशासन ने भी कर्नाटक पुलिस से संपर्क साधने की बात कही है. पुलिस अधीक्षक डॉ जीतेन्द्र यादव ने कहा कि, इस पर जांच की जा रही है बहुत जल्द ही बंधक वापस लौटेंगे.

सामाजिक संगठनों ने उठाया मुद्दा: स्थानीय सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि मजदूरों के साथ यह सीधा शोषण और मानव तस्करी का मामला है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बंधक बनाए गए सभी मजदूरों को शीघ्र वापस लाने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह के एजेंट लंबे समय से सक्रिय हैं, जो गरीब मजदूरों को नौकरी का लालच देकर बाहर ले जाते हैं और फिर उन्हें ठेकेदारों के हवाले कर देते हैं.

प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे एजेंटों पर निगरानी बढ़ाई जाए और ठोस कार्रवाई की जाए. फिलहाल बीजापुर जिला प्रशासन और पुलिस मजदूरों के परिजनों के संपर्क में है और मजदूरों की लोकेशन का पता लगाने के लिए तेलंगाना और कर्नाटक पुलिस से समन्वय स्थापित किया जा रहा है. परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके प्रियजन सुरक्षित वापस लौट आएंगे.

छत्तीसगढ़ के 20 मजदूर यूपी के ईंट भट्टे में बंधक
बीजापुर में स्थापित हुआ एक और कैंप, कांडलापर्ती गांव में सुरक्षा और जनसुविधा कैंप की स्थापना
बीजापुर के सुदूरवर्ती ग्राम गोटूपल्ली में मोबाइल टावर का शुभारंभ, नियद नेल्लानार योजना से मिला फायदा

TAGGED:

TELANGANA TO KARNATAKA TRAFFICKING
RURAL MIGRATION CHHATTISGARH
BIJAPUR HUMAN TRAFFICKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.