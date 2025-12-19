ETV Bharat / bharat

बीजापुर मुठभेड़ अपडेट: एक माओवादी का शव बरामद, 5 लाख का था इनाम

सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक और नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है.

BIJAPUR ENCOUNTER UPDATE
बीजापुर मुठभेड़ अपडेट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 19, 2025 at 2:12 PM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला के थाना भैरमगढ़ के इन्द्रावती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक माओवादी का शव बरामद हुआ है. मारे गए माओवादी की शिनाख्त ACM फगनू माड़वी के रूप में हुई है. वह 5 लाख का इनामी था.

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि थाना भैरमगढ़ के इन्द्रावती क्षेत्र में आदवाड़ा-कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस अभियान के दौरान शुक्रवार सुबह 06.00 बजे से DRG बीजापुर और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है.

बीजापुर मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 01 माओवादी का शव, 303 रायफल, 9MM पिस्टल सहित विस्फोटक सामग्री और माओवादी सामग्री मौके से बरामद हुई है-डॉ. जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

मारे गये माओवादी की शिनाख्त

माओवादी का नाम: फगनू माड़वी

पदनाम: एसीएम, भैरमगढ़ एरिया कमेटी

उम्र: 35 वर्ष

निवासी: गोरना थाना, बीजापुर

इनाम- 5 लाख रुपये

बरामद हथियार एवं अन्य सामग्री

303 रायफल, 01 मैग्जीन 03 राउण्ड

9mm पिस्टल, 01 मैग्जीन, 09 राउण्ड

स्कैनर सेट 02 नग

रेडियो, मेडिकल किट, कार्डेक्स वायर

माओवादी पिटठू, पिस्टल पोच, माओवादी पर्चा

बस्तर आईजी ने की अपील

बस्तर रेंज आईजी सुन्दरराज पी ने कहा कि साल 2025 में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई की वजह से माओवादी संगठन की पूरी संरचना बिखर चुकी है. हिंसा या दहशत फैलाने के उनके किसी भी प्रयास का अब कोई असर नहीं रह गया है. उन्होंने सभी सक्रिय माओवादियों से हिंसा का मार्ग त्यागकर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है.

बीजापुर में एनकाउंटर, इंद्रावती के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़
आमाबेड़ा छावनी में तब्दील धारा 144 लागू, बड़े तेवड़ा में जलाए गए थे प्रार्थना स्थल , धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर विवाद
EXCLUSIVE: अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक के नव नियुक्त अध्यक्ष रामकिशुन सिंह, कहा- समस्या होने पर किसान मुझसे संपर्क करें
Last Updated : December 19, 2025 at 2:28 PM IST

TAGGED:

बीजापुर मुठभेड़ अपडेट
बीजापुर एनकाउंटर
नक्सल प्रभावित बीजापुर
NAXAL AFFECTED BIJAPUR
BIJAPUR ENCOUNTER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.