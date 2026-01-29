ETV Bharat / bharat

बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, मौके से AK-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल सहित गोला-बारूद बरामद

बीजापुर एसपी से मिली जानकारी के अनुसार, डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम दक्षिण बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी. इसी दौरान सुबह करीब 7 बजे माओवादियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए माओवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

बीजापुर: जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर, सुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को भीषण मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं. मौके से AK-47 राइफल, 9 एमएम पिस्टल सहित अन्य हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है.

बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर (ETV Bharat)

सुबह 7 बजे से चल रही मुठभेड़

मुठभेड़ रुक-रुककर काफी देर तक चलती रही. पुलिस अधीक्षक डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया की सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षाबलों की कार्रवाई प्रभावी रही है. बरामद हथियारों से माओवादियों की घातक मंशा का भी पता चलता है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर बड़ा असर डालेगी.

मुठभेड़ खत्म होने पर मीडिया को पुलिस देगी पूरी जानकारी

बीजापुर एसपी ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सुरक्षा कारणों से मुठभेड़ के सटीक स्थान, ऑपरेशन में शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

संभावित ठिकानों पर सर्चिंग अभियान जारी

मुठभेड़ के बाद आसपास के जंगलों और संभावित ठिकानों में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. अतिरिक्त बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आने-जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

एके-47 और 9 एमएम पिस्टल सहित गोला बारूद बरामद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सर्चिंग अभियान के पूर्ण होने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत रिपोर्ट अलग से जारी की जाएगी. फिलहाल इस मुठभेड़ को बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. सुरक्षाबल पूरी सतर्कता के साथ क्षेत्र को सुरक्षित करने में जुटे हैं.