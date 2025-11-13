ETV Bharat / bharat

बीजापुर मुठभेड़: मारे गए 6 नक्सलियों की शिनाख्त, कुल 27 लाख का था इनाम, इनमें कन्ना और पापाराव की पत्नी भी शामिल

11 नवंबर को हुई बीजापुर मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और रसद भी बरामद हुई है.

KILLED NAXALITE IDENTIFIED
बीजापुर मुठभेड़: मारे गए 6 नक्सलियों की शिनाख्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 4:16 PM IST

5 Min Read
बीजापुर: नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगल में 11 नवंबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है. इस मुठभेड़ में DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना ऊर्फ बुचन्ना कुड़ियम मारा गया है. इस पर 8 लाख का इनाम था. वहीं DVCM उर्मिला भी मारी गई, जो पापाराव (DKSZCM) की पत्नी है. मारे गए 6 नक्सलियों पर कुल 27 लाख का इनाम था. इनमें एक ACM और 3 पार्टी मेंबर शामिल है.

मारे गए 6 नक्सलियों के नाम

क्रमांकनामपदनामनिवास (थाना / जिला)एरिया कमेटी / प्रभारी क्षेत्रइनाम
1DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना कुड़ियमDVCM, प्रभारीगुडडीपाल थाना मोदकपाल, जिला बीजापुरमद्देड़ एरिया कमेटी8 लाख
2DVCM उर्मिला (पति पापाराव - DKSZCM)सचिवचिंतलनार, जिला सुकमापामेड़ एरिया कमेटी8 लाख
3ACM जगत तामो ऊर्फ मोटूACMफुल्लोड़ थाना जांगला, जिला बीजापुरमद्देड़ एरिया कमेटी5 लाख
4PM देवेपार्टी सदस्य (PM)मीनागट्टा थाना पामेड़, जिला बीजापुरपामेड़ एरिया कमेटी2 लाख
5PM भगतपार्टी सदस्य (PM)भैरमगढ, जिला बीजापुरमद्देड़ एरिया कमेटी2 लाख
6PM मंगली ओयामपार्टी सदस्या (PM)पेद्दोजोजेर थाना गंगालूर, जिला बीजापुर2 लाख
बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 2 DVCM समेत 6 नक्सली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह चलाया गया अभियान: बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि नेशनल पार्क क्षेत्र के कांदुलनार, कचलारम और गुज्जाकोंटा के जंगलों में 50-60 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च अभियान शुरू किया गया था. 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा एवं STF की सयुंक्त टीमों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग हुई. सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 6 शव के साथ कई हथियार भी मिले.

मुठभेड़ स्थल से बरामद सामग्री

  • 2 नग इंसास रायफल, 5 मैग्जीन, 68 कारतूस
  • 1 नग 9mm काबाईन, 03 मैग्जीन, 22 कारतूस
  • 1 नग .303 राइफल, 01 मैग्जीन 13 कारतूस
  • 1 नग Single Shot Rifle
  • 1 नग 12 बोर बंदूक, 08 कारतूस
  • रेडियो, स्केनर, मल्टीमीटर, हेण्ड ग्रेनेड, सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, वर्दी, मेडिकल सामग्री, अन्य सामग्री

मुठभेड़ में मारा गया बड़े कैडर का नक्सली: कन्ना उर्फ बुचन्ना माओवादियों के बड़े कैडर में था, जो कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है. इसने एक दशक में पुलिस, आम नागरिकों और विकास कार्यों को निशाना बनाने वाली कई वारदातों को अंजाम दिया है. कन्ना ऊर्फ बुचन्ना के खिलाफ जिला बीजापुर के अलग-अलग थानों में 42 केस दर्ज हैं. अलग-अलग थानों में 18 स्थाई वारंट लंबित है.

Bijapur Encounter Naxalites Identified
भारी मात्रा में हथियार मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कन्ना ऊर्फ बुचन्ना के खिलाफ दर्ज प्रमुख घटनाएं

  • कैम्प अटैक: जुलाई 2008 में कोंगुपल्ली पुलिस पोस्ट और जनवरी 2016 में नुकनपाल कैम्प हमले में शामिल, जो सुरक्षाबलों की तत्परता से असफल रही.
  • ग्रामीणों की हत्या: पुलिस मुखबिरी के संदेह में 20 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या में शामिल, जिनमें 2016 में ग्राम पंचायत चिन्नाकोडेपाल के उपसरपंच की हत्या भी शामिल है.
  • IED ब्लास्ट: कुल 6 आईईडी विस्फोटों का मुख्य योजनाकार था. नवंबर 2017 में थाना भद्रकाली क्षेत्र में हुए एक विस्फोट में आरक्षक संतोष यादव शहीद हुए थे.
  • आगजनी: फरवरी 2018 में कांकेर रोडवेज़ की यात्री बस सहित चार वाहनों को आग लगाने की घटनाओं का मास्टरमाइंड था.
  • डकैती: दिसंबर 2024 में थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के ग्राम गुज्जाकोंटा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया.
  • मोबाइल टावर जलाना: चिन्नाकवाली (अप्रैल 2025), आदेड़ (मई 2024) और कांदुलनार (जून 2025) में संचार टावर जलाने की घटनाओं का संचालन किया.
  • शिक्षादूतों का अपहरण-हत्या: 2025 में नेशनल पार्क एरिया में पील्लूर एवं टेकामेटा के 2 शिक्षादूतों का अपहरण कर हत्या करने की घटना में शामिल था.
Bijapur Encounter Naxalites Identified
11 नवंबर को हुई बीजापुर मुठभेड़ में रसद भी बरामद हुई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उर्मिला भी थी कुख्यात नक्सली: उर्मिला मोस्ट वांटेड माओवादी कैडर पापाराव की पत्नी थी, जो प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है. दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहे थे. पामेड़ एरिया कमेटी, में सचिव के पद पर सक्रिय थी, माओवादी संगठन की सबसे हिंसक एरिया कमेटियों में से एक मानी जाती है.

  • उर्मिला इस कमेटी की सचिव होने के साथ-साथ संगठन के राजनीतिक विंग में भी सक्रिय रही.
  • स्थानीय स्तर पर माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना नए सदस्यों को भय दिखाकर संगठन में भर्ती करना
  • ग्रामीण समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी भी उर्मिला की थी.
  • वह PLGA बटालियन की रसद व्यवस्था (Supply Chain) संभालती थी.
  • बटालियन को आवश्यक राशन, वर्दी, दवाइयां और सामग्री पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी उर्मिला की थी.
  • इसके माध्यम से वह संगठन की लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन की प्रमुख कड़ी बनी हुई थी.

बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बल बेहतर आपसी समन्वय और सहयोग से अभियान में लगे हैं. क्षेत्र में बचे हुए कुछ अंतिम नक्सली ठिकानों को समाप्त करने के लिए अभियानों को और अधिक तेज और प्रभावी बना रहे हैं. नक्सल संगठन पूरी तरह से घिर चुका है, हिंसा का मार्ग छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प उनके पास नहीं है. -सुन्दरराज पट्टलिंगम, बस्तर रेंज IG

साल 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 144 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. वहीं अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान में 499 माओवादी गिरफ्तार हुए और 560 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया- पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव

जनवरी 2024 से अब तक के अहम आंकड़े

  • बीजापुर जिले में कुल 202 नक्सली मारे गए
  • 1002 नक्सली गिरफ्तार हुए
  • 749 नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ा
  • 20 महीने में बस्तर संभाग में कुल 447 नक्सली कैडर्स के शव बरामद
नक्सली हथियार छोड़ें नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार: बस्तर आईजी सुंदरराज पी
बीजापुर एनकाउंटर में 6 नक्सली ढेर, मारे गए माओवादियों के शव लाए गए जिला मुख्यालय
नक्सली कमांडर की मां की अपील, बेटे माड़वी हिडमा से कहा, ''आतंक और हिंसा छोड़ घर लौट आ बेटा''

