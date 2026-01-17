बीजापुर मुठभेड़: महिला समेत 4 नक्सलियों के मिले शव, कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा के मारे जाने की खबर
मारे गए नक्सलियों में से एक की शुरुआती पहचान कुख्यात नक्सली कैडर DVCM दिलीप बेड़जा दिलीप के रूप में की गई है.
January 17, 2026
बीजापुर: जिले के उत्तर-पश्चिमी जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. यह कार्रवाई नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के आधार पर की गई थी. इसमें बड़े नक्सली DVCM दिलीप बेड़जा के भी होनी की खबर थी.
संयुक्त सुरक्षा बलों की कार्रवाई
सूचना के बाद 17 जनवरी सुबह से डीआरजी (DRG), कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ऑपरेशन के दौरान सुबह से ही नक्सलियों के साथ रुक-रुक कर फायरिंग होती रही.
मुठभेड़ में क्या मिला?
अब तक एक महिला नक्सली कैडर सहित कुल 4 नक्सली कैडरों के शव बरामद हुए हैं. साथ ही मुठभेड़ स्थल से AK-47 और .303 राइफल जैसे आधुनिक हथियार मिले. पहले दो शव दोपहर में और दो शव शाम की मुठभेड़ के बाद बरामद किए गए हैं.
कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा ढेर होने की आशंका
प्रारंभिक पहचान विवरण से संकेत मिला है कि मारे गए नक्सलियों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी का कुख्यात DVCM दिलीप बेड़जा भी शामिल हो सकता है. अन्य नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. मारे गए नक्सलियों में एक महिला कैडर भी शामिल है, जो सशस्त्र दस्ते का हिस्सा थी.
ऑपरेशन खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया था. आईजी बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने साहस, अनुशासन और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया.- एसपी बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव
इलाके में अभी भी सघन सर्च ऑपरेशन जारी है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद पुलिस की ओर से पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी.