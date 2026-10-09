बिहारशरीफ जेल में गजब का खेल! जमानत सतीश को मिली, रिहा हो गया पिता का हमनाम कैदी, 7 दिन बाद खुली पोल
बिहारशरीफ जेल में बड़ी चूक हुई है. जिसे जमानत मिली वह जेल में ही बंद रहा और उसकी जगह दूसरा रिहा हो गया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 9, 2026 at 8:22 AM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा जिले की बिहारशरीफ मंडल कारा से ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने जेल प्रशासन की कैदी पहचान और रिहाई की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अदालत से जमानत एक कैदी को मिली, लेकिन जेल से बाहर दूसरा बंदी निकल गया. वजह बनी पिता और बेटे के नाम में समानता और कागजी प्रक्रिया में हुई चूक.
जमानत किसी को रिहाई किसी और की!
हैरानी की बात यह है कि जेल प्रशासन को पूरे सात दिनों तक इस गलती की भनक तक नहीं लगी. जब मामला खुला, तो हड़कंप मच गया. जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद कारा आईजी ने तीन जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है. जेल सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले की जड़ कैदियों के नाम और उनके पिता के नाम में उलझन है. अस्थावां थाना कांड संख्या 203/26 और 201/26 के आरोपित सतीश चौहान उर्फ सतीश बिंद बिहारशरीफ मंडल कारा में बंद था. वहीं, अस्थावां थाना कांड संख्या 362/25 का आरोपित चंद्रदीप चौहान उर्फ चंद्रदीप बिंद भी इसी जेल में बंद था.
दूसरे बंदी को जेल प्रशासन ने जमानत पर छोड़ा
जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, सतीश चौहान के पिता का नाम भी चंद्रदीप है. आरोप है कि इसी नाम के फेर में 24 सितंबर को जेल से रिहाई के दौरान ऐसी गड़बड़ी हुई कि जमानत पाने वाले सतीश की जगह दूसरे बंदी चंद्रदीप को जेल से बाहर जाने दिया गया. यानी जिस कैदी की रिहाई का आदेश था, वह जेल में ही बंद रहा और दूसरा बंदी बाहर निकल गया. जेल की सुरक्षा और दस्तावेजों की जांच में हुई इस चूक ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सात दिन तक जेल प्रशासन को नहीं लगी भनक
इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 24 सितंबर को हुई गलती का पता तत्काल नहीं चल सका. करीब एक सप्ताह तक जेल प्रशासन को यह जानकारी नहीं थी कि रिहाई के दौरान गलत कैदी बाहर चला गया है. एक अक्टूबर को सहायक प्रवेश शाखा के कक्षपाल नवीश कुमार की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ. तब पता चला कि जमानत पाने वाला सतीश चौहान अब भी जेल में बंद है, जबकि उसकी जगह दूसरा बंदी बाहर जा चुका है.
पहले गलत कैदी बाहर फिर सही कैदी की रिहाई
मामले का खुलासा होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू की गई. गड़बड़ी सामने आने के बाद दो अक्टूबर की सुबह जमानत पाने वाले वास्तविक कैदी सतीश चौहान को विधिवत जेल से रिहा किया गया. उधर, गलत पहचान के कारण जेल से बाहर निकले चंद्रदीप चौहान उर्फ बौना ने भी उसी दिन अदालत का रुख किया.
गलत तरीके से रिहा होने वाले बंदी का कोर्ट में सरेंडर
इस बीच, चंद्रदीप चौहान उर्फ बौना दोपहर करीब तीन बजे स्थानीय अदालत पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया. इस घटनाक्रम ने मामले को और गंभीर बना दिया. इस मामले का एक और अहम पहलू सामने आया है. सूत्रों के अनुसार, गलत तरीके से रिहा हुए चंद्रदीप उर्फ बौना के खिलाफ दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें से उसे केवल एक मामले में जमानत मिली थी, जबकि दूसरे मामले में उसकी जमानत लंबित थी. इसके बावजूद वह जेल से बाहर निकल गया. बाद में जब उसे दूसरे मामले में जमानत लंबित होने का एहसास हुआ, तो वह वापस अदालत पहुंच गया.
जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल
यह पहलू जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और गंभीर सवाल खड़े करता है. किसी बंदी की रिहाई से पहले क्या सभी संबंधित मामलों की स्थिति की ठीक से जांच की गई थी?. अगर जांच हुई थी, तो दूसरे मामले में राहत नहीं मिलने के बावजूद रिहाई कैसे हो गई?.
कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल की उच्चस्तरीय जांच की मांग
वहीं इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी. आवेदन में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और रिहाई की प्रक्रिया में हुई कथित लापरवाही की जांच कराने की मांग उठाई गई. मामला सिर्फ नाम की गलती तक सीमित नहीं है. कैदी की पहचान, अदालत के जमानत आदेश और अन्य लंबित मामलों की स्थिति की जांच जैसे कई स्तरों पर चूक की आशंका जताई जा रही है.
जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर जेल आईजी का एक्शन
मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहारशरीफ मंडल कारा के अधीक्षक ने संबंधित ड्यूटीकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा. कर्मियों के जवाब और प्रारंभिक जांच के आधार पर जेल अधीक्षक ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी. इसी रिपोर्ट के आधार पर जेल IG ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले तीन जेल कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मुख्यालय कारा प्रशासन का कहना है कि, ''जेल प्रशासन से चूक हुई है. जेल अधीक्षक की अनुसंशा पर तीन वार्डन को निलंबित किया गया है.''
ये भी पढ़ें-