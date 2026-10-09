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बिहारशरीफ जेल में गजब का खेल! जमानत सतीश को मिली, रिहा हो गया पिता का हमनाम कैदी, 7 दिन बाद खुली पोल

जमानत किसी को रिहाई किसी और की! ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा जिले की बिहारशरीफ मंडल कारा से ऐसी लापरवाही सामने आई है, जिसने जेल प्रशासन की कैदी पहचान और रिहाई की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अदालत से जमानत एक कैदी को मिली, लेकिन जेल से बाहर दूसरा बंदी निकल गया. वजह बनी पिता और बेटे के नाम में समानता और कागजी प्रक्रिया में हुई चूक.

जमानत किसी को रिहाई किसी और की!