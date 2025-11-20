ETV Bharat / bharat

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिहार की महिला की डूबने से मौत, ब्रह्म सरोवर की घटना से सब हैरान

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है जहां देश-विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं. वहीं गीता महोत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा ब्रह्म सरोवर पर हो गया है. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने आई शांति नाम की महिला की ब्रह्म सरोवर में डूबने से मौत हो गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ब्रह्म सरोवर के पानी में मिली महिला : कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के गोताखोर राजेश हुड्डा ने बताया कि हमारी एसडीआरएफ की टीम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान तैनात है और वो ब्रह्म सरोवर में समय-समय पर बोट में घूम कर मुआयना करती है. शाम के समय करीब 5 बजे उनकी टीम को ब्रह्म सरोवर के पूर्व की तरफ एक महिला ब्रह्म सरोवर के पानी में तैरती हुई दिखाई दी तो टीम ने उनको निकालकर तुरंत एंबुलेंस बुलाकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भेज दिया था जहां पर उसका इलाज किया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिहार की महिला की डूबने से मौत (Etv Bharat)

SDRF की स्पेशल टीम थी : कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीओ पंकज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान काफी पर्यटक ब्रह्म सरोवर पर आते हैं जिसको लेकर हमने SDRF की स्पेशल टीम तैनात की हुई है. हम समय-समय पर अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं कि सभी पर्यटक ब्रह्म सरोवर के पानी से दूर रहे लेकिन हादसा हो गया है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है.