अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिहार की महिला की डूबने से मौत, ब्रह्म सरोवर की घटना से सब हैरान

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान एक महिला की ब्रह्म सरोवर में डूबने से मौत हो गई है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिहार की महिला की डूबने से मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 9:12 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 9:24 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है जहां देश-विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं. वहीं गीता महोत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा ब्रह्म सरोवर पर हो गया है. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने आई शांति नाम की महिला की ब्रह्म सरोवर में डूबने से मौत हो गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ब्रह्म सरोवर के पानी में मिली महिला : कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के गोताखोर राजेश हुड्डा ने बताया कि हमारी एसडीआरएफ की टीम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान तैनात है और वो ब्रह्म सरोवर में समय-समय पर बोट में घूम कर मुआयना करती है. शाम के समय करीब 5 बजे उनकी टीम को ब्रह्म सरोवर के पूर्व की तरफ एक महिला ब्रह्म सरोवर के पानी में तैरती हुई दिखाई दी तो टीम ने उनको निकालकर तुरंत एंबुलेंस बुलाकर कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में भेज दिया था जहां पर उसका इलाज किया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बिहार की महिला की डूबने से मौत (Etv Bharat)

SDRF की स्पेशल टीम थी : कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीओ पंकज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान काफी पर्यटक ब्रह्म सरोवर पर आते हैं जिसको लेकर हमने SDRF की स्पेशल टीम तैनात की हुई है. हम समय-समय पर अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं कि सभी पर्यटक ब्रह्म सरोवर के पानी से दूर रहे लेकिन हादसा हो गया है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव (Etv Bharat)

बिहार की रहने वाली महिला : झांसा थाना के प्रभारी गुलाब सिंह ने बताया कि महिला की पहचान 42 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, लेकिन हाल ही में झांसा में किराए पर रह रही थी और परिवार मजदूरी का काम करता था. उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मौके पर पहुंची एंबुलेंस (Etv Bharat)
महिला की मौत (Etv Bharat)
पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई लाश (Etv Bharat)

Last Updated : November 20, 2025 at 9:24 PM IST

