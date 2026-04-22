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बिजली बिल जीरो... 30 साल की गारंटी.. बिहार की इस महिला के आविष्कार ने सबको चौंकाया

कैसे बना है प्यूरीफायर? : कारीगर अभय कुमार बताते हैं कि इस प्यूरीफायर को बनाने के लिए पहले लोहे का एक फ्रेम तैयार किया जाता है. इसके बाद उसमें गिट्टी, सीमेंट और बालू की परतें डाली जाती हैं. सबसे नीचे मोटी गिट्टी, उसके ऊपर छोटी गिट्टी, फिर बालू की परत और सबसे ऊपर पानी डाला जाता है.

"यह प्यूरीफायर करीब 30 वर्षों तक काम कर सकता है. इसकी संरचना बेहद सरल है, लेकिन प्रभावी है. इसमें एक बार में 14 लीटर पानी डाला जा सकता है, जो लगभग आधे घंटे में शुद्ध हो जाता है. अगर इसे लगातार 30 दिनों तक उपयोग नहीं किया जाए, तो इसके अंदर की बालू (रेत) को बदलना जरूरी होता है ताकि इसकी कार्यक्षमता बनी रहे."- वंदना शर्मा,बायोसैंड वाटर प्यूरीफायर, आविष्कारक

उत्तराखंड से ली ट्रेनिंग: वंदना शर्मा बताती हैं कि उन्होंने इस तकनीक की ट्रेनिंग उत्तराखंड में ली थी, जहां इस मॉडल को सराहना भी मिली. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इस फ्रेम को बनाना सीखा और पुरस्कार भी जीता. इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर लौटकर इसे स्थानीय स्तर पर शुरू किया. उनका उद्देश्य था कि कम लागत में लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सके.

इतनी है कीमत: इस देसी प्यूरीफायर की कीमत करीब 2000 रुपये रखी गई है, जो आम लोगों की पहुंच में है. इसकी बढ़ती मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे खरीदने के लिए लोग दूर-दूर से फकीरा चौक पहुंच रहे हैं. अब तक 356 से अधिक घरों में यह प्यूरीफायर लगाया जा चुका है.

बिना बिजली के चलने वाला प्यूरीफायर : वंदना शर्मा ने अपने संस्था के माध्यम से 'बायोसैंड वाटर प्यूरीफायर' का निर्माण शुरू किया है. यह पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से पानी को शुद्ध करता है और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं होती है. यही कारण है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है, जहां बिजली की समस्या आम बात है.

देसी तकनीक पर आधारित वाटर प्यूरीफायर: गर्मी के दिनों में शुद्ध पेयजल की जरूरत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी बड़ी आबादी साफ पानी से वंचित है. ऐसे हालात में मुजफ्फरपुर जिले के फकीरा चौक की रहने वाली वंदना शर्मा ने एक सराहनीय पहल करते हुए देसी तकनीक पर आधारित वाटर प्यूरीफायर तैयार किया है, जो लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

मुजफ्फरपुर: बिहार की बेटियों का हुनर अब घर की चौखट से निकलकर विज्ञान की चुनौतियों को मात दे रहा है. मुजफ्फरपुर की वंदना शर्मा ने अपने नवाचार से एक ऐसा 'बायोसैंड वाटर प्यूरीफायर' तैयार किया है, जो महज ₹2000 में अगले तीन दशक (30 साल) तक शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा. विस्तार से पढ़ें क्या है इस तकनीक के पीछे का विज्ञान और यह कैसे काम करता है.

"इस प्रक्रिया में पानी धीरे-धीरे छनकर नीचे आता है और प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है. इसमें एक पतला पाइप भी लगाया जाता है, जिससे साफ पानी बाहर निकलता है."- अभय कुमार,कारीगर

प्रति मिनट लगभग एक लीटर पानी शुद्ध: इस देसी प्यूरीफायर की क्षमता भी काफी बेहतर है. यह प्रति मिनट लगभग एक लीटर पानी शुद्ध करता है. एक दिन में करीब 84 लीटर पानी को साफ किया जा सकता है, जो एक परिवार की दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त है.

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WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 6,00,000 बच्चे गंदे पीने के पानी से जुड़ी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं. इसके अलावा, हर 3 में से 2 घर अभी भी अपने पीने के पानी को ट्रीट नहीं करते हैं और गांवों में पानी की सप्लाई का आधा हिस्सा, जहां भारत की 70% आबादी रहती है, रेगुलर तौर पर ज़हरीले बैक्टीरिया से खराब होता है.

बायोसैंड पानी को फिल्टर करने का आसान तरीका: बिहार के गांवों में, लोगों को खराब पानी के खतरों के बारे में पता नहीं है और उनके पास पीने का पानी पाने के लिए आसान तरीके भी नहीं हैं. बायोसैंड पानी को फिल्टर करने का एक आसान तरीका है, जिसमें पानी को साफ करने के लिए रेत, बजरी और जीवित माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है.

पानी साफ करने की प्रक्रिया: एक कॉम्पैक्ट, कंक्रीट या प्लास्टिक की बॉडी में तैयार रेत और बजरी की परतें भरी जाती हैं. ये परतें खराब पीने के पानी से पोथोजन और सस्पेंडेड सॉलिड को हटा देती हैं. रेत की परत के ऊपर 2 सेंटीमीटर पर बायोलेयर होता है, जो बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक कॉलोनी होती है जो पानी में मौजूद ज़्यादातर पैथोजन्स को खा जाती है.

बायोसैंड वाटर प्यूरीफायर बना ग्रामीण भारत की नई उम्मीद (ETV Bharat)

BSF प्रोजेक्ट के साथ ASS को सपोर्ट: अगस्त 2019 से, PPI ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर और कांटी ब्लॉक के 10 दूरदराज के गांवों में पीने के पानी की क्वालिटी की दिक्कतों को दूर करने के लिए BSF (Bio-Sand Filter) प्रोजेक्ट के साथ ASS (Aakansha Seva Sadan) को सपोर्ट किया है. यह प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के साथ तीन साल के आखिर तक 210 ग्रामीण घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचाने में मदद करता है.

क्या कहना है चिकित्सक का?: वरिष्ठ डॉक्टर ज्ञानेंदू कुमार ने बताया कि गंदा पानी पीने और नहाने से स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं. दूषित पानी पीने से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिश और फूड प्वाइजनिंग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

"दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी पेट व आंतों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और कमजोरी होती है. लंबे समय तक गंदा पानी पीने से किडनी, लीवर और पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है."- ज्ञानेंदू कुमार,वरिष्ठ डॉक्टर

अब तक 356 से अधिक घरों में लगा प्यूरीफायर (ETV Bharat)

वंदना शर्मा ने साबित कर दिखाया है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा करोड़ों का बजट या बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है. कभी-कभी छोटा सा 'जुगाड़' और दूसरों की सेवा करने का सच्चा जज्बा ही हजारों जिंदगियों को बीमारियों से बचाने के लिए काफी होता है.

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ग्रामीण भारत की नई उम्मीद: मुजफ्फरपुर के फकीरा चौक से निकली यह जल क्रांति उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है, जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं. वंदना का बायो सैंड वाटर प्यूरीफायर सिर्फ एक फिल्टर नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक नई उम्मीद है.

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