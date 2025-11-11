ETV Bharat / bharat

'बिहार अब जंगलराज नहीं चाहता', एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले BJP प्रवक्ता आरपी सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह से ईटीवा भारत से दावा किया कि एनडीए की लहर बरकरार रहेगी.

RP SIngh
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: बिहार चुनाव मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे NDA को बढ़त दे रहे हैं. एग्जिट पोल की रुझानों के चलते सियासी घमासान तेज हो गया है. अगर चुनाव में एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार दसवीं बार सीएम बन सकते हैं.

एक्जिट पोल और सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को एक बार फिर 2020 जैसी हार मिल सकती है और जन सुराज का सपना भी अधूरा रह सकता है, लेकिन याद रखें एग्जिट पोल केवल रुझान हैं—अंतिम फैसला 14 नवंबर मतगणना के बाद होगा.

इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह से ईटीवा भारत से दावा किया कि एनडीए की लहर बरकरार रहेगी. बिहार की जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र की ताकत दिखाई है. एक्जिट पोल की रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से एनडीए की शानदार जीत बता रहे हैं. बिहार की जनता ने विकास, शांति और सुशासन के पक्ष में वोट दिया है.

'रामराज चाहता है बिहार'
उन्होंने कहा कि विपक्ष का वोट चोरी और SIR पर हंगामा बेकार साबित हो गया.सिंह ने आगे कहा कि एनडीए 150 से अधिक सीटें जीतेगा और तेजस्वी यादव की 'परिवर्तन' की बातें खोखली साबित होगीं. बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन उच्च मतदान ने उनकी साजिशों को नाकाम कर दिया. बिहार अब जंगलराज नहीं, रामराज चाहता है. उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

ईटीवी भारत से बात करते भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह (ETV Bharat)

वहीं, विपक्ष एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कह रहा कि असली परिणाम 14 नवंबर को आएंगे और ये एक्जिट पोल्स भाजपा के प्रायोजित हैं. जनता का वोट महागठबंधन के पक्ष में है.

जेडीयू के प्रदर्शन में सुधार
एग्जिट पोल बताते हैं कि एनडीए को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मजबूत समर्थन मिला है. जेडीयू को भी 2020 से बेहतर सीटें मिलने की बढ़त दिखाई जा रही है. भाजपा को 70-80 सीटें, आरजेडी को 60-70. सीमांचल, मगध और कोसी क्षेत्रों में एनडीए का दबदबा दिखाया गया है.

अगर सर्वे और एक्जिट पोल के नतीजे देखें तो तेजस्वी यादव की सीएम महत्वाकांक्षा को झटका लग सकता है, जबकि नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी तय लग रही है.सर्वे में दिखाई जा रहे एनडीए की जीत से नीतीश कुमार दसवीं बार सीएम बन सकते हैं, जबकि भाजपा का प्रभाव और बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें- Bihar election 2025: सामने आए एग्जिट पोल, बनेगी इनकी सरकार

TAGGED:

RP SINGH ON EXIT POLL RESULTS
RP SINGH ON EXIT POLL
BIHAR EXIT POLL 2025
BIHAR
EXIT POLL RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.