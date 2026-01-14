ETV Bharat / bharat

'हाथ में दही और सिर पे लाई की मोटरी'.. दही-चूड़ा पर बेटी से मिलने ऐसे पहुंचा पिता

मकर संक्रांति पर बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के ससुराल चूड़ा-दही लेकर पहुंचा. इस तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया. जानिए क्यों?.

दही-चूड़ा पर बेटी से मिलने ऐसे पहुंचा पिता (सौ. सोशल मीडिया रोहित)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 6:18 PM IST

वैशाली: देशभर में आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. मकर संक्रांति पर बहू और बेटियों को उनके घर से तिल, लाई, चूड़ा-दही और उपहार का बेसब्री से इंतजार रहता है. बेटियां शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वो कहीं भी रहें, फिक्रमंद उनके माता-पिता उन्हें 'खिचड़ी' या 'जड़ाऊर' जरूर भेजते हैं. वर्षों से चली आ रही इस परंपरा की एक तस्वीर बिहार के वैशाली जिले से सामने आई हैं.

बेटी का प्यार और रिश्तों को निभाने की कोशिश : बिहार की इस तस्वीर ने हर किसी को भावुक कर दिया है. कई लोगों ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, ''एक बाप बस अपनी बेटी से मिलने निकला है, वो भी पैदल. बिहार की मिट्टी, संस्कार और बाप-बेटी का अनमोल रिश्ता.''

दही-चूड़ा पर बेटी से मिलने ऐसे पहुंचा पिता (सौ. सोशल मीडिया रोहित)

बिहार की यह तस्वीर भावुक कर देगी : यह मामला बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा का बताया जा रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिता अपने माथा पर चूड़ा और लाय की गठरी और हाथ में दही लेकर बेटी की घर जा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

यह आखिरी पीढ़ी है, जो परंपरा निभा रही : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैरोडी अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें एक बुजुर्ग पिता अपने सिर पर चूड़ा की गठरी और हाथ में दही लिए अपनी बेटी के ससुराल जा रहा है. यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, ''यह आख़िरी पीढ़ी है जो इस तरह से परंपरा को निभा रही है.''

''यह आख़िरी पीढ़ी है जो इस तरह से परंपरा को निभा रही हैं, बिहार के वैशाली ज़िले के जंदाहा (लक्ष्मणपुर) की ये तस्वीर भावुक कर रही हैं लोगो को एक बाबा बहुत दूर से पैदल ही अपनी बेटी के ससुराल मकर संक्रांति का दही और चूड़ा का मोटरी माथा पर लिए आ रहे है ये सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है उम्मीद है आगे भी ये परंपरा क़ायम रहे जिसकी ज़िम्मेदारी हम सभी की है''

'एक बाप, बस अपनी बेटी से मिलने निकला है' : राजगुरु नाम के एक यूजर ने लिखा- आपको मालूम है बिहार में प्यार शब्दों से नहीं, कदमों से नापा जाता है मकर संक्रांति की ठंडी सुबह, कंधे पर झोला, हाथ में दही-चूड़ा और सर पे लाई की मोटरी. एक बाप, बस अपनी बेटी से मिलने निकला है पैदल. न कोई दिखावा, न कोई शिकायत. हर कदम में सिर्फ़ प्यार है, हर सांस में जिम्मेदारी. बेटी के घर जाते हुए उसकी आंखों में खुशी है, और दिल में वही पुरानी चिंता, कि मेरी बिटिया खुश तो है न?

किसी ने चुपचाप इस पल को कैमरे में कैद कर लिया, और देखते-देखते ये वीडियो वायरल हो गई. लोगों ने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, उन्होंने बिहार की मिट्टी, संस्कार और बाप-बेटी का अनमोल रिश्ता महसूस किया. यही है बिहार की असली खूबसूरती, जहां परंपरा, प्यार और अपनापन आज भी ज़िंदा है. यही है असली बिहार?

'जब तक मां बाप-जिंदा.. तब तक हर त्योहार..' : बिहार के छपरा जिले के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, ''10 किलोमीटर पैदल दही चूड़ा का मोटरी लेकर बेटी के ससुराल जाते हुए बाबा. बिहार में जब तक मां बाप जिंदा रहते हैं तब तक हर त्योहार पर अपने बेटी के ससुराल समान भेजते हैं. ''

समीर नाम के एक यूजर ने लिखा- ''आज हर इंसान शहर में रहकर शहरी कल्चर जीवन जी रहा है. आज इन बाबा से सीखना चाहिए और इन सभी रीति रिवाज को ऐसे ही आगे लेकर चलना चाहिए तभी हमारी संस्कृति आगे जाएगी.''

नूर ने लिखा- ''हां यही है असली बिहार जहां प्यार शब्दों से नहीं कदमों और जिम्मेदारी से साबित होता है, हमारे बिहार की इस खूबसूरती का कोई शहर मुकाबला नही कर सकता है.''

चूड़ा दही पर क्या है परंपरा? : बिहार के दरभंगा जिले के राघव झा, जिनकी शादी इसी साल डॉ. रौशनी कुमारी से हुईं. वे बताते हैं कि मिथिलांचल में मकर संक्रांति के अवसर पर नवविवाहित जोड़े के ससुराल से आने वाले "भार" (उपहारों) की भी परंपरा है. मकर संक्रांति के दिन पहले लड़के पक्ष से लड़की के लिए खास उपहार दिया जाता है. वहीं लड़की पक्ष की ओर से पिता या भाई भी 'भार' लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते है, जिसे मिथिलांचल की भाषा में 'जड़ाऊर' कहा जाता हैं.

राघव झा और डॉ. रौशनी (ETV Bharat)

''गरम कपड़ा, दही चूड़ा, तिलकुट, तिलवा, लाई और मिठाई भेजा जाता है. यह पुरानी परंपरा हैं जो अभी भी हम लोगों को परिवार से जोड़ने के लिए रस्म निभाई जाती हैं. पिता या भाई अपनी बेटी के ससुराल भार लेकर आते हैं.'' - डॉ. रौशनी, नव विवाहित

