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Explainer : बिहार के गांवों में टैक्स की नई व्यवस्था, क्या हर ग्रामीण को देना होगा शुल्क? समझिए पूरा मामला

किसे कितना टैक्स देना पड़ सकता है? : सरकार की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग शुल्क प्रस्तावित हैं. अर्धनिर्मित पक्के मकान पर 50 रुपये सालाना देने होंगे, जबकि पक्के मकान पर 100 रुपये सालाना.

होल्डिंग टैक्स क्या होता है? : होल्डिंग टैक्स का मतलब किसी मकान या संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर होता है. शहरों में नगर निकाय लंबे समय से इस तरह का टैक्स वसूलते हैं, लेकिन अब इसी व्यवस्था को पंचायत क्षेत्रों तक बढ़ाने की तैयारी की गई है. यानी गांव में बने मकानों और कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित श्रेणी के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है.

क्या है सरकार का नया फैसला? : बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नई टैक्स व्यवस्था का रास्ता साफ कर दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद पंचायतें अब अपने क्षेत्र में स्थित आवासीय मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य स्थानीय गतिविधियों पर निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स और शुल्क वसूल सकेंगी. अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की आय का बड़ा हिस्सा सरकारी अनुदान पर निर्भर था. सरकार का मानना है कि यदि पंचायतों के पास अपना राजस्व होगा तो वे सड़क, सफाई, पेयजल और स्थानीय विकास कार्यों पर अधिक खर्च कर सकेंगी.

किन-किन लोगों को देना होगा टैक्स : सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों को विकास कार्यों के लिए अपना राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी. वहीं विपक्ष इसे ग्रामीणों पर नया आर्थिक बोझ बताते हुए सरकार को घेर रहा है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन लोगों को टैक्स देना होगा, कितना देना होगा और क्या गरीब परिवारों को इससे छूट मिलेगी.

नए नियम से क्या-क्या बदला? : दरअसल, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. राज्य कैबिनेट ने 'ग्राम पंचायत टैक्स, रेट्स एंड फीस रूल्स-2026' को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा.

गरीब परिवारों को होल्डिंग टैक्स की टेंशन : बिहार में धर्मेन्द्र जैसे लाखों गरीब परिवार हैं जो कि कच्चे मकान में रहते हैं और किसी तरह से गुजर-बसर करते हैं. सवाल ये है कि क्या धर्मेन्द्र जैसे लोगों को अपने कच्चे मकान पर भी टैक्स चुकाना होगा? या सरकार ने कोई अलग ही व्यवस्था कर रखी है? इस खबर में हम बताएंगे कि नए नियम के तहत ग्राम पंचायत किससे और कितना टैक्स वसूलेगी.

पटना : ''देहात में टैक्स की व्यवस्था नहीं लागू होनी चाहिए, यहां गरीब लोग रहते हैं कहां से पैसे लाएंगे..?'' नालंदा के धर्मेन्द्र कुमार बेहद गरीब परिवार से हैं. गांव में टैक्स वसूली को लेकर उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन उम्मीद नहीं है कि सरकार उनकी सुनेगी. धर्मेन्द्र का गांव में कच्चा मकान है. दो टूक कहते हैं कि गन्ने का जूस बेचकर परिवार चलाते हैं, हमारे लिए टैक्स दे पाना संभव नहीं है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पर भी टैक्स? : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान पर 25 रुपये सालाना, गांव के पेट्रोल पंप पर 5000 रुपये सालाना, गैस एजेंसी पर 5000 रुपये सालाना और सिनेमा हॉल पर 5000 रुपये सालाना चुकाना होगा. इसके अलावा पेयजल आपूर्ति और सफाई जैसी सुविधाओं के लिए 30-30 रुपये प्रति माह शुल्क लिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या गरीबों को भी देना होगा टैक्स?: यही इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. सरकार का कहना है कि गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि कच्चे मकानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने यह भी कहा कि गरीब परिवारों का टैक्स सरकार स्वयं जमा करेगी. यानी सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य गरीबों से राजस्व जुटाना नहीं बल्कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

गांव से कितनी कमाई का अनुमान? : बिहार में 45 हजार से अधिक राजस्व गांव हैं. सरकार का अनुमान है कि नई ग्रामीण टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को करीब 1300 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है. सरकार का मानना है कि इससे पंचायतें अपने स्तर पर विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सकेंगी और स्थानीय सुविधाओं में सुधार होगा.

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क्या कई स्तर पर टैक्स देना पड़ेगा? : नई व्यवस्था के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि भविष्य में एक व्यक्ति पर अलग-अलग स्तर पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है. वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलती हैं. अब ग्राम पंचायतों को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया जा रहा है. भविष्य में पंचायत समिति और जिला परिषद को भी अधिकार मिलने की चर्चा है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक ही व्यक्ति को अलग-अलग स्तर पर शुल्क देना पड़ सकता है. हालांकि इस व्यवस्था का अंतिम स्वरूप सरकार द्वारा जारी नियमों के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा.

किन लोगों पर लग सकता है टैक्स? : नई व्यवस्था के तहत स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की गतिविधियों को भी शुल्क के दायरे में लाने की चर्चा है. इनमें ढेला, खोमचा, रेडी, टमटम, रिक्शा, बैलगाड़ी, हाथगाड़ी चलाने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, धोबी, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, पंखा मिस्त्री, अन्य कारीगर, सब्जी एवं फल विक्रेता, दूध विक्रेता और मछली बेचने वालों जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं. हालांकि इन सभी श्रेणियों पर अंतिम निर्णय संबंधित नियम लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

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यहीं से शुरू हुआ विवाद : सरकार के फैसले के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. विपक्ष का कहना है कि बिहार की अधिकांश आबादी खेती और मजदूरी पर निर्भर है. ऐसे में गांव के लोगों पर नया टैक्स लगाना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है. दूसरी ओर सरकार का कहना है कि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं? : अर्थशास्त्री डॉ. विद्यार्थी विकास का कहना है कि वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत बताई गई थी. कई विकसित देशों में स्थानीय निकाय अपने खर्च का बड़ा हिस्सा स्थानीय करों से पूरा करते हैं. बिहार की आर्थिक स्थिति विकसित देशों से बिल्कुल अलग है. यहां ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है. बड़ी संख्या में परिवार सीमित आय पर जीवनयापन कर रहे हैं. ऐसे में टैक्स लगाने से पहले गरीब परिवारों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है.

गांव के कच्चे मकान पर बिहार में कितना देना होगा टैक्स (ETV Bharat)

'बिहार की पर कैपिटा इनकम काफी कम' : डॉ विद्यार्थी विकास ने बताया कि जर्मनी जैसे देश की पर कैपिटा इनकम 50 लाख रुपए है, जबकि बिहार के गांव में पर कैपिटा इनकम 6000 के आसपास है, लोग बमुश्किल 200 से ₹300 रोज कमा पाते हैं. गांव की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम ₹3000 महीना के आसपास है. जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 34% परिवारों का पर मंथ इनकम 6000 से कम है.

''बिहार में 65% परिवारों का मासिक आय ₹10000 से कम है. ऐसी स्थिति में सरकार टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. एक और जहां बिहार की गरीब जनता पर बोझ बढ़ेगा वहीं इससे आने वाला टैक्स उस अनुपात में बेहद कम होने वाला है. सरकार अगर बहुत सख्त टैक्स लगाएगी तो 200 से 300 करोड़ आएंगे.''- डॉ विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

गांव के कच्चे-पक्के मकान पर बिहार में कितना देना होगा टैक्स (ETV Bharat)

'गांवों में टैक्स लगाना आसान नहीं' : राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का भी मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में गांवों पर अतिरिक्त टैक्स लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और सीमित आय के बीच सरकार को इस पूरे मसले पर संतुलित फैसला लेना चाहिए.

''वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के लिए गांव पर टैक्स लगाना आसान नहीं होगा. देश के अंदर जहां एक और युवा आंदोलन कर रहे हैं वहीं महंगाई के चलते आम लोग कराह रहे हैं. गांव के लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उन पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित फैसला नहीं प्रतीत होता है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को पूरे मसले पर विचार करना चाहिए.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विश्लेषक

कच्चे मकान पर भी देना होगा टैक्स? (ETV Bharat)

नई टैक्स व्यवस्था से पंचायतों मिलेगी मजबूती : बिहार सरकार का दावा है कि नई टैक्स व्यवस्था पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और स्थानीय विकास को गति मिलेगी. वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की चिंता यह है कि यदि नियमों को सावधानी से लागू नहीं किया गया तो इसका असर सीधे ग्रामीण परिवारों की जेब पर पड़ सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम नियम लागू होने के बाद किन परिवारों को छूट मिलेगी, किन पर टैक्स लागू होगा और पंचायतों को मिले नए अधिकार ग्रामीण विकास का माध्यम बनेंगे या फिर राजनीतिक विवाद का नया मुद्दा.

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