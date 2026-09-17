बिहार में UPI से ₹70000 करोड़ का बिजनेस, ₹2000 से ऊपर MDR लगने से क्या फिर लौटेगा 'कैश' ट्रेंड?
UPI के इस्तेमाल में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल है लेकिन क्या 0.4% MDR के बढ़ने से बिहार में असर पडे़गा? रिपोर्ट- डॉ रंजीत
Published : September 17, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 9:03 PM IST
पटना : बिहार में डिजिटल भुगतान की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है. शहरों के बड़े शोरूम से लेकर गांव की छोटी किराना दुकान, सब्जी का ठेला-खोमचा, चाय की दुकान, मेडिकल स्टोर और स्थानीय सेवाओं तक QR कोड दिखाई देने लगा है. नकदी के साथ-साथ मोबाइल से भुगतान अब रोजमर्रा की खरीदारी का सामान्य हिस्सा बन चुका है.
राष्ट्रीय स्तर पर UPI का आकार भी लगातार बढ़ रहा है. NPCI के मुताबिक जून 2026 में देश में 22.72 अरब UPI ट्रांजैक्शन हुए और इनका कुल मूल्य करीब ₹28.92 लाख करोड़ रहा. अगस्त 2026 में वॉल्यूम बढ़कर 24.51 अरब और वैल्यू करीब ₹29.82 लाख करोड़ पहुंच गई.
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लेकिन इसी डिजिटल भुगतान व्यवस्था में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है. 15 अक्टूबर 2026 से ₹2000 से अधिक के कुछ मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% MDR लागू होगा. इसके बाद बिहार जैसे बड़े और कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में छोटे-बड़े कारोबारियों के सामने लागत और डिजिटल भुगतान को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.
बिहार में 50 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन
NPCI के जून 2026 के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 50.28 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए. इनका कुल मूल्य लगभग ₹70,130.89 करोड़ रहा. राष्ट्रीय UPI वॉल्यूम में बिहार की हिस्सेदारी करीब 2.21%, जबकि ट्रांजैक्शन वैल्यू में करीब 2.42% रही.
यानी एक महीने में बिहार से UPI के जरिए औसतन करीब ₹70 हजार करोड़ का डिजिटल भुगतान हुआ. प्रति ट्रांजैक्शन औसत रकम निकालें तो यह लगभग ₹1,395 बैठती है. यह आंकड़ा बताता है कि बिहार में UPI का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत छोटे और रोजमर्रा के भुगतानों से जुड़ा है.
प्रति व्यक्ति तस्वीर अलग क्यों दिखाई देती है?
बिहार की बड़ी आबादी के कारण कुल ट्रांजैक्शन की संख्या काफी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन प्रति व्यक्ति इस्तेमाल की तस्वीर अलग है. नवंबर 2025 तक उपलब्ध विश्लेषणों में बिहार में एक व्यक्ति के औसतन चार से कम UPI ट्रांजैक्शन प्रति माह दर्ज किए गए थे. उसी विश्लेषण में दिल्ली, गोवा, तेलंगाना और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपयोग कई गुना अधिक था.
इसका मतलब यह है कि बिहार में UPI की कुल मात्रा बड़ी होने के बावजूद डिजिटल भुगतान की गहराई अभी राष्ट्रीय स्तर के कई विकसित डिजिटल बाजारों जैसी नहीं है. बड़े पैमाने पर आबादी और तेजी से बढ़ता QR आधारित भुगतान बिहार को कुल वॉल्यूम में ऊपर लाते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति उपयोग अभी अपेक्षाकृत कम है.
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बिहार में एक व्यक्ति का औसत UPI भुगतान कितना?
जून 2026 के बिहार के लगभग ₹70130.89 करोड़ के UPI मूल्य को करीब 13.1 करोड़ की आबादी से तुलना करें तो महीने का औसत लगभग ₹5,350 प्रति व्यक्ति बैठता है. इसे सालाना आधार पर सरल रूप से देखें तो करीब ₹64 हजार से ₹65 हजार प्रति व्यक्ति का UPI लेनदेन मूल्य बनता है. जो कि राष्ट्रीय सालाना औसत 1.36लाख से काफी नीचे है.
देश के टॉप-10 UPI राज्यों में बिहार
जून 2026 के राज्यवार डेटा में बिहार 10वें स्थान पर रहा. सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र में हुए. इसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान रहा. दक्षिण और पश्चिम भारत के कई राज्यों में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल ज्यादा गहरा है, जबकि बिहार में कुल वॉल्यूम आबादी और बढ़ते डिजिटल अपनाने के कारण बड़ा है.
देश में UPI के टॉप-10 राज्य कौन से?
जून 2026 के राज्यवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर टॉप-10 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर था. उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना रहे. बिहार दसवें स्थान पर रहा. बिहार में 50.28 करोड़ यूपीआई से ट्रांजेक्शन हुए.
सिर्फ संख्या नहीं, UPI से कितने रुपये घूम रहे हैं?
बिहार के लिए जून का ₹70,130.89 करोड़ का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि डिजिटल भुगतान अब केवल छोटे किराना भुगतान तक सीमित नहीं है. दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जून में UPI का कुल मूल्य ₹28.92 लाख करोड़ था.
जून के आंकड़े में बिहार की हिस्सेदारी ट्रांजैक्शन संख्या के मुकाबले वैल्यू में थोड़ी ज्यादा रही. इसका अर्थ है कि बिहार के औसत UPI भुगतान का आकार राष्ट्रीय औसत से बहुत अलग नहीं है, लेकिन कुल डिजिटल भुगतान का पैमाना अभी देश के बड़े डिजिटल बाजारों से काफी छोटा है.
बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज के लिए UPI?
UPI का इस्तेमाल अब केवल दोस्तों को पैसे भेजने या मोबाइल रिचार्ज तक सीमित नहीं है. किराना और सुपरमार्केट, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल स्टोर, बेकरी और डेयरी जैसी श्रेणियों में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है.
देश में सबसे ज्यादा UPI पेमेंट की कहां-कहां मर्चेंट केटेगरी?
NPCI-आधारित अगस्त 2026 के मर्चेंट कैटेगरी डेटा में ग्रोसरी और सुपरमार्केट सबसे बड़े UPI मर्चेंट कैटेगरी में रहे. इसमें तकरीबन 400 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए. इसके बाद फास्ट फूड एवं रोस्टोरेंट्स में 152 करोड़ भुगतान किए गए. होटल और रेस्टोरेंट जैसी श्रेणियों में भी 130 करोड़ यूपीआई पेमेंट किए गए.
UPI में P2M और P2P का अंतर समझना जरूरी
UPI के कुल ट्रांजैक्शन को ब्रॉड तरीके दो हिस्सों में देखा जाता है, एक P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान और दूसरा P2M यानी ग्राहक से व्यापारी को भुगतान. अगस्त 2026 में कुल UPI वॉल्यूम में करीब 63.3% हिस्सेदारी P2M की थी, जबकि करीब 36.7% P2P की. लेकिन रकम के मामले में तस्वीर उलट थी.
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UPI ट्रांजैक्शन के MDR चार्ज पर सरकार का दावा
कुल वैल्यू में P2P की हिस्सेदारी लगभग 70% और P2M की करीब 30% रही. यही अंतर नए MDR को समझने के लिए सबसे अहम है, क्योंकि नया शुल्क P2P पर नहीं बल्कि निर्धारित P2M भुगतान पर लागू होगा. सरकार भी चाहती है कि लोग इस पक्ष को समझें. क्योंकि P2M को पर्सन टू पर्सन कैटेगरी के साथ जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश हो सकती है.
नया UPI चार्ज क्या है और कब से लागू होगा?
15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू किया जाएगा. इसे UPI टैक्स कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है. MDR एक मर्चेंट साइड फीस है, जिसे भुगतान प्रणाली के विभिन्न हिस्सेदारों के बीच बांटा जाता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि यह सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स नहीं है.
P2P सभी UPI भुगतान रहेगा FREE
₹2000 तक के मर्चेंट पेमेंट और सभी P2P भुगदान मुफ्त रहेंगे. सरकार के मुताबिक करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन नए MDR से प्रभावित नहीं होंगे. जबकि छोटे कारोबारियों के लिए भी 'शून्य MDR' व्यवस्था के तहत राहत का प्रावधान रखा गया है.
0.4% MDR का हिसाब कितना बनेगा?
मसलन किसी पात्र व्यापारी को ₹10000 का UPI भुगतान मिलता है तो 0.4% की दर से MDR ₹40 होगा. यह 40 रुपए व्यापारी से लिए NPCI लेगा न कि ग्राहक से. ₹50000 पर यह रकम ₹200 और ₹75000 पर ₹300 बनेगी. ₹75000 से ऊपर जाने पर भी अधिकतम MDR ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रहेगा. कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए अलग फ्लैट MDR व्यवस्था भी रखी गई है. रेल, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी कुछ श्रेणियों में ₹2000 से ऊपर के भुगतान पर ₹5 की फ्लैट फीस का प्रावधान बताया गया है.
Empowering your everyday transactions for a smarter tomorrow. Here are the daily stats for 16th September 2026. #AePS… pic.twitter.com/CTUmOyGrtr— NPCI (@NPCI_NPCI) September 17, 2026
क्या ग्राहक से सीधे यह पैसा लिया जाएगा?
नई व्यवस्था में MDR का दायित्व मर्चेंट साइड पर रखा गया है. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि इस शुल्क को सीधे ग्राहक पर UPI पेमेंट चार्ज के रूप में न डाला जाए. हालांकि कारोबारियों की चिंता यह है कि अगर उनकी लागत बढ़ती है तो वे अपने उत्पाद या सेवा की कीमत में अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर शामिल कर सकते हैं. यह संभावित कारोबारी प्रतिक्रिया है, कोई तय परिणाम नहीं.
बिहार में कितने लोगों पर असर पड़ेगा?
इस सवाल का सटीक जवाब अभी उपलब्ध आंकड़ों से नहीं निकाला जा सकता. बिहार में जून 2026 में 50.28 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन NPCI के सार्वजनिक राज्यवार आंकड़े यह नहीं बताते कि इनमें से कितने भुगतान ₹2,000 से ऊपर के पात्र P2M ट्रांजैक्शन थे और उनमें कितने अलग-अलग व्यक्ति शामिल थे. इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में मर्चेंट पेमेंट का बड़ा आधार है और नई व्यवस्था का प्रभाव उन्हीं पात्र मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर पड़ सकता है जो ₹2,000 की सीमा से ऊपर हैं.
''सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है. पहले सरकार ने पूरी व्यवस्था को कैशलेस किया और जब कैशलेस हो गया तो चार्ज लगाया जा रहा है. हम लोगों को यह लगता है कि भविष्य में इसे धीरे-धीरे और भी बढ़ाया जाएगा और अल्टीमेटली यह बोझ आम लोगों पर बढ़ेगा. दुकानदार पर जो टैक्स लगाने की बात कही जा रही है वह अंततः ग्राहकों पर बोझ डालेंगे.''- केके यादव, सीनियर सिटीजन
बिहार में UPI का इस्तेमाल बढ़ने की वजह क्या है?
बिहार में डिजिटल भुगतान के विस्तार के पीछे मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंकिंग पहुंच और QR आधारित भुगतान का आसान होना प्रमुख कारण हैं. गांव और छोटे कस्बों में भी व्यापारी अब ग्राहक से नकद के अलावा मोबाइल भुगतान स्वीकार करते हैं.
युवा आबादी और सस्ते मोबाइल डेटा ने भी इस बदलाव को गति दी है. किराना दुकानदार से लेकर मेडिकल स्टोर और स्थानीय सेवा प्रदाता तक QR कोड से भुगतान लेने लगे हैं. यही वजह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति UPI उपयोग दर भले कुछ राज्यों से कम हो, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम उसे देश के टॉप-10 राज्यों में रखता है.
बिहार में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच कितनी है?
TRAI के आंकड़े डिजिटल भुगतान की संभावनाओं को समझने में अहम हैं. अप्रैल 2024 के आंकड़ों में बिहार सर्किल में करीब 9.59 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता दर्ज किए गए थे. ताजा जून 2026 के TRAI डेटा में बिहार की टेली-डेंसिटी करीब 63.95% रही.
देश में UPI यूजर्स की संख्या कितनी पहुंची?
केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 2026 में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक जून 2026 तक UPI प्लेटफॉर्म पर करीब 55.49 करोड़ यूजर्स शामिल हो चुके थे. FY 2025-26 में UPI के जरिए 24,161.69 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹314.23 लाख करोड़ रही. यह आंकड़ा बताता है कि UPI अब सिर्फ महानगरों की सुविधा नहीं रह गया है. छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान नेटवर्क का विस्तार हुआ है.
बिहार में UPI की रफ्तार पर सवाल भी उठे
हालांकि कुल संख्या बड़ी है, लेकिन बिहार के UPI उपयोग में हालिया उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला है. जुलाई 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में बिहार का UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू शेयर 3.91% बताया गया था, जो मई 2026 में 2.43% रह गया. रिपोर्ट में मई 2026 की वैल्यू करीब ₹73,443 करोड़ बताई गई थी.
साइबर फ्रॉड भी UPI के इस्तेमाल की बड़ी चुनौती
डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर धोखाधड़ी का जोखिम भी चर्चा में आया है. फर्जी QR कोड, गलत लिंक, स्क्रीन शेयरिंग और ठगी वाले कॉल के जरिए होने वाले फ्रॉड के कारण कुछ ग्राहक बड़े भुगतान में अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं.
बिहार के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भी UPI स्कैनर और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सतर्कता बढ़ने की बात कही है. ऐसे में डिजिटल भुगतान का विस्तार केवल नेटवर्क और स्मार्टफोन से नहीं, बल्कि भरोसे और साइबर सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है.
'सरकार वापस ले फैसला'
CAIT यानी 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी कहते हैं कि केंद्र सरकार का यह फैसला पूरे तौर पर व्यवसाइयों के हितों के खिलाफ है. वाणिज्य और व्यापार कैशलेस की वजह से सुगम थी, लेकिन MDR का बोझ बढ़ाया जाएगा तो व्यवसायी फिर से पहले की व्यवस्था को अपनाने के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने कहा कि व्यापारी फिर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन व्यवसाय करेंगे. हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार तत्काल इस फैसले को वापस ले, ताकि बिहार जैसे गरीब राज्यों पर इसका असर न पड़े.
"सरकार का ये फैसला व्यवसाइयों के खिलाफ है. हम सरकार से मांग करते हैं कि अपने फैसले को वापस ले. MDR का बोझ बढ़ाया जाएगा तो व्यापारी फिर से पहले जैसी कैश व्यवस्था को अपनाने पर बाध्य होंगे. ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में व्यापार करेंगे. हमारी फिर से गुजारिश है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले ताकि बिहार जैसे गरीब राज्यों पर इसका असर न पड़े."- कमल नोपाली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, CAIT
व्यापारी क्यों जता रहे हैं चिंता?
व्यापारियों की मुख्य चिंता बड़े मर्चेंट पेमेंट पर आने वाली अतिरिक्त लागत को लेकर है. खासकर कम मार्जिन वाले कारोबार में हर लेनदेन की लागत महत्वपूर्ण हो सकती है. व्यापारी संगठनों का कहना है कि अगर ग्राहक का भुगतान ₹2,000 से ऊपर जाता है तो MDR उनके मार्जिन को प्रभावित कर सकता है. कुछ कारोबारी नकद भुगतान को फिर से ज्यादा महत्व देने की बात कर रहे हैं.
क्या कहते हैं अर्थशास्त्री?
बिहार में UPI से ₹70,000 करोड़ के बड़े कारोबार के बीच ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू होना एक बड़ा बदलाव है. पटना विश्वविद्यालय के जाने-माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अविरल पांडे का मानना है कि इस व्यवस्था से सालाना ₹15,000 करोड़ से लेकर ₹20,000 करोड़ तक का राजस्व बनेगा. यह सरकार का टैक्स नहीं है, बल्कि डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव की लागत निकालने के लिए बैंकों और वॉलेट कंपनियों के बीच बटने वाला शुल्क है.
''₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होना भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल में एक महत्वपूर्ण बदलाव है. इससे सालाना लगभग ₹15,000 करोड़ का राजस्व बनने का अनुमान है, जबकि कुछ अनुमानों में यह आगे चलकर ₹16,00-20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है. MDR सरकार द्वारा टैक्स नहीं है.''- प्रोफेसर अविरल पांडे, अर्थशास्त्री, पटना विश्वविद्यालय
'कहीं नकद व्यापार की ओर न लौट जाए व्यापारी'
डॉ. पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि असली सवाल इस लागत के अंतिम बोझ का है. बड़े कारोबारी तो इसे झेल लेंगे, लेकिन कम मुनाफे वाले छोटे व्यापारियों के लिए यह 0.4% की कटौती भारी पड़ सकती है. ऐसे में आशंका है कि बाजार कहीं फिर से नकद की तरफ न लौट जाए. डिजिटल इंडिया को टिकाऊ बनाने के लिए सुरक्षा जरूरी है, लेकिन UPI की सबसे बड़ी यूएसपी यानी उसकी मुफ्त सुविधा और व्यापक पहुंच कमजोर नहीं होनी चाहिए.
''इस फैसले का आकलन केवल इससे होने वाली अतिरिक्त आय से नहीं, बल्कि व्यापारियों के लाभ, वस्तुओं की कीमतों, नकद भुगतान की ओर संभावित वापसी और यूपीआई के उपयोग पर इसके प्रभाव से होना चाहिए. यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना जरूरी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत, कम लागत, सुविधा और व्यापक पहुंच, कमजोर नहीं होनी चाहिए.''- प्रोफेसर अविरल पांडे, अर्थशास्त्री, पटना विश्वविद्यालय
बिहार के लिए सबसे बड़ी तस्वीर क्या है?
बिहार की कहानी दो अलग आंकड़ों में दिखाई देती है. एक तरफ जून 2026 में करीब 50.28 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन और ₹70,130.89 करोड़ की डिजिटल भुगतान वैल्यू राज्य को देश के टॉप-10 UPI बाजारों में रखती है. दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति उपयोग अभी दिल्ली, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से काफी नीचे है.
अब 15 अक्टूबर से लागू होने वाली नई MDR व्यवस्था डिजिटल भुगतान के अगले चरण की परीक्षा होगी. छोटे भुगतान और P2P ट्रांसफर मुफ्त रहेंगे, जबकि निर्धारित सीमा से ऊपर के कुछ merchant payments पर शुल्क लगेगा. ऐसे में बिहार में डिजिटल भुगतान का अगला अध्याय इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारी, ग्राहक और भुगतान कंपनियां इस बदलाव को किस तरह अपनाती हैं.
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