हिमाचल में अफसरशाही पर मंत्रिमंडल में संग्राम! IAS-IPS अधिकारियों ने मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा

पहले फेसबुक पोस्ट बाद में मीडिया में बयान देकर विक्रमादित्य सिंह ने डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया था. 12 जनवरी को मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिये सीधे-सीधे यूपी-बिहार के अधिकारियों पर निशाना साधा. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि, " हम उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत हैं. कुछ UP-BIHAR के आला IAS/IPS अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है. समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे. हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतया सम्मान करते हैं पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है. हिमाचल के हित के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जब कत हिमाचल में हो हिमाचल के लोगों की सेवा करो, शासक बनने की गलती ना करें. "

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाम अफसरशाही की जंग तेजी होती जा रही है. हिमाचल की वर्तमान सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर 11 दिसंबर 2025 को मंडी में आयोजित जन संकल्प रैली में प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंच से अफसरों को सख्त लहजे में उनसे निपटने की चेतावनी दी थी. डिप्टी सीएम के इस बयान पर काफी हो-हंगामा हुआ. पूरा मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि, प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन कर आग में घी डालने का काम किया है. विक्रमादित्य सिंह के इस बयान पर मंत्रिमंडल में तनातनी दिख रही है, वहीं विपक्ष भी हमलावर है. इन सबके बीच IAS व IPS अफसरों ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य के बयान पर मंत्रिमंडल में तनातनी!

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाहरी राज्यों के अफसरों को लेकर दिए गए बयान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कैबिनेट मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि, "अधिकारियों से काम करना आना चाहिए. अगर कोई काम कराना नहीं जानता है तो ये उसकी अपनी कमी है. काम कराने का भी एक तरीका और मर्यादा होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इस तरह से अधिकारियों के खिलाफ बयान देने से अधिकारियों का मनोबल टूटता है और इससे सरकार की भी छवि खराब होती है."

राजस्व मंत्री नहीं रखते PWD मंत्री के बयान से इत्तेफाक

वहीं, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि, "मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं. बाहर के प्रदेशों के बहुत सारे अधिकारी हमारे यहां सर्विस कर रहे हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं. गुण दोष तो दोनों तरफ होते हैं तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है. उनके खिलाफ खाली स्टेटमेंट देने से बात काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा कर रहा है उनको भी आप हथों उत्साहित कर रहे हैं."

अधिकारी चला रहे हैं हिमाचल में सरकार: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों को लेकर दिए गए बयानों पर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है और नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि, "प्रदेश में व्यवस्थाओं का माहौल है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं. नेता दुखी होकर बयान दे रहे हैं. सरकार में पूरी तरह से अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है. जहां एक मंत्री आईएएस अधिकारियों को नसीहत देता है तो दूसरा उसे 'स्वीपिंग स्टेटमेंट' बताकर सार्वजनिक रूप से काट देता है, जो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस में नेता एक-दूसरे को ही नीचा दिखाने और निपटाने की राजनीति में व्यस्त हैं."

विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ IAS व IPS ने खोला मोर्चा

आईएएस एसोसिएशन ने हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. आईएएस एसोसिएशन ने कहा है, "मंत्री का बयान सिविल सेवा के अफसरों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला है और इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है. सिविल सेवा के अफसर जनता की चुनी हुई सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं. सरकार से आग्रह है कि न तो मंत्री के साथ किसी आईपीएस की ड्यूटी लगाई जाए और न ही वे आने वाले समय में ऐसे बयान दें, इसे सुनिश्चित किया जाए."

"सभी तो नहीं लेकिन 60-70% बाहर के अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश या हिमाचलियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है. कांग्रेसियों को याद होगा जब विपक्ष में थे तो एक उच्च आईपीएस अधिकारी पर पुलिस भर्ती घोटाले का आरोप लगाया था, जब कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस के फ्रंट संगठन विधानसभा घेराव करते थे तो वही उच्च आईपीएस अधिकारी लाठीचार्ज भी करवाता था कांग्रेसियों पर. लेकिन, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मजे से पूरा समय काट कर ठाठ से रिटायर हो कर गया. पता नहीं सरकार बनने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ किया गया कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन कहां गया." - नीरज भारती पूर्व सीपीएस

कब उठी ये चिंगारी?

दरअसल, हिमाचल की सुक्खू सरकार के तीन साल पूरे होने पर 11 दिसंबर 2025 को मंडी में जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया था. रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि, "मैंने पिछली बार भी कहा था अफसरशाही भी संभल जाए. मैं फिर कहता हूं कि साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे. रात के अंधेरे में हम इनको निपटा देंगे. जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए BJP के लोगों की घरों की हाजिरी लगा रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं. जो अफसर और अधिकारी उसमें शामिल हैं. उनसे निपटने में हिमाचल सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और मैं सीएम सुक्खू से भी कहना चाहता हूं. ऐसे काम नहीं चलेगा. ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपटा दो. इन लोगों को निपटने का टाइम आ गया है. मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करूंगा कि जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए."

