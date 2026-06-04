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बिहार का अनोखा गुरुकुल, नरेश सर की क्लास में 150 स्टूडेंट को मिल चुकी है सरकारी नौकरी.. वो भी बिल्कुल फ्री

सिर्फ तराशने की थी जरूरत- नरेश सर : गुरुकुल चलाने वाले नरेश भारती बताते हैं, कि नक्सल अपराध की दिशा में इलाके के बच्चों को जाने से रोकने के लिए हमने शिक्षा की अलख जगाई. हमने यह हठ प्रण लिया है, कि इलाके के बच्चों को सही जगह पर ले जाएंगे. मुझे पता था, जंगल ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों में काफी प्रतिभा होती है. सिर्फ तराशना जरूरी होता है.

अब झोपड़ी में चलता है गुरुकुल: चारों बच्चे नौकरी में चले गए. चारों बच्चें की नौकरी लग गई, तो इलाके में यह खबर फैली और फिर एक अलग-सा बदलाव देखने को मिला. जो लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हीं लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया. यहां जमीन में बैठकर छात्रों को पढ़ाया जाता है. पेड़ के नीचे चलने वाला गुरुकुल आज एक झोपड़ी में चलता है.

बच्चे नहीं आते थे पढ़ने: लोगों के मजाक के बीच नरेश भारती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और पेड़ के नीचे ही गुरुकुल की शुरुआत की. यहां तक कि बच्चे जब गुरुकुल नहीं आते थे, तो उन्हें लाने के लिए उनके घरों तक जाते थे. चार बच्चों को उन्होंने किसी तरह से इकट्ठा कर इसकी शुरुआत की थी.

नरेश सर का लोग उड़ाते थे मजाक : यह गुरुकुल जब शुरू किया गया था, तब किसी तरह से बांस खड़े कर उसमें प्लास्टिक लपेटकर पढ़ाई कराई जाती थी. पूरी अनुशासित तरीके से यहां पढ़ाई शुरू की गई थी. तब कुछ लोग नरेश भारती का मजाक उड़ाया करते थे. कहते थे, जो खुद छोटी-मोटी नौकरी करता है. वह कह रहा, कि पूरे इलाके को शिक्षित बनाएगें, आत्मनिर्भर बनाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी और खुशहाली आएगी.

सरकारी नौकरी कर रहे सैंकड़ों छात्र: नरेश सर के गुरुकुल में एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या काफी होती है. वहीं, बिहार पुलिस में नौकरी पाने की तैयारी करने वाले युवक-युवतियां भी काफी होते हैं. कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इलाके में नरेश भारती की कोशिशों ने बड़ा बदलाव कर दिखाया है. यहां के 150 स्टूडेंट को सरकारी नौकरी मिल चुकी है.

"सर के प्रयासों से गरीब बच्चों का सपना आज साकार हो पाया है. गरीब बच्चों की पढ़ाई पैसों के कारण छूट न जाए इसलिए नरेश सर ने निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है. बहुत से गरीब बच्चे यहां आते हैं और बहुत से सफल हुए हैं. मैं भी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए यहां आई थी. सर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा. यहां बहुत अच्छे से तैयारी करायी जाती है. मेरे पिताजी किसान हैं. मेरा घर यहां से 4 किलोमीटर दूर हैं तो मेरे पापा ही लेकर आते थे." - प्रीति कुमारी, बिहार पुलिस में सिपाही व गुरुकुल की छात्रा

नरेश भारती की मदद से बन सकी सिपाही- प्रीति: इस गुरुकुल से पढ़कर बिहार पुलिस में सिपाही बनीं प्रीति कुमारी ने कहा, फिजिकल की ट्रेनिंग मैंने गुरुकुल में ही ली है. नरेश भारती सर ने शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है. 2010 से ही उनकी पाठशाला चल रही है.

जंगल के बीच गुरुकुल: नरेश भारती ने जंगल प्रतीत होने वाले इलाके में गुरुकुल बनाया है. इस गुरुकुल में पूरे अनुशासन के साथ पढ़ाई होती है. यहां बच्चों को प्राणायाम कराया जाता है. बेहतर संस्कार दिए जाते हैं. बच्चे जिस विभाग में नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करायी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है.

नरेश सर की अनोखी पाठशाला : गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के मनहोना गांव का यह गुरुकुल आज मोहनपुर और नवादा जिले के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो गया है. जंगलों के बीच अब यहां काफी बच्चे आने लगे हैं. फतेहपुर प्रखंड के मनहोना रंगुनगर के रहने वाले नरेश भारती पिछले 15 सालों से इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं.

गया: बिहार के गया का अनोखा गुरुकुल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नरेश भारती इस गुरुकुल को चलाते हैं और यहां पढ़ने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं. नरेश भारती पढ़ाने के साथ-साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं. क्या है उनके संघर्ष और सफलता की कहानी विस्तार से जानें..

"मैंने खुद को पहचाना था, खुद पर विश्वास था. आज इस नक्सल प्रभावित गांव मनहोना रंगुपुर समेत आसपास के 10 गांव से लड़के-लड़कियां अच्छी-अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं. झोपड़ी में मेरा गुरुकुल संचालित हो रहा है. पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से यह गुरुकुल चल रहा है."- नरेश भारती, गुरुकुल के संचालक

गरीब छात्रों को पढ़ाते नरेश भारती सर (ETV Bharat)

इन पदों पर काम कर रहे गुरुकुल के विद्यार्थी: उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चे बिहार पुलिस, रेलवे, शिक्षक समेत कई तरह की नौकरियों में जा रहे हैं. दारोगा की पीटी भी निकाल रहे हैं. यह फतेहपुर के इलाके में एक बड़ी उपलब्धि है. यह जंगली क्षेत्र है, जहां पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते हैं. लेकिन हालात धीरे-धीरे बदले हैं.

जिद से बदलाव का सफर: नरेश भारती के पिता उन्हें किसान बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी जिद से वह खुद नौकरी में गए. नौकरी करने के बाद जब आत्मनिर्भर हुए तो मन में जो बड़ा विचार पूरे इलाके को शिक्षित करने का आया था, उसे पूरा करने में जुट गए.

बहुत गरीब परिवार से आता हूं- छात्र: गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र रिशु कुमार बताते हैं कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं. इस गुरुकुल में निशुल्क शिक्षा दी जाती है. यहां पढ़ने वाले कई बच्चे सफल हुए हैं और मैं भी सफलता चाहता हूं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"सर के प्रयासों से बहुत से लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है. मुझे असिस्टेंड लोको पायलट बनना है, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं. पिछले साल मेरा कुछ नंबरों से नहीं हो पाया था. अभी भी मैं अपने लक्ष्य पर डटा हुआ हूं. झोपड़ी में ये संस्थान निशुल्क चलता है. इसी झोपड़ी वाले गुरुकुल से सैंकड़ों बच्चों ने अपने लक्ष्य को साधा है."- रिशु कुमार, छात्र

1000 बच्चों को सरकारी नौकरी में भेजने का लक्ष्य: नरेश भारती खुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं. खुद ही फिजिकल करवाते हैं, यानी फिजिकल और रिटेन दोनों करवाते हैं. वह भी अकेले और निशुल्क. नरेश भारती का कहना है, जब तक इस पूरे इलाके में शिक्षा की अलख नहीं जगा देंगे, तब तक नहीं थमेगें. एक हजार से अधिक बच्चों को सरकारी नौकरियों में भेजने का इनका पहला लक्ष्य है.

"आज मैं रेलवे में टेक्नीशियन हूं. ट्रेक्शन डिपार्टमेंट पहाड़पुर में पोस्टिंग है. ड्यूटी सुबह 11 से 7 बजे संध्या तक है. इसके बीच एक गुरुकुल में नियमित अध्ययन फिजिकल सब करवा रहे हैं. सुबह से ही 9:30 बजे तक सब कुछ चलता है. फिजिकल, रिटेन आदि की तैयारी करवाते हैं. यहां बच्चे दौड़ लगाते हैं. लंबी छलांग की प्रेक्टिस करते हैं."- नरेश भारती, गुरुकुल के संचालक

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मनरेगा में की थी पहली नौकरी: नरेश सर बताते हैं कि मैं खुद अपने कुल खानदान का पहला लड़का हूं. मेरी सबसे पहले नौकरी मनरेगा में हुई. फतेहपुर प्रखंड में पीआरएस बना. नौकरी में रहते हुए भी शिक्षा को लेकर प्रचार-प्रसार किया. नरेश भारती बताते हैं, कि अब तो हमारे गुरुकुल में पढ़ने के लिए हमारे फतेहपुर प्रखंड से ही नहीं, बल्कि बगल के मोहनपुर प्रखंड और नवादा जिले के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने को आते हैं.

BSF में है गुरुकुल की छात्रा दौलती कुमारी: नरेश भारती ने दौलती कुमारी नाम की एक बच्ची को काफी प्रयास के बाद अपने गुरुकुल में लेकर आए और तालिम दी. वही बच्ची आज बीएसएफ में बंगाल में पोस्टेड है. इस वर्ष बिहार पुलिस परीक्षा में शामिल बच्चों में 8 बच्चे सफल रहे.

RPF और BSF में पति-पत्नी: झोपड़ी की खासियत यह है, कि पहले खुले में चलता था. अब करकट लगाकर बनाया गया है. फिर यहां पर एक मंदिर बनाया गया. नरेश भारती कहते हैं कि मेरा सपना है, गरीब बच्चे जिनके पास संसाधनों की कमी है,उनको विकास की राह पर आगे बढ़ाएं. नरेश यहां रोहन कुमार का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उसे काफी मनाने के बाद गुरुकुल लाया गया. आज रोहन कुमार आरपीएफ में पोस्टेड है तो उनकी पत्नी बीएसएफ में पोस्टेड है.

फिजिकल की तैयारी करते लड़के (ETV Bharat)

बच्चों को पढ़ाने में खर्च करते हैं सैलरी : नरेश भारती को रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी से जो रुपए मिलते हैं, उसे वह इन बच्चों की शिक्षा से जुड़े कामों में भी खर्च करते हैं. सबसे बड़ी बात है, कि यह गुरुकुल गरीब बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है. इस क्षेत्र के लोग काफी पिछड़े हैं, जो आर्थिक हालात से टूटे हुए हैं. इसके बीच यह गुरुकुल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संजीवनी से कम साबित नहीं हो रहा है.

फिजिकल की तैयारी करती लड़कियां (ETV Bharat)

बदलाव की बयार की आंधी: डेढ़ सौ बच्चों का इस गुरुकुल से पढ़कर नौकरियों में जाना, किसी सपने से कम नहीं है. इस गुरुकुल के माध्यम से नरेश भारती ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई, वह आज हजारों घरों के सपनों का केंद्र बन चुका है. यही वजह है, कि उन परिवारों के लोग जो कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे. आज उनके बच्चे देश की सेवा कर रहे हैं. कोई पुलिस में है, कोई शिक्षक में है, कोई रेलवे में है, तो कोई अर्ध सैनिक बल की नौकरियों में है.

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